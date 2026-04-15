Trump přitvrdil v kritice proti papeži i NATO

Libor Novák

15. dubna 2026 9:55

Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump pokračuje v ostrém verbálním střetu s papežem Lvem, který vyvolal jeho nesouhlasný postoj k probíhajícímu válečnému konfliktu v Íránu. Trump využil svou sociální síť Truth Social k tomu, aby své předchozí kritické výpady ještě více zdůraznil. Navzdory tomu, že jeho dřívější útoky na hlavu katolické církve vyvolaly vlnu nevole mezi věřícími i mezinárodními diplomaty, prezident nejeví žádné známky ochoty k omluvě.

Ve svém nejnovějším příspěvku Trump vyzval své okolí, aby papeži někdo vysvětlil realitu dění v Íránu. Poukázal především na brutální potlačování vnitřních nepokojů, při nichž mělo být v posledních dvou měsících zabito nejméně 42 tisíc nevinných a neozbrojených demonstrantů. Prezident v této souvislosti znovu zopakoval, že je pro něj naprosto nepřijatelné, aby íránský režim vlastnil jadernou bombu.

Kromě kritiky Vatikánu se Trump v samostatném příspěvku opřel také do Severoatlantické aliance. Podle jeho slov tu NATO pro Spojené státy nebylo v minulosti a nebude zde pro ně ani v budoucnu. Tento útok na alianční partnery přichází v době, kdy je mezinárodní spolupráce kvůli napětí na Blízkém východě podrobována těžké zkoušce a kdy Trump razí heslo, že Amerika je zpět.

Papeže Lva americký prezident v delším nedělním příspěvku označil za slabého v boji proti zločinu a za naprosté selhání v oblasti zahraniční politiky. Trump trvá na tom, že jeho hodnocení je správné a nevidí důvod, proč by se měl za své výroky kát. Tento neústupný postoj dále prohlubuje diplomatickou roztržku mezi Bílým domem a Svatým stolcem, která nemá v moderní historii obdoby.

Zajímavým momentem v prezidentově chování na sociálních sítích bylo smazání jednoho z kontroverzních příspěvků. Jednalo se o obrázek vytvořený umělou inteligencí, který Trumpa zobrazoval v podobě připomínající Ježíše Krista. Přestože tento vizuální prvek odstranil, jeho rétorika vůči církevní autoritě zůstala i nadále stejně agresivní a konfrontační.

Kritika papeže vyvolala rychlou reakci i mezi evropskými lídry, kteří jsou obvykle Trumpovými spojenci. Italská premiérka Giorgia Meloniová označila prezidentovy výpady za nepřijatelné. Itálie, jako země s hlubokými katolickými kořeny, vnímá útoky na papeže velmi citlivě a Meloniová se tak zařadila k široké frontě mezinárodních kritiků Trumpova chování.

Papež Lev se snaží apelovat na mírové řešení íránské krize, což naráží na Trumpovu strategii maximálního tlaku a vojenské konfrontace. Pro mnoho věřících je prezidentův tón dehonestující a překračuje hranice běžného politického diskurzu, zejména v době globální nestability.

Trumpova snaha vykreslit papeže jako někoho, kdo nerozumí bezpečnostním hrozbám, souvisí s jeho širší kampaní za prosazování amerických zájmů silou. Argumentace počtem obětí íránských protestů má sloužit jako morální ospravedlnění pro tvrdý postup USA, a to i za cenu rozvratu vztahů s tradičními morálními autoritami světa.

Karel III. bude na návštěvě USA pod tlakem. Epsteinovy oběti chtějí konfrontaci

Pavel Telička

Telička: Macinka je pubertální hulvát, ze Zůny a SPD udělal pitomce

Příští maďarský premiér Péter Magyar už od nedělního volebního triumfu mluvil s deseti evropskými lídry. Zdůraznil, že sám od sebe rozhodně nebude volat ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který je považován za blízkého spojence končícího premiéra Viktora Orbána. Magyar ale zmínil, že by zvedl telefon, pokud by mu Putin zavolal. 

Pavel Telička

Telička: Macinka je pubertální hulvát, ze Zůny a SPD udělal pitomce

Bývalý diplomat a místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička se ostře opřel do současného dění na české politické scéně, přičemž varoval před bující cenzurou. Podle jeho slov dochází k nepřípustné situaci, kdy ministr obrany Jaromír Zůna cenzuruje vrchního velitele ozbrojených sil. Telička v této souvislosti poznamenal, že o práci samotného ministra obrany není příliš slyšet, neboť má zakázáno mluvit s médii a působí spíše jako stínová postava.

Petr Macinka

Macinka zveřejnil „zakázaný" rozhovor s Pavlem. Že jej nevydalo ministerstvo prý není cenzura

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka, zastupující hnutí Motoristé sobě, v noci na středu nečekaně zveřejnil na svém facebookovém profilu videozáznam. Jedná se o rozhovor, který s prezidentem Petrem Pavlem původně pořídila Anežka Vrbicová, mluvčí Kanceláře náčelníka Generálního štábu. Macinka k příspěvku připojil také ostrý komentář zaměřený proti opozičním politikům, novinářům i skupině lidí, kterou označuje jako pražskou kavárnu.

Olympijský hokejový stadion v Miláně

Hokejová trenérka MacLeodová přerušila kariéru. Bude se věnovat léčbě rakoviny prsu

Po nedávných zimních olympijských hrách v Miláně, na kterých s českými hokejovými reprezentantkami došla do čtvrtfinále, trenérka Carla MacLeodová ukončila úspěšnou spolupráci s Českým svazem ledního hokeje. Kromě toho v kanadsko-americké PWHL vedla také klub Ottawa Charge. Nyní si dává od trénování pauzu, aby se mohla věnovat léčbě rakoviny prsu, která ji byla diagnostikována loni v listopadu.

Oto Klempíř (ministr kultury)

Poplatky skončí, potvrdil Klempíř a představil plán. Opozice avizuje tvrdý boj

Babišova vláda nadále plánuje změnu financování veřejnoprávních médií. Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) v úterý představil mediální novelu, která zruší poplatky. Česká televize i Český rozhlas by měly být od příštího roku financovány ze státního rozpočtu. Sněmovní opozice už ale avizuje, že bude bojovat proti schválení návrhu. 

Péter Magyar

Magyar prozradil, zda chce mluvit s Putinem či Trumpem

Vance mluví o pokroku v jednáních s Íránem, obvinil ho ale z ekonomického terorismu

Americký viceprezident J. D. Vance prozradil, jak pokračují diplomatická jednání s Íránem. Obvinil ho zároveň z ekonomického terorismu v Hormuzském průlivu, kde již má platit americká námořní blokáda. Přesto se nejméně jedné lodi podařilo dostat přes americké námořnictvo. 

