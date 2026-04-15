Trump přitvrdil v kritice proti papeži i NATO

Americký prezident Donald Trump pokračuje v ostrém verbálním střetu s papežem Lvem, který vyvolal jeho nesouhlasný postoj k probíhajícímu válečnému konfliktu v Íránu. Trump využil svou sociální síť Truth Social k tomu, aby své předchozí kritické výpady ještě více zdůraznil. Navzdory tomu, že jeho dřívější útoky na hlavu katolické církve vyvolaly vlnu nevole mezi věřícími i mezinárodními diplomaty, prezident nejeví žádné známky ochoty k omluvě.
Ve svém nejnovějším příspěvku Trump vyzval své okolí, aby papeži někdo vysvětlil realitu dění v Íránu. Poukázal především na brutální potlačování vnitřních nepokojů, při nichž mělo být v posledních dvou měsících zabito nejméně 42 tisíc nevinných a neozbrojených demonstrantů. Prezident v této souvislosti znovu zopakoval, že je pro něj naprosto nepřijatelné, aby íránský režim vlastnil jadernou bombu.
Kromě kritiky Vatikánu se Trump v samostatném příspěvku opřel také do Severoatlantické aliance. Podle jeho slov tu NATO pro Spojené státy nebylo v minulosti a nebude zde pro ně ani v budoucnu. Tento útok na alianční partnery přichází v době, kdy je mezinárodní spolupráce kvůli napětí na Blízkém východě podrobována těžké zkoušce a kdy Trump razí heslo, že Amerika je zpět.
Papeže Lva americký prezident v delším nedělním příspěvku označil za slabého v boji proti zločinu a za naprosté selhání v oblasti zahraniční politiky. Trump trvá na tom, že jeho hodnocení je správné a nevidí důvod, proč by se měl za své výroky kát. Tento neústupný postoj dále prohlubuje diplomatickou roztržku mezi Bílým domem a Svatým stolcem, která nemá v moderní historii obdoby.
Zajímavým momentem v prezidentově chování na sociálních sítích bylo smazání jednoho z kontroverzních příspěvků. Jednalo se o obrázek vytvořený umělou inteligencí, který Trumpa zobrazoval v podobě připomínající Ježíše Krista. Přestože tento vizuální prvek odstranil, jeho rétorika vůči církevní autoritě zůstala i nadále stejně agresivní a konfrontační.
Kritika papeže vyvolala rychlou reakci i mezi evropskými lídry, kteří jsou obvykle Trumpovými spojenci. Italská premiérka Giorgia Meloniová označila prezidentovy výpady za nepřijatelné. Itálie, jako země s hlubokými katolickými kořeny, vnímá útoky na papeže velmi citlivě a Meloniová se tak zařadila k široké frontě mezinárodních kritiků Trumpova chování.
Papež Lev se snaží apelovat na mírové řešení íránské krize, což naráží na Trumpovu strategii maximálního tlaku a vojenské konfrontace. Pro mnoho věřících je prezidentův tón dehonestující a překračuje hranice běžného politického diskurzu, zejména v době globální nestability.
Trumpova snaha vykreslit papeže jako někoho, kdo nerozumí bezpečnostním hrozbám, souvisí s jeho širší kampaní za prosazování amerických zájmů silou. Argumentace počtem obětí íránských protestů má sloužit jako morální ospravedlnění pro tvrdý postup USA, a to i za cenu rozvratu vztahů s tradičními morálními autoritami světa.
Vance mluví o pokroku v jednáních s Íránem, obvinil ho ale z ekonomického terorismu
Americký viceprezident J. D. Vance prozradil, jak pokračují diplomatická jednání s Íránem. Obvinil ho zároveň z ekonomického terorismu v Hormuzském průlivu, kde již má platit americká námořní blokáda. Přesto se nejméně jedné lodi podařilo dostat přes americké námořnictvo.
