Trump razantně odmítl možnost prodloužení příměří s Íránem

Prezident Donald Trump v nedávném rozhovoru pro televizi CNBC kategoricky odmítl možnost prodloužení příměří s Íránem. Uvedl, že Spojené státy mají omezený časový prostor a nacházejí se ve velmi silné vyjednávací pozici. Podle jeho slov je cílem Washingtonu dosáhnout výhodné dohody, která by konflikt definitivně uzavřela.
Šéf Bílého domu argumentoval, že prodloužení klidu zbraní by nyní nebylo strategicky výhodné a mohlo by Íránu poskytnout prostor k vojenské konsolidaci. Tvrdí, že americká strana během příměří zničila většinu íránských raket. Teherán se podle Trumpa přesto snaží zbývající zbraně přesouvat, aby je uchránil před dalšími útoky.
Trump zdůraznil, že americké ozbrojené síly jsou nyní mnohem lépe vybavené a disponují větším množstvím munice než před několika týdny. V minulosti navíc prezident pohrozil útoky na kritickou íránskou infrastrukturu, včetně vodáren, elektráren či mostů. Mnozí právní experti však varují, že cílené bombardování civilních objektů by mohlo být klasifikováno jako válečný zločin.
Prezident také naznačil, že Írán mohl v konfliktu získat podporu z Číny. Jako důkaz uvedl nedávné zadržení nákladní lodi, která údajně převážela íránské zásilky vzešlé z čínské pomoci. Trump vyjádřil jisté překvapení nad tímto vývojem vzhledem ke svým dobrým vztahům s prezidentem Si Ťin-pchingem, přesto však situaci označil za běžnou součást válečného dění.
Americké ministerstvo obrany potvrdilo, že jejich jednotky v noci provedly zásah na tanker M/T Tifani v tichomořské oblasti. Plavidlo podléhající sankcím bylo obsazeno bez incidentu v rámci širší snahy o vymáhání námořních předpisů. Pentagon zdůraznil, že bude nadále vyvíjet tlak na nelegální sítě podporující Írán, kdekoli budou operovat.
Situace ohledně možných mírových rozhovorů zůstává nepřehledná, přestože se objevily zprávy o plánovaném setkání v Islámábádu. Podle některých zdrojů by se tam měli sejít američtí a íránští představitelé, včetně viceprezidenta J. D. Vance a předsedy íránského parlamentu Mohammada Baghera Ghalibafa. Teherán však tyto spekulace odmítá a tvrdí, že nehodlá vyjednávat pod hrozbou vojenské agrese.
Diplomatické úsilí se soustředí také na Libanon, kde premiér Nawaf Salam hledá podporu u Francie. Cílem je posílit pozici země při nadcházejících přímých jednáních s Izraelem, která mají proběhnout v USA. Paříž vyjádřila ochotu pomoci libanonské vládě, zdůraznila však, že nechce přímo vstupovat do bilaterálního dialogu mezi znepřátelenými stranami.
Na čtvrtek jsou ve Spojených státech naplánovány rozhovory na úrovni velvyslanců, kterých se zúčastní zástupci Izraele a Libanonu. Zatím není zcela jasné, zda bude hlavním tématem prodloužení křehkého příměří s hnutím Hizballáh, nebo zda se podaří nastartovat hlubší jednání o mírovém řešení. Situaci komplikuje přítomnost izraelských jednotek na jihu Libanonu, kde se armáda snaží vytvořit nárazníkové pásmo.
Ministr zahraničních věcí a místopředseda vlády Petr Macinka si nechal předvolat ruského velvyslance Alexandra Zmejevského. Důvodem tohoto diplomatického kroku byly nedávné výroky ruského ministerstva obrany a následný komentář místopředsedy Rady bezpečnosti Dmitrije Medveděva. Ti totiž označili vybrané české společnosti za možné terče ruských útoků.
