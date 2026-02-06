Trump sdílel rasistické video proti Obamovi

Donald Trump vyvolal vlnu pobouření poté, co během noční série příspěvků na své sociální síti Truth Social sdílel video, které obsahuje rasistické vyobrazení bývalého prezidentského páru Baracka a Michelle Obamových.
V závěru minutového klipu se na dvě sekundy objeví tváře Obamových digitálně vložené na opice poskakující do rytmu písně „The Lion Sleeps Tonight“. Video primárně šířilo vyvrácené konspirační teorie o společnosti Dominion Voting Systems a údajném zmanipulování voleb v roce 2020.
Během pátečního dopoledne nasbíral příspěvek tisíce interakcí a okamžitě se stal terčem ostré kritiky ze strany demokratů i aktivistů. Kancelář kalifornského guvernéra Gavina Newsoma označila Trumpovo chování za odporné a vyzvala všechny republikány, aby se od něj distancovali. Politický stratég Adam Parkhomenko na síti X uvedl, že se jedná o otevřený rasismus bez možnosti jakékoli jiné interpretace či omluvy.
Kritika zazněla také od Melanie D’Arrigo, ředitelky Campaign for New York Health, podle které Trumpův čin jasně ukazuje na prosazování agendy bílé nadřazenosti. Aktivistka Shannon Watts pak nešetřila ostrými slovy a prohlásila, že každý, kdo podporuje Trumpovu politiku a nominanty, hlasuje i pro tento typ bigotního chování. K odsouditům se přidal i politický komentátor Harry Sisson s tím, že video je hluboko pod úrovní prezidentského úřadu.
Bývalý poradce pro národní bezpečnost Ben Rhodes, který sloužil v administrativě Baracka Obamy, označil Trumpa za skvrnu na americké historii. Vyjádřil přesvědčení, že budoucí generace Američanů budou Obamovy milovat, zatímco na Trumpa se bude vzpomínat v negativním světle. George Conway, právník a známý Trumpův kritik, v této souvislosti připomněl své dřívější texty, ve kterých na prezidentovy rasistické sklony upozorňoval již před lety.
Rasistický příspěvek zůstal na profilu Donalda Trumpa dostupný i více než osm hodin po zveřejnění. Paradoxně jej doplnilo další video, ve kterém prezident obviňuje Demokratickou stranu z toho, že je protičernošská. Během tří hodin zveřejnil Trump celkem přes 60 příspěvků, které kromě útoků na Obamovy obsahovaly i reklamu na Super Bowl nebo výzvy k vytesání jeho tváře do hory Mount Rushmore.
Související
Trumpova administrativa dluží čtvrt miliardy dolarů. WHO řeší, zda je vůbec někdy zaplatí
Myslím, že bych měl jít do nebe, prohlásil Trump. Vykonal prý „obrovské množství dobrých“ věcí
Aktuálně se děje
před 19 minutami
Olympijské hry 2026 jsou tady. Vše, co o nich potřebujete vědět
před 1 hodinou
Epsteinovy spisy lámou Starmerovi vaz. Spasí ho jen zázrak, tvrdí poslanci
před 1 hodinou
Trump sdílel rasistické video proti Obamovi
před 2 hodinami
Lavrov obvinil Ukrajinu z pokusu o atentát na Aleksejeva
před 2 hodinami
Okamura označuje své voliče za „naše občany“. Jde jen o malou a specifickou část českého národa
před 3 hodinami
Z potyčky v bytě v Jaroměři je pokus o vraždu. Policie zadržela podezřelého
před 4 hodinami
První Češi mají premiéru na hrách za sebou. Curleři nestačili na silný kanadský pár
před 4 hodinami
Únorové důchody jsou nižší než lednové. Úřad vysvětlil důvod
před 5 hodinami
Trumpova administrativa dluží čtvrt miliardy dolarů. WHO řeší, zda je vůbec někdy zaplatí
před 5 hodinami
V Moskvě došlo k pokusu o atentát na špičku ruské rozvědky. Aleksejev v nemocnici bojuje o život
před 6 hodinami
Politico: Babiš čelí obviněním, že plně nepřerušil vazby na Agrofert
před 6 hodinami
Pastrňák a Charvátová ponesou českou vlajku na slavnostním zahájení olympiády
před 7 hodinami
Macron chce obnovit dialog s Putinem. Ubohé, směje se Lavrov
před 8 hodinami
„Pokus, za který nic nedáme.“ V Ománu začínají kritické rozhovory mezi USA a Íránem
před 9 hodinami
Počasí bude o víkendu deštivé, místy napadne nový sníh
včera
Kdo nahradí Si Ťin-pchinga? V Číně se spekuluje o nástupci i útoku proti Tchaj-wanu k udržení moci
včera
Macinka snížil pomoc Ukrajině na třetinu. Msta na lidstvu, reaguje Lipavský
včera
„50 dolarů, když jej uvidíte do konce.“ Film Melanie Trumpové je propadák, návštěvnost se zřejmě navyšuje uměle
včera
Ekonomika roste, hypotéky ale nezlevní, rozhodla ČNB. Nejistotou je válka na Ukrajině
včera
Myslím, že bych měl jít do nebe, prohlásil Trump. Vykonal prý „obrovské množství dobrých“ věcí
Americký prezident Donald Trump během svého vystoupení na Národní modlitební snídani prohlásil, že věří ve svůj pravděpodobný příchod do nebe.
Zdroj: Libor Novák