Americký prezident Donald Trump v pondělním rozhovoru pro podcast Dana Bongina otevřeně vyzval republikány, aby přistoupili ke „znárodnění voleb“. Tento apel přichází v době, kdy se jeho administrativa snaží o bezprecedentní revizi volebních pravidel před blížícími se klíčovými volbami do Kongresu. Podle prezidenta by republikáni měli převzít přímou kontrolu nad volebními procesy nejméně v patnácti klíčových oblastech po celých Spojených státech.
Tato prohlášení zazněla jen několik dní po kontroverzním zásahu FBI ve volebním úřadu v okrese Fulton ve státě Georgia. Právě tento okres je dlouhodobým ohniskem Trumpových tvrzení o rozsáhlých podvodech v prezidentských volbách roku 2020. Podle dostupných informací byla razie součástí širší snahy ministerstva spravedlnosti zajistit volební dokumentaci a pátrat po údajných nesrovnalostech.
Trump v rozhovoru nešetřil ostrou rétorikou na adresu států, ve kterých podle oficiálních statistik v roce 2020 prohrál. Označil je za „prohnilé“ a prohlásil, že sčítání hlasů neodpovídalo realitě. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že probíhající vyšetřování v Georgii brzy odhalí zásadní fakta, která dají jeho tvrzením zapravdu, a naznačil, že veřejnost uvidí „zajímavé věci“.
Zajímavým detailem celého vyšetřování v Atlantě je zapojení ředitelky národních tajných služeb (DNI) Tulsi Gabbardové. Ta potvrdila, že ji k dohledu nad operací pověřil přímo prezident. Podle zdrojů obeznámených s průběhem zásahu Gabbardová dokonce spojila Trumpa přímo s agenty FBI na místě, aby jim mohl osobně poskytnout krátkou „motivační řeč“ a poděkovat jim za jejich nasazení.
V americké politické tradici přitom hraje federální vláda při organizaci voleb jen okrajovou roli. Volby jsou historicky v kompetenci jednotlivých států a místních úředníků. Trumpova snaha o „znárodnění“ by tedy znamenala radikální odklon od dosavadního fungování americké demokracie a posílení centrální moci Washingtonu nad rozhodováním v regionech.
Prezident se o změnu pravidel pokouší systematicky již delší dobu. V loňském roce podepsal exekutivní příkaz, který má zavést povinnost prokazovat americké občanství při registraci k volbám. Součástí tohoto nařízení je také zákaz započítávání korespondenčních lístků, které do volebních místností dorazí po oficiálním dni voleb, a to i v případě, že byly odeslány včas.
Tato snaha však narazila u federálních soudů, které část příkazu zablokovaly. Soudci argumentovali tím, že federální zákony již nyní zakazují lidem bez amerického občanství účastnit se voleb. Trump nicméně ve své kampani proti korespondenčnímu hlasování pokračuje a opakovaně prohlašuje, že tento způsob volby, stejně jako používání hlasovacích strojů, otevírá dveře k manipulacím.
Dalším krokem v prezidentově strategii je zahájení kampaně za přerozdělení volebních obvodů uprostřed desetiletého cyklu. To je v americkém systému neobvyklý krok, který má za cíl upravit hranice obvodů tak, aby v nich republikáni měli větší šanci na vítězství. Trump si od toho slibuje zajištění dodatečných křesel v nadcházejících střednědobých volbách do Sněmovny reprezentantů.
Ministerstvo spravedlnosti pod touto administrativou také vyvíjí tlak na jednotlivé státy ohledně přístupu k datům voličů. Resort podal žaloby na dvě desítky států s požadavkem na zpřístupnění kompletních voličských seznamů. Tyto seznamy obsahují velmi citlivé osobní údaje desítek milionů Američanů, včetně čísel sociálního pojištění a přesných adres bydliště.
Demokratičtí volební úředníci neskrývají z této vládní ofenzivy obavy. Státní tajemník Minnesoty Steve Simon potvrdil, že se svými kolegy z jiných států už vypracovává krizové plány. Diskutují především o tom, jak ochránit integritu volebních místností před možnými zásahy federálních orgánů a jak legálně navigovat administrativní požadavky na vydání citlivých dat o voličích.
Přípravy na případné komplikace v průběhu podzimních voleb se pro mnohé státní úředníky staly nezbytnou prioritou. Simon situaci popsal jako mimořádně smutnou, ale zároveň dodal, že by bylo nezodpovědné ignorovat riziko, které federální kroky pro hladký průběh voleb představují. Pro volební koordinátory se tak ochrana voličů před státním aparátem stala novou, legitimní kategorií plánování.
Představitelé Národní asociace státních tajemníků jsou v poskytování detailů o svých plánech opatrní. Nechtějí totiž šířit mezi voliči paniku ani dávat případným útočníkům návod, jak volební proces narušit. Zdůrazňují však, že jejich přípravy se neustále vyvíjejí a přizpůsobují novým hrozbám, které vzešly ze současného napětí mezi federální vládou a samosprávami.
Plánování zimních radovánek vyžaduje přesné načasování. Jarní prázdniny v Česku republice trvají tradičně jeden týden, ale jejich termín se liší podle toho, v jakém okrese se nachází škola vašeho dítěte. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozděluje republiku do šesti vln, které se střídají od začátku února až do poloviny března.
Zdroj: Jan Hrabě