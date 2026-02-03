Trump se bojí „prohnilých“ států, ve kterých nevyhrává. Vyzval ke znárodnění voleb

Libor Novák

3. února 2026 19:34

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump v pondělním rozhovoru pro podcast Dana Bongina otevřeně vyzval republikány, aby přistoupili ke „znárodnění voleb“. Tento apel přichází v době, kdy se jeho administrativa snaží o bezprecedentní revizi volebních pravidel před blížícími se klíčovými volbami do Kongresu. Podle prezidenta by republikáni měli převzít přímou kontrolu nad volebními procesy nejméně v patnácti klíčových oblastech po celých Spojených státech.

Tato prohlášení zazněla jen několik dní po kontroverzním zásahu FBI ve volebním úřadu v okrese Fulton ve státě Georgia. Právě tento okres je dlouhodobým ohniskem Trumpových tvrzení o rozsáhlých podvodech v prezidentských volbách roku 2020. Podle dostupných informací byla razie součástí širší snahy ministerstva spravedlnosti zajistit volební dokumentaci a pátrat po údajných nesrovnalostech.

Trump v rozhovoru nešetřil ostrou rétorikou na adresu států, ve kterých podle oficiálních statistik v roce 2020 prohrál. Označil je za „prohnilé“ a prohlásil, že sčítání hlasů neodpovídalo realitě. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že probíhající vyšetřování v Georgii brzy odhalí zásadní fakta, která dají jeho tvrzením zapravdu, a naznačil, že veřejnost uvidí „zajímavé věci“.

Zajímavým detailem celého vyšetřování v Atlantě je zapojení ředitelky národních tajných služeb (DNI) Tulsi Gabbardové. Ta potvrdila, že ji k dohledu nad operací pověřil přímo prezident. Podle zdrojů obeznámených s průběhem zásahu Gabbardová dokonce spojila Trumpa přímo s agenty FBI na místě, aby jim mohl osobně poskytnout krátkou „motivační řeč“ a poděkovat jim za jejich nasazení.

V americké politické tradici přitom hraje federální vláda při organizaci voleb jen okrajovou roli. Volby jsou historicky v kompetenci jednotlivých států a místních úředníků. Trumpova snaha o „znárodnění“ by tedy znamenala radikální odklon od dosavadního fungování americké demokracie a posílení centrální moci Washingtonu nad rozhodováním v regionech.

Prezident se o změnu pravidel pokouší systematicky již delší dobu. V loňském roce podepsal exekutivní příkaz, který má zavést povinnost prokazovat americké občanství při registraci k volbám. Součástí tohoto nařízení je také zákaz započítávání korespondenčních lístků, které do volebních místností dorazí po oficiálním dni voleb, a to i v případě, že byly odeslány včas.

Tato snaha však narazila u federálních soudů, které část příkazu zablokovaly. Soudci argumentovali tím, že federální zákony již nyní zakazují lidem bez amerického občanství účastnit se voleb. Trump nicméně ve své kampani proti korespondenčnímu hlasování pokračuje a opakovaně prohlašuje, že tento způsob volby, stejně jako používání hlasovacích strojů, otevírá dveře k manipulacím.

Dalším krokem v prezidentově strategii je zahájení kampaně za přerozdělení volebních obvodů uprostřed desetiletého cyklu. To je v americkém systému neobvyklý krok, který má za cíl upravit hranice obvodů tak, aby v nich republikáni měli větší šanci na vítězství. Trump si od toho slibuje zajištění dodatečných křesel v nadcházejících střednědobých volbách do Sněmovny reprezentantů.

Ministerstvo spravedlnosti pod touto administrativou také vyvíjí tlak na jednotlivé státy ohledně přístupu k datům voličů. Resort podal žaloby na dvě desítky států s požadavkem na zpřístupnění kompletních voličských seznamů. Tyto seznamy obsahují velmi citlivé osobní údaje desítek milionů Američanů, včetně čísel sociálního pojištění a přesných adres bydliště.

Demokratičtí volební úředníci neskrývají z této vládní ofenzivy obavy. Státní tajemník Minnesoty Steve Simon potvrdil, že se svými kolegy z jiných států už vypracovává krizové plány. Diskutují především o tom, jak ochránit integritu volebních místností před možnými zásahy federálních orgánů a jak legálně navigovat administrativní požadavky na vydání citlivých dat o voličích.

Přípravy na případné komplikace v průběhu podzimních voleb se pro mnohé státní úředníky staly nezbytnou prioritou. Simon situaci popsal jako mimořádně smutnou, ale zároveň dodal, že by bylo nezodpovědné ignorovat riziko, které federální kroky pro hladký průběh voleb představují. Pro volební koordinátory se tak ochrana voličů před státním aparátem stala novou, legitimní kategorií plánování.

Představitelé Národní asociace státních tajemníků jsou v poskytování detailů o svých plánech opatrní. Nechtějí totiž šířit mezi voliči paniku ani dávat případným útočníkům návod, jak volební proces narušit. Zdůrazňují však, že jejich přípravy se neustále vyvíjejí a přizpůsobují novým hrozbám, které vzešly ze současného napětí mezi federální vládou a samosprávami. 

před 6 hodinami

Zastíní i Lincolnův památník. Trump chce v srdci Washingtonu vybudovat monument, aby na něj lidé nezapomněli

Související

Washngton D.C.

Zastíní i Lincolnův památník. Trump chce v srdci Washingtonu vybudovat monument, aby na něj lidé nezapomněli

Americký prezident Donald Trump vyvolal vlnu kontroverze svým plánem na výstavbu monumentálního Vítězného oblouku v samém srdci Washingtonu. Stavba s oficiálním názvem „Independence Arch“ má dosahovat výšky až 76 metrů, čímž by výrazně převýšila pařížský Arc de Triomphe i nedaleký Lincolnův památník. Podle kritiků jde o pokus odvést pozornost od nedávno zveřejněných spisů týkajících se finančníka Jeffreyho Epsteina a zajistit si pompézní odkaz v historii, zatímco jiní projekt vnímají jako typický Trumpův způsob řešení úzkosti skrze megalomanskou architekturu.

Více souvisejících

USA (Spojené státy americké) Donald Trump

Aktuálně se děje

před 24 minutami

Prezident Trump

Trump se bojí „prohnilých“ států, ve kterých nevyhrává. Vyzval ke znárodnění voleb

Americký prezident Donald Trump v pondělním rozhovoru pro podcast Dana Bongina otevřeně vyzval republikány, aby přistoupili ke „znárodnění voleb“. Tento apel přichází v době, kdy se jeho administrativa snaží o bezprecedentní revizi volebních pravidel před blížícími se klíčovými volbami do Kongresu. Podle prezidenta by republikáni měli převzít přímou kontrolu nad volebními procesy nejméně v patnácti klíčových oblastech po celých Spojených státech.

před 1 hodinou

NASA zahajuje program Artemis

Vesmírná stanice u Měsíce spojila svět. Teď dostává program Artemis zásadní trhliny

Projekt vesmírné stanice Lunar Gateway, která má obíhat kolem Měsíce, čelí v současné době vážným pochybnostem ohledně své budoucnosti. Tato stanice je klíčovou součástí programu Artemis vedeného agenturou NASA, jehož cílem je návrat lidí na měsíční povrch, vytvoření udržitelné základny a příprava na budoucí cestu k Marsu. Navzdory ambiciózním plánům se však projekt potýká s odklady, rostoucími náklady a hrozbou škrtů v americkém rozpočtu.

před 2 hodinami

Poslanecká sněmovna jedná o vyslovení nedůvěry vládě. (3.2.2026) Prohlédněte si galerii

Koalice nepustí opozici ke slovu, Macinkovým SMSkám se ale záměrně vyhýbá. Sněmovna může jednat i v noci

Jednání o vyslovení nedůvěry kabinetu Andreje Babiše se ve Sněmovně proměnilo v maraton vládních projevů. Ačkoliv pětice opozičních stran schůzi iniciovala s cílem svrhnout vládu, v prvních hodinách se k mikrofonu prakticky nedostaly. Jediným zástupcem opozice, který mohl představit důvody pro svolání schůze, byl předseda ODS Martin Kupka. Od té chvíle však řečniště ovládli držitelé přednostních práv z řad vládní koalice.

Aktualizováno před 3 hodinami

Poslanecká sněmovna jedná o vyslovení nedůvěry vládě. (3.2.2026) Prohlédněte si galerii

Zbytečná schůze, vykládáte pohádky o hodnotách pro televizní kamery, pustil se Babiš do opozice

Pouhých devatenáct dní poté, co kabinet Andreje Babiše získal důvěru, vyvolala opozice mimořádnou schůzi k jeho odvolání. Hlavním impulsem k pokusu o svržení vlády složené z hnutí ANO, SPD a Motoristů je setrvání ministra zahraničí Petra Macinky ve funkci. Podle opozičních lídrů je nepřípustné, aby v čele diplomacie stál člověk, kterého prezident Petr Pavel obvinil z vydírání.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Demonstrace v Íránu

Írán zatknul během demonstrací 50 tisíc lidí. Desítky z nich pochází ze zahraničí

Teherán se k nadcházejícím rozhovorům se Spojenými státy v Istanbulu staví „bez optimismu i pesimismu“. Íránský diplomatický zdroj v úterý pro agenturu Reuters uvedl, že země je připravena k dialogu, ale kategoricky odmítá vyjednávat o svých obranných schopnostech. Teherán považuje svůj balistický program za nezbytnou součást národní bezpečnosti a nehodlá jej zahrnout do agendy jednání.

před 4 hodinami

Sarah, vévodkyně z Yorku, rozená Sarah Margaret Fergusonová

Končí jedna z nejprestižnějších nadací. Její zakladatelka označila Epsteina za bratra

Charitativní organizace Sarah Fergusonové s názvem Sarah’s Trust oznámila, že v nejbližší době ukončí svou činnost. Rozhodnutí přichází jen několik dní poté, co americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Jeffreyho Epsteina. Podle mluvčího nadace byl tento krok předmětem diskusí již několik měsíců, přesto načasování budí značnou pozornost médií i veřejnosti.

před 5 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj po mohutném ruském útoku chystá změny v jednání o míru

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že po posledním masivním útoku Ruska, který zahrnoval rekordní počet balistických raket, dojde k „úpravě práce“ ukrajinského vyjednávacího týmu. Podle hlavy státu tento úder jasně ukázal, že Moskva nebere diplomacii vážně a nadále sází na ničení Ukrajiny. Útok byl cíleně veden na energetickou infrastrukturu v době, kdy teploty v zemi klesly k -20 stupňům Celsia.

před 6 hodinami

Washngton D.C.

Zastíní i Lincolnův památník. Trump chce v srdci Washingtonu vybudovat monument, aby na něj lidé nezapomněli

Americký prezident Donald Trump vyvolal vlnu kontroverze svým plánem na výstavbu monumentálního Vítězného oblouku v samém srdci Washingtonu. Stavba s oficiálním názvem „Independence Arch“ má dosahovat výšky až 76 metrů, čímž by výrazně převýšila pařížský Arc de Triomphe i nedaleký Lincolnův památník. Podle kritiků jde o pokus odvést pozornost od nedávno zveřejněných spisů týkajících se finančníka Jeffreyho Epsteina a zajistit si pompézní odkaz v historii, zatímco jiní projekt vnímají jako typický Trumpův způsob řešení úzkosti skrze megalomanskou architekturu.

před 7 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

umělá inteligence (AI)

Miliony lidí si k AI vytváří citové vazby. Je to zásadní problém, varují vědci politiky

Miliony lidí si vytvářejí silné citové vazby k chatbotům s umělou inteligencí, což je podle předních vědců problém, který musí politici začít brát vážně. Varování před rozmachem AI botů navržených k navazování vztahů s uživateli přineslo úterní hodnocení rizik umělé inteligence. Podle zprávy, na které se podílely desítky expertů, popularita AI společníků prudce roste a některé aplikace již využívají desítky milionů lidí.

před 9 hodinami

Poslanecká sněmovna

„Vláda nemá být pouťovým autodromem pro Motoristy.“ Sněmovna zahájila jednání o nedůvěře vládě

Sněmovna dnes zahájila mimořádné jednání o vyslovení nedůvěry koaličnímu kabinetu hnutí ANO, SPD a Motoristů pod vedením Andreje Babiše. Opozice tvořená pěti stranami vyvolala tuto schůzi necelé tři týdny poté, co vláda získala důvěru, a to v reakci na vyostřený konflikt mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem. Rozbuškou se stalo odmítnutí hlavy státu jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí a následné chování šéfa diplomacie Petra Macinky.

před 10 hodinami

Bill Clinton na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost. (12.3.2024)

Bill a Hillary Clintonovi budou vypovídat v Epsteinově kauze

Bill a Hillary Clintonovi v pondělí souhlasili s tím, že budou vypovídat v rámci vyšetřování Sněmovny reprezentantů týkajícího se usvědčeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. K tomuto kroku přistoupili jen několik dní předtím, než měla sněmovna hlasovat o jejich obvinění z pohrdání Kongresem. Rozhodnutí následovalo po napjatých sporech s republikánem Jamesem Comerem, předsedou dozorčího výboru, který trval na tom, aby oba manželé podali místopřísežnou výpověď před výborem, a naplnili tak požadavky předvolání.

před 11 hodinami

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Klid zbraní skončil. Rusko podniklo nejrozsáhlejší letošní raketový a dronový útok na Ukrajinu

Rusko v úterý podniklo dosud nejrozsáhlejší letošní raketový a dronový útok na Ukrajinu. Podle tamních úřadů údery přerušily dodávky tepla pro desítky tisíc lidí a ukončily krátké období klidu, které na osobní žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa schválil Vladimir Putin. Ruský prezident původně souhlasil s pozastavením útoků na velká města a energetiku do neděle, a to po trilaterálních rozhovorech v Abú Dhabí.

před 12 hodinami

včera

včera

včera

Odstartovaly turnusy jarních prázdnin. Tady je velký přehled termínů

Plánování zimních radovánek vyžaduje přesné načasování. Jarní prázdniny v Česku republice trvají tradičně jeden týden, ale jejich termín se liší podle toho, v jakém okrese se nachází škola vašeho dítěte. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozděluje republiku do šesti vln, které se střídají od začátku února až do poloviny března. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy