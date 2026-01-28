Trump se distancoval od kontroverzních výroků spolupracovníků: Muž zastřelený agenty ICE nebyl vrahem

Libor Novák

28. ledna 2026 11:59

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump se v úterý distancoval od kontroverzních výroků svých nejbližších spolupracovníků ohledně smrti Alexe Prettiho. Sedmatřicetiletý zdravotní bratr z jednotky intenzivní péče byl o víkendu v Minneapolis zastřelen agenty imigračního úřadu ICE. Zatímco Trumpův poradce Stephen Miller označil oběť za „potenciálního atentátníka“, prezident s tímto hodnocením veřejně nesouhlasil.

Případ vyvolal v USA obrovskou vlnu pobouření, jelikož jde o druhý podobný incident v Minneapolis během pouhých tří týdnů. Na začátku ledna federální agenti zastřelili v autě rovněž sedmatřicetiletou Renee Goodovou. Tato úmrtí se stala katalyzátorem masových protestů a silné politické kritiky, která se nyní přelévá i do řad republikánů.

Kromě poradce Millera se do verbálních útoků na mrtvého zdravotníka zapojila i ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi Noemová. Ta Prettiho bezprostředně po tragédii označila za „domácího teroristu“ a tvrdila, že na agenty útočil se zbraní v ruce. Její slova však začaly zpochybňovat videozáznamy svědků i předběžné zprávy vyšetřovatelů.

Prezident Trump při odjezdu na mítink do Iowy na dotazy novinářů odpověděl, že Prettiho za atentátníka nepovažuje. Celou událost označil za „velmi nešťastnou“ a vyjádřil přání situaci v Minneapolis uklidnit. Uvedl, že je v kontaktu s tamním demokratickým starostou i guvernérem a hodlá federální operace v oblasti deeskalovat.

Trump nicméně ve své rétorice zůstal částečně kritický k samotné oběti. Podle jeho slov by civilisté neměli na místa zásahů nosit zbraně, i když místní úřady potvrdily, že Pretti měl svou pistoli v legálním držení. Prezident zdůraznil, že vstupovat ozbrojený do konfliktních situací je nebezpečné, což ale Millerovo označení za vraha nijak nepotvrzuje.

Vážnost situace dokládá i rozkol v Republikánské straně. Senátoři Thom Tillis a Lisa Murkowská otevřeně vyzvali ministryni Noemovou k rezignaci. Tillis její dosavadní postup v kauze označil za amatérský a nevhodný pro tak vysokou státní funkci. Jde o jeden z mála momentů, kdy se spolustraníci takto ostře staví proti členům Trumpovy administrativy.

Svědecké výpovědi a analýzy videí naznačují, že Alex Pretti v osudnou chvíli držel v ruce mobilní telefon, kterým si agenty natáčel. Videozáznamy ukazují, že byl povalen na zem skupinou nejméně šesti agentů, kteří ho střelili do zad v momentě, kdy už byl zpacifikován. Zbraň, kterou měl u sebe, mu podle všeho jeden z agentů odebral ještě předtím, než padly smrtící výstřely.

Trumpova administrativa nyní čelí i právním komplikacím. Federální soudce vydal předběžné opatření, které ministerstvu vnitřní bezpečnosti zakazuje ničit nebo upravovat jakékoli důkazy související se střelbou. Vyšetřování tak bude probíhat pod drobnohledem, což prezident potvrdil slovy, že chce „čestné a poctivé šetření“.

Atmosféra v Minneapolis zůstává extrémně napjatá. Během jednoho z veřejných setkání došlo k útoku na demokratickou kongresmanku Ilhan Omarovou, kterou se neznámý muž pokusil postříkat neidentifikovatelnou látkou. Omarová, která dlouhodobě volá po zrušení úřadu ICE, vyvázla bez zranění, ale incident podtrhl nebezpečný nárůst násilí ve městě.

Prezident Trump sice slíbil deeskalaci, ale zároveň odmítl, že by šlo o úplné stažení federálních sil z Minnesoty. Zdůraznil, že jeho imigrační politika má podporu většiny Američanů a že díky zásahům v regionu klesla kriminalita. Přesto připustil, že vedení tamní mise bude muset projít změnami, aby se předešlo dalším tragickým incidentům.

před 4 hodinami

Trump možná trpí Alzheimerovou chorobou, tvrdí jeho neteř. Napište, že jsem zdravý, nařídil prezident novinářům

Související

Robert Fico jednal s Donaldem Trumpem. (

Politico: Fico byl po schůzce s Trumpem zděšený. Americký prezident působí jako smyslů zbavený

Slovenský premiér Robert Fico, který patří k nejvýraznějším evropským spojencům Donalda Trumpa, vyjádřil podle webu Politico vážné znepokojení nad psychickým stavem amerického prezidenta. Během minulého týdne se měl Fico na okraji summitu EU v Bruselu svěřit svým evropským kolegům, že byl šokován způsobem, jakým s ním Trump mluvil během jejich osobního setkání v sídle Mar-a-Lago, které se uskutečnilo 17. ledna.
Prezident Trump

Trump možná trpí Alzheimerovou chorobou, tvrdí jeho neteř. Napište, že jsem zdravý, nařídil prezident novinářům

Americký prezident Donald Trump poskytl rozsáhlý rozhovor časopisu New York Magazine, v němž se věnoval svému zdravotnímu stavu a stárnutí. Devětasedmdesátiletý šéf Bílého domu hned v úvodu setkání varoval redaktora Bena Terrise před zveřejněním negativních informací. Pohrozil redakci žalobou, pokud by článek vykresloval jeho kondici v nepříznivém světle, a dodal, že na takové příběhy bude čas možná za několik let, kdy už to podle něj nikoho nebude zajímat.

Více souvisejících

Donald Trump Imigrační a celní úřad USA (ICE)

Aktuálně se děje

před 16 minutami

Weber, Manfred (šéf EPP)

Konec akce neschopné EU. Na stole je revoluční návrh na zásadní proměnu

Manfred Weber, předseda nejsilnější evropské politické frakce (EPP), přišel s revolučním návrhem na zásadní proměnu vedení Evropské unie. Ve svém středečním projevu v Bruselu vyzval ke sloučení funkcí předsedy Evropské komise a předsedy Evropské rady do jednoho úřadu. Podle Webera je tento krok nezbytný k tomu, aby Evropa v dnešním nestabilním světě dokázala mluvit jedním hlasem a získala skutečný vliv na globální scéně.

před 1 hodinou

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump se distancoval od kontroverzních výroků spolupracovníků: Muž zastřelený agenty ICE nebyl vrahem

Americký prezident Donald Trump se v úterý distancoval od kontroverzních výroků svých nejbližších spolupracovníků ohledně smrti Alexe Prettiho. Sedmatřicetiletý zdravotní bratr z jednotky intenzivní péče byl o víkendu v Minneapolis zastřelen agenty imigračního úřadu ICE. Zatímco Trumpův poradce Stephen Miller označil oběť za „potenciálního atentátníka“, prezident s tímto hodnocením veřejně nesouhlasil.

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Petr Macinka

Macinka jde Moskvě na ruku. V tichosti dal zelenou ruským diplomatům

Česká republika v tichosti zmírnila pravidla, která měla bránit pohybu ruských špionů pod diplomatickým krytím na našem území. Podle zjištění Seznam Zpráv za tímto krokem stojí nový ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který na poslední chvíli seškrtal přísná bezpečnostní opatření připravená předchozí Fialovou vládou ve spolupráci s tajnými službami a policií.

před 2 hodinami

Mette Frederiksen

Světový řád, jak jsme ho znali, skončil. A nikdy se zřejmě nevrátí, varuje Frederiksenová

Dánská premiérka Mette Frederiksenová vystoupila ve středu na prestižní univerzitě Sciences Po v Paříži s mrazivým varováním ohledně budoucnosti mezinárodní politiky. Podle jejích slov je světový řád, jak jsme ho znali, u konce a je nepravděpodobné, že by se někdy vrátil do své původní podoby. Frederiksenová zdůraznila, že Evropa a Spojené státy musí i přes současné neshody držet při sobě, aby dokázaly čelit hrozbám, které přicházejí především z Ruska.

před 3 hodinami

Robert Fico jednal s Donaldem Trumpem. (

Politico: Fico byl po schůzce s Trumpem zděšený. Americký prezident působí jako smyslů zbavený

Slovenský premiér Robert Fico, který patří k nejvýraznějším evropským spojencům Donalda Trumpa, vyjádřil podle webu Politico vážné znepokojení nad psychickým stavem amerického prezidenta. Během minulého týdne se měl Fico na okraji summitu EU v Bruselu svěřit svým evropským kolegům, že byl šokován způsobem, jakým s ním Trump mluvil během jejich osobního setkání v sídle Mar-a-Lago, které se uskutečnilo 17. ledna.

před 4 hodinami

život v Oděse za ruské války (prosinec 2022).

Oděsa se změnilo v peklo na zemi. Pod ruskými útoky trpí každý den

Černomořské město Oděsa se ocitlo v přímém hledáčku ruské armády. Vzhledem k tomu, že se Moskva nedokáže k hlavnímu ukrajinskému přístavu přiblížit po moři ani po souši, zintenzivnila v posledních měsících dálkové údery pomocí raket a bezpilotních letounů. Tato eskalace mění Oděsu v jedno z nejnebezpečnějších míst války, přičemž útoky jsou nyní hlášeny téměř na denní bázi.

před 4 hodinami

Prezident Trump

Trump možná trpí Alzheimerovou chorobou, tvrdí jeho neteř. Napište, že jsem zdravý, nařídil prezident novinářům

Americký prezident Donald Trump poskytl rozsáhlý rozhovor časopisu New York Magazine, v němž se věnoval svému zdravotnímu stavu a stárnutí. Devětasedmdesátiletý šéf Bílého domu hned v úvodu setkání varoval redaktora Bena Terrise před zveřejněním negativních informací. Pohrozil redakci žalobou, pokud by článek vykresloval jeho kondici v nepříznivém světle, a dodal, že na takové příběhy bude čas možná za několik let, kdy už to podle něj nikoho nebude zajímat.

před 6 hodinami

Zimní počasí v Praze

Předpověď počasí na měsíc: Silné mrazy jen tak nezmizí, vrátí se i v únoru

Meteorologové zveřejnili výhled počasí na nadcházející čtyři týdny, který pokrývá období do 22. února 2026. Podle aktuálních dat se očekává, že teplotní trend z ledna bude pokračovat i nadále, což znamená, že celé období by mělo být jako celek teplotně průměrné. Nejnižší noční teploty se budou nejčastěji pohybovat v rozmezí -1 až -5 °C, ovšem při vyjasnění nebo na sněhové pokrývce mohou klesnout i hlouběji. Denní maxima by měla dosahovat +1 až +5 °C.

včera

Kyjev

EU a USA připravují rozsáhlý desetiletý plán prosperity na obnovu Ukrajiny za 800 miliard dolarů

Evropská unie a Spojené státy připravují rozsáhlý desetiletý „plán prosperity“, který má po ukončení konfliktu zajistit obnovu Ukrajiny a její rychlou integraci do evropských struktur. Podle osmnáctistránkového dokumentu, který získal server Politico, je cílem mobilizovat až 800 miliard dolarů z veřejných i soukromých zdrojů. Tento ambiciózní záměr, představený na nedávném summitu v Bruselu, počítá s Ukrajinou jako s budoucím investičním centrem a členským státem EU, ovšem jeho realizace je podmíněna trvalým příměřím, které zůstává v nedohlednu.

včera

Petr Macinka

Česká diplomacie zemřela. Macinkův mafiánský útok na prezidenta a novináře pohřbívá i demokracii

Postup ministra zahraničí Petra Macinky vůči hlavě státu vzbuzuje otázky o samotných základech demokratického vyjednávání, o to více v případě, kdy jedním z aktérů je právě šéf české diplomacie. Prezident Petr Pavel otevřeně označil ministrovy noční zprávy za nepřípustný pokus o vydírání a nátlakové metody, které jsou v ústavním systému neakceptovatelné. 

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Brusel počítá se vstupem Ukrajiny do EU v roce 2027. V příštích sto letech to neschválíme, reaguje Orbán

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jednal s rakouským kancléřem Christianem Stockerem o kritické energetické situaci na Ukrajině. Rusko podle jeho slov každodenně útočí na infrastrukturu s cílem nechat obyvatele bez elektřiny a tepla, a proto vyzdvihl nedávné rozhodnutí Rakouska vyčlenit finanční prostředky na podporu ukrajinského energetického sektoru. Oba státníci se zabývali i dalšími možnostmi posílení odolnosti ukrajinské sítě.

včera

Andrej Babiš

Babiš chce konflikt urovnat. Macinku a Pavla pozval k jednacímu stolu

Premiér Andrej Babiš se pokouší vnést klid do vyhroceného sporu mezi prezidentem Petrem Pavlem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Na sociální síti X označil současný konflikt za nesprávný a oba aktéry vyzval k přímému jednání. Podle premiéra se politické rozepře vždy vyřeší lépe a rychleji u společného stolu než prostřednictvím ostrých vzkazů a mimořádných tiskových konferencí, které situaci jen dále eskalují.

Aktualizováno včera

Petr Macinka

Pomsta Pavlovi: Macinka ho za nejmenování Turka nechce pustit na summit NATO. Na tiskovce selektuje novináře

Ministr zahraničí Petr Macinka reagoval na tiskové konferenci, na níž nepustil některé novináře, na obvinění z vydírání, které vůči němu vznesl prezident Petr Pavel. Šéf diplomacie se nejprve ironicky omluvil veřejnosti, že musí sledovat jeho spor místo „skvělých a úžasných nápadů“ opozice, zároveň však odmítl, že by se dopustil čehokoliv nezákonného. Podle Macinky nejde o vydírání, nýbrž o běžné politické vyjednávání, jehož podstatou je snaha ovlivnit postoj jiného politika, v tomto případě prezidenta.

včera

Filip Turek dorazil za prezidentem Petrem Pavlem. (22.12.2025)

Je přecitlivělý a má brutální komunistickou minulost, prohlásil o Pavlovi Turek

Poslanec a čestný předseda Motoristů sobě Filip Turek se ostře ohradil proti postupu prezidenta Petra Pavla, který zveřejnil soukromou korespondenci ministra zahraničí Petra Macinky. Podle Turka nejde v žádném případě o vydírání, ale naopak o projev prezidentovy přecitlivělosti. Zveřejňování soukromých zpráv označil za „zpravodajské praktiky“, které mu svými metodami připomínají období komunismu před rokem 1989.

včera

Péter Szijjártó navštívil Česko

Maďarsko a Slovensko podají žalobu na Evropskou unii

Maďarsko a Slovensko podají žalobu na Evropskou unii kvůli plánovanému zákazu dovozu ruského plynu. Oznámení přišlo bezprostředně poté, co členské státy v pondělí definitivně schválily legislativu, která má ukončit energetickou závislost bloku na Moskvě. Obě země, které jsou na ruských fosilních palivech stále silně závislé, považují nové nařízení za přímé ohrožení své národní bezpečnosti a ekonomické stability.

včera

Petr Macinka na zasedání nové vlády

Macinkovými SMS zprávami se zabývá policie

Policie České republiky oficiálně potvrdila přijetí podnětu od Kanceláře prezidenta republiky, který se týká prošetření textových zpráv zaslaných ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Kriminalisté se nyní začínají seznamovat s obsahem komunikace a budou vyhodnocovat její trestněprávní relevanci. Prvním krokem vyšetřování bude určení věcně příslušného útvaru, který se bude případem nátlaku na hlavu státu dále zabývat.

včera

Petr Macinka na zasedání nové vlády

Macinka není kompetentní pro funkci šéfa diplomacie, Babiš je teď ve složité situaci, míní politoložka

Politoložka Daniela Ostrá z olomoucké Univerzity Palackého exkluzivně pro EuroZprávy.cz promluvila o SMS zprávách ministra zahraničních věcí Petra Macinky prezidentu Petru Pavlovi, které Hrad označil za vydírání. „I pokud se jedná o akt učiněný v rámci akutního zamlžení mysli nebo pod vlivem uvolněné atmosféry v nějakém restauračním zařízení, poukazuje to minimálně na to, že pan Macinka není kompetentní a způsobilý zastávat funkci šéfa české diplomacie,“ zdůraznila.

včera

Andrej Babiš

Slova Macinky jsou nešťastná, prohlásil Babiš. Jste zbabělec vpálila mu do obličeje TOP09

Politická scéna zažívá nebývalý otřes po zveřejnění soukromých textových zpráv ministra zahraničí Petra Macinky, které prezident Petr Pavel označil za pokus o vydírání. Spor se točí kolem jmenování Filipa Turka do vládní funkce, což hlava státu dlouhodobě odmítá. Zatímco prezident mluví o nepřípustném nátlaku a podává podnět bezpečnostním složkám, premiér Andrej Babiš se snaží situaci zlehčit a opoziční TOP 09 naopak nešetří ostrou kritikou na adresu předsedy vlády.

včera

Pavel hájí zájmy občanů i demokracie. Macinka a Turek se s tím musí smířit a ukončit otravnou kauzu

Aktuální střet mezi Hradem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou se může na první pohled zdát jako pouhý mocenský souboj dvou ambiciózních mužů. Při bližším pohledu na nálady v české společnosti je však zřejmé, že prezident Petr Pavel v tomto sporu není osamoceným vojákem v poli. Naopak se zdá, že svým odmítavým postojem k vládním personáliím velmi přesně zrcadlí většinové pocity veřejnosti. Prezident v této krizi nejedná v osobním zájmu, ale jako skutečný reprezentant občanů, kteří mu dlouhodobě svěřují svou důvěru.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy