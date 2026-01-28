Trump se distancoval od kontroverzních výroků spolupracovníků: Muž zastřelený agenty ICE nebyl vrahem

Americký prezident Donald Trump se v úterý distancoval od kontroverzních výroků svých nejbližších spolupracovníků ohledně smrti Alexe Prettiho. Sedmatřicetiletý zdravotní bratr z jednotky intenzivní péče byl o víkendu v Minneapolis zastřelen agenty imigračního úřadu ICE. Zatímco Trumpův poradce Stephen Miller označil oběť za „potenciálního atentátníka“, prezident s tímto hodnocením veřejně nesouhlasil.
Případ vyvolal v USA obrovskou vlnu pobouření, jelikož jde o druhý podobný incident v Minneapolis během pouhých tří týdnů. Na začátku ledna federální agenti zastřelili v autě rovněž sedmatřicetiletou Renee Goodovou. Tato úmrtí se stala katalyzátorem masových protestů a silné politické kritiky, která se nyní přelévá i do řad republikánů.
Kromě poradce Millera se do verbálních útoků na mrtvého zdravotníka zapojila i ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi Noemová. Ta Prettiho bezprostředně po tragédii označila za „domácího teroristu“ a tvrdila, že na agenty útočil se zbraní v ruce. Její slova však začaly zpochybňovat videozáznamy svědků i předběžné zprávy vyšetřovatelů.
Prezident Trump při odjezdu na mítink do Iowy na dotazy novinářů odpověděl, že Prettiho za atentátníka nepovažuje. Celou událost označil za „velmi nešťastnou“ a vyjádřil přání situaci v Minneapolis uklidnit. Uvedl, že je v kontaktu s tamním demokratickým starostou i guvernérem a hodlá federální operace v oblasti deeskalovat.
Trump nicméně ve své rétorice zůstal částečně kritický k samotné oběti. Podle jeho slov by civilisté neměli na místa zásahů nosit zbraně, i když místní úřady potvrdily, že Pretti měl svou pistoli v legálním držení. Prezident zdůraznil, že vstupovat ozbrojený do konfliktních situací je nebezpečné, což ale Millerovo označení za vraha nijak nepotvrzuje.
Vážnost situace dokládá i rozkol v Republikánské straně. Senátoři Thom Tillis a Lisa Murkowská otevřeně vyzvali ministryni Noemovou k rezignaci. Tillis její dosavadní postup v kauze označil za amatérský a nevhodný pro tak vysokou státní funkci. Jde o jeden z mála momentů, kdy se spolustraníci takto ostře staví proti členům Trumpovy administrativy.
Svědecké výpovědi a analýzy videí naznačují, že Alex Pretti v osudnou chvíli držel v ruce mobilní telefon, kterým si agenty natáčel. Videozáznamy ukazují, že byl povalen na zem skupinou nejméně šesti agentů, kteří ho střelili do zad v momentě, kdy už byl zpacifikován. Zbraň, kterou měl u sebe, mu podle všeho jeden z agentů odebral ještě předtím, než padly smrtící výstřely.
Trumpova administrativa nyní čelí i právním komplikacím. Federální soudce vydal předběžné opatření, které ministerstvu vnitřní bezpečnosti zakazuje ničit nebo upravovat jakékoli důkazy související se střelbou. Vyšetřování tak bude probíhat pod drobnohledem, což prezident potvrdil slovy, že chce „čestné a poctivé šetření“.
Atmosféra v Minneapolis zůstává extrémně napjatá. Během jednoho z veřejných setkání došlo k útoku na demokratickou kongresmanku Ilhan Omarovou, kterou se neznámý muž pokusil postříkat neidentifikovatelnou látkou. Omarová, která dlouhodobě volá po zrušení úřadu ICE, vyvázla bez zranění, ale incident podtrhl nebezpečný nárůst násilí ve městě.
Prezident Trump sice slíbil deeskalaci, ale zároveň odmítl, že by šlo o úplné stažení federálních sil z Minnesoty. Zdůraznil, že jeho imigrační politika má podporu většiny Američanů a že díky zásahům v regionu klesla kriminalita. Přesto připustil, že vedení tamní mise bude muset projít změnami, aby se předešlo dalším tragickým incidentům.
