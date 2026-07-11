Trump se dočkal další pocty. Na Floridě přejmenovali letiště

S Kennedyho centrem to nakonec nevyšlo, ale na jiná místa se jméno úřadujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa daří protlačit. Šéf Bílého domu má momentálně radost z toho, že po něm bylo pojmenováno jedno z letišť ve Spojených státech.
Jde konkrétně o letiště v Palm Beach na Floridě, tedy ve státě, kde se nachází prezidentův soukromý resort Mar-a-Lago. Trumpovo jméno už v poslední době přijaly nejrůznější instituce, budovy, vládní programy či vojenské lodě.
Sám Trump označil den přejmenování za velký den. "Je mi velkou ctí, že se Palm Beach International Airport po velkolepém hlasování přejmenuje na The President Donald J. Trump International Airport," napsal současný šéf Bílého domu na svém profilu na sociální síti Truth Social.
"Jde o skvělou oblast, renovace (letiště) bude velkolepé. Děkuji všem v Palm Beach za jejich hlasy a důvěru. Brzy to bude jedno z nejlepších a nejvelkolepějších letišť na celém světě," vzkázal americký prezident.
Třípísmenný identifikační kód letiště se již ve čtvrtek změnil z PBI na DJT. Letiště nicméně upozornilo cestující, že při rezervaci letů se až do 18. srpna bude nadále používat starý kód PBI. Přejmenování vyšlo na více než pět milionů dolarů.
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