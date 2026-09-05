Trump se opřel do amerických kritiků války s Íránem

Americký prezident Donald Trump se na sociální síti opřel do krajanů, kteří ho kritizují za stále probíhající válku s Íránem. Podle jeho slov existují lidé, jimž by se líbilo, kdyby Spojené státy ukončily konflikt jako poražené. Do této skupiny zařadil i politiky Demokratické strany.
"Šílenci z radikální levice, Demokraté a komunisti by byli radši, kdybychom prohráli válku s Íránem, než aby prezident Donald J. Trump vyhrál válku pro Ameriku. Jinak řečeno by byli raději, kdybychom prohráli," napsal americký prezident na sociální síti Truth Social.
Trump v uplynulých dnech označil Írán za selhávající národ. "Je mrtvý. Nemají námořnictvo, nemají letectvo, nemají měnu, neplatí svým vojákům a policistům, inflace je na 300 procentech a jejich vedení je v totálním zmatku a neschopné důstojně reprezentovat zemi," uvedl na sociální síti Truth Social.
"Jedinými věcmi, které mají, jsou fake news z USA a ochota zabíjet protestující," konstatoval americký prezident a prohlásil, že obětí íránského teroru už má být přes 100 tisíc.
Trump v srpnu vyhlásil Íránu ekonomickou válku a izolaci historicky nevídané úrovně. Uvedl, že ačkoliv nikdo nedal Íránu tak velkou šanci uzavřít dohodu jako on, tak představitelé režimu v tomto ohledu selhali. Pohrozil také jakékoliv zemi, která umožní finančním institucím, firmám či vládním entitám podat Íránu záchranné lano, velkými ekonomickými konsekvencemi.
Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety již v sobotu 28. února. Navzdory diplomatickým rozhovorům se dosud nepodařilo dosáhnout uzavření mírové dohody.
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Donald Trump , USA (Spojené státy americké) , Demokratická strana (USA) , Írán
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Zdroj: Libor Novák