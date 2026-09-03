Trump se prohlásil za největšího prezidenta v historii USA. Pak promluvili historikové

Donald Trump se na sociálních sítích prohlásil za největšího prezidenta v historii Spojených států amerických. Ve svém vlastním žebříčku se zařadil nad historické osobnosti, jako jsou Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt nebo George Washington. Odborníci a historici však podle The Guardian s jeho hodnocením zásadně nesouhlasí a poukazují na odlišné výsledky vědeckých šetření. Podle nich se prezidentovo sebehodnocení výrazně rozchází s realitou i akademickými studiemi.
Politolog Justin Vaughn z Coastal Carolina University potvrdil, že Trumpovy závěry neodpovídají zjištěním z odborných průzkumů prováděných v posledních letech. Bývalý prezident zveřejnil grafiku rozdělenou do šesti kategorií od nejlepších státníků až po neúspěšné. Na samém vrcholu v samostatné kategorii označené jako největší umístil výhradně sám sebe. Předlohou pro tento přehled se stal článek z časopisu Life z roku 1948 od historika Arthura M. Schlesingera mladšího.
Vzhledem k datu vzniku původního materiálu v seznamu chybí řada pozdějších prezidentů, například Ronald Reagan, Richard Nixon nebo oba příslušníci rodiny Bushů. Původní verze z roku 1948 navíc nejvyšší kategorii vůbec neobsahovala a tato část byla vytvořena až dodatečně. Do skupiny označené jako selhání byli zpětně zařazeni Joe Biden, Jimmy Carter a Barack Obama. Bill Clinton se v přehledu překvapivě objevil v kategorii průměrných prezidentů.
Poslední průzkum v rámci projektu Presidential Greatness Project přitom přinesl zcela odlišné výsledky, když oslovil 154 akademiků. V tomto šetření skončil Donald Trump na úplně posledním místě, dokonce až za Jamesem Buchananem, kterému je přičítáno selhání při snaze zabránit občanské válce. Odborníci hodnotili státníky na škále od nuly do sta bodů. Zatímco Abraham Lincoln dosáhl průměrného hodnocení téměř 94 bodů, Trump získal pouhých 11 bodů.
O něco lepšího výsledku dosáhl Trump v průzkumu Siena University z roku 2022 mezi 141 vědci, kde obsadil třetí nejhorší místo. V této studii předstihl pouze Jamese Buchanana a Andrewa Johnsona, který se stavěl proti federální ochraně práv bývalých otroků. Akademici v rámci tohoto výzkumu hodnotili i specifické schopnosti a vlastnosti jednotlivých lídrů. V kategoriích zaměřených na integritu a inteligenci skončil Trump na úplně posledním místě.
Výsledky akademických šetření ukazují na vzácnou shodu mezi odborníky napříč politickým spektrem. Justin Vaughn upozornil, že negativní pohled na Trumpovo působení sdílejí i respondenti, kteří se identifikují jako konzervativci či republikáni. Zástupce Bílého domu Davis Ingle naopak uvedl, že se prezident soustředí výhradně na boj za silnou a bezpečnou zemi. Podle mluvčího se Trump v budoucnu nesporně zapíše do dějin jako nejúspěšnější a nejvýznamnější moderní prezident USA.
Profesorka prezidentských studií Barbara Perry z University of Virginia připomněla, že vnímání bývalých hlav státu se v průběhu desetiletí proměňuje. Podle jejího názoru však neexistuje žádná akademická rovina, ve které by Trump patřil mezi skvělé či nejlepší státníky. Perry zdůraznila, že Trumpovo jednání spojené s událostmi ze 6. ledna a zpochybňováním volebních výsledků podkopává americký ústavní systém a právní stát. K negativnímu hodnocení podle ní přispívá i jeho postoj k menšinám.
Trumpův osobní žebříček zároveň odhaluje, kterých svých předchůdců si váží. V kategorii skvělých prezidentů ponechal Lincolna, Roosevelta a Washingtona, zatímco mezi téměř skvělé zařadil Theodora Roosevelta či Grovera Clevelanda. Cleveland byl stejně jako Trump zvolen na dvě nepo sobě jdoucí funkční období. Žádný z těchto historických lídrů však nečelil ústavním žalobám ani nebyl odsouzen za trestné činy spojené s platbami za mlčenlivost, což výrazně ovlivňuje historický odkaz současného prezidenta.
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Zdroj: Libor Novák