Trump stáhl z pohotovosti strategické bombardéry. Zabíjení demonstrantů v Íránu podle něj skončilo

Americký prezident Donald Trump ve středu večer nečekaně zmírnil svou rétoriku vůči Teheránu. Prohlásil, že podle informací z „velmi důvěryhodných zdrojů“ bylo zabíjení demonstrantů v Íránu zastaveno a tamní režim aktuálně neplánuje žádné popravy. Tento obrat přichází jen několik dní poté, co Trump opakovaně varoval, že americká armáda je připravena k okamžitému zásahu, pokud íránské složky nepřestanou střílet do vlastních občanů.
Prezident ve svém projevu v Bílém domě zdůraznil, že zprávy o zastavení násilí zatím Spojené státy nemohly nezávisle ověřit, ale považuje je za natolik zásadní, že se rozhodl odložit zvažované vojenské možnosti. „Bylo nám řečeno, že se to zastavilo. Uvidíme, zda je to pravda, ale doufám v to,“ uvedl Trump. Podle Pentagonu byly po tomto prohlášení staženy z pohotovosti strategické bombardéry, které byly připraveny k případným sekundárním úderům na íránské cíle.
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí v exkluzivním rozhovoru pro stanici Fox News tato slova nepřímo potvrdil, když prohlásil, že „věšení nepřichází v úvahu“. Popřel, že by Teherán plánoval popravy účastníků protivládních protestů jako odplatu za nepokoje, které zemí zmítají od konce prosince. Arakčí zároveň vyzval Washington k diplomacii a varoval před opakováním „chyb z loňského června“, kdy americké letectvo zaútočilo na íránská jaderná zařízení.
Jedním z klíčových symbolů tohoto napětí se stal šestadvacetiletý prodavač Erfán Soltání, jehož poprava se očekávala právě tuto středu. Soltáního rodina však na poslední chvíli obdržela zprávu, že výkon trestu byl odložen. Íránská justice následně ve čtvrtek dokonce popřela, že by byl Soltání vůbec k trestu smrti odsouzen, a tvrdí, že mu v případě prokázání viny hrozí pouze vězení. Aktivisté však varují, že v podmínkách téměř úplného výpadku internetu v Íránu může jít o pouhou dezinformační hru režimu.
Zatímco Trump mluví o uklidnění situace, lidskoprávní organizace uvádějí děsivá čísla. Podle odhadů Iran Human Rights (IHR) bylo během posledních dvou týdnů zabito přes 3 400 lidí. Tisíce dalších jsou drženy ve věznicích a panují obavy z rychlých soudních procesů bez obhájců. I přes prezidentův optimismus tak zůstává situace v terénu extrémně napjatá a mezinárodní komunita v čele se skupinou G7 zvažuje uvalení dalších sankcí za „úmyslné používání násilí a zastrašování“.
K určitému uvolnění přispěl i postoj regionálních spojenců USA. Podle diplomatických zdrojů lídři arabských zemí i Izraele na Trumpa naléhali, aby se k přímému vojenskému úderu neuchyloval. Panuje totiž obava, že by americký útok mohl sjednotit íránskou veřejnost kolem režimu a vyvolat masivní íránskou odvetu proti americkým základnám v Kataru, Kuvajtu nebo Saúdské Arábii, odkud byl už preventivně evakuován část personálu.
Ekonomické trhy na prezidentova slova zareagovaly okamžitě. Cena ropy, která v předchozích dnech kvůli hrozbě konfliktu prudce rostla, klesla o 3 %. Stejně tak oslabilo zlato a stříbro, což odráží snížení bezprostředních obav z narušení globálních dodávek energie. Trump v této souvislosti poznamenal, že prioritou zůstává vyřešení íránského jaderného programu a snížení napětí v Perském zálivu, ačkoliv k žádnému průlomu v jednáních o uranu zatím nedošlo.
Prezidentova nepředvídatelnost – kdy jeden den hrozí totálním zničením a druhý den mluví o „dobrých zprávách“ – rozděluje analytiky. Někteří to považují za promyšlenou strategii, která má Teherán donutit k ústupkům bez jediného výstřelu, jiní za chaos, který ztěžuje koordinaci se spojenci. Bez ohledu na motivaci však dnešní den přinesl alespoň dočasný oddech od hrozby rozsáhlého válečného konfliktu na Blízkém východě.
Související
Dál protestujte, pomoc je na cestě, vzkázal Trump demonstrujícím Íráncům
Islámská republika v krizi: Režim umírá pomalu, ale ke konci má ještě daleko
Aktuálně se děje
před 14 minutami
Trump stáhl z pohotovosti strategické bombardéry. Zabíjení demonstrantů v Íránu podle něj skončilo
před 28 minutami
Nevyzpytatelné počasí pokračuje. Meteorologové avizují víkendové varování
před 1 hodinou
Sněmovní maraton nebere konce. Babiš během interpelací ostře útočil na Piráty
před 1 hodinou
První zdravotní evakuace v historii. NASA stahuje astronauty z ISS domů
před 2 hodinami
Nová éra pro Gazu: Trumpův plán vstupuje do druhé fáze, začíná demilitarizace a obnova
před 2 hodinami
Trump hlásí ohromný pokrok ve Venezuele. Nechce ale prozradit jakékoliv detaily
před 3 hodinami
Trump tlačí na Zelenského. Mírové dohodě stojí v cestě Kyjev, naznačil
před 4 hodinami
Americký zájem o Grónsko a Venezuelu je pochopitelný. Evropa se musí vzpamatovat
před 5 hodinami
Mrazivé počasí neskončilo. Teploty budou do konce týdne klesat
včera
Cibule, parodie Klause i grimasy. Sněmovna se při jednání o důvěře mění v cirkus, pokračovat bude ve čtvrtek
včera
Washington a Kodaň se na budoucnosti Grónska neshodly, jednání netrvalo ani hodinu
včera
Delegace dorazily do Washingtonu. Jednání o Grónsku začíná
včera
Pavel i Babiš se těší důvěře nadpoloviční většiny Čechů, Okamuru nepodporuje ani polovina lidí
včera
Napětí na Blízkém východě roste: USA stahují lidi ze základny v Kataru, Arabové se snaží odvrátit válku
včera
Julie Tymošenková čelí obvinění z korupce. Měla se pokusit rozbít vládu Zelenského
včera
Neznám ho, ale bude problém. Trump se nevybíravě pustil do premiéra Grónska
včera
Armagedon, trafika Turkovi... Opozice před hlasováním o důvěře cupuje vládu
včera
Trump trvá na ovládnutí Grónska: Cokoliv jiného než kontrola USA je nepřijatelné
včera
Počasí přispěchá s další ledovkou. Nebezpečí pomine zítra
včera
Strach v Arktidě: Gróňané se děsí budoucnosti pod nadvládou Donalda Trumpa
V grónském hlavním městě Nuuk je sníh stejně všudypřítomný jako písek na Sahaře. Zatímco se místní obyvatelé halí do teplých vrstev, aby čelili mrazivému arktickému větru, v ulicích se nemluví o ničem jiném než o nové politické bouři. Požadavek amerického prezidenta Donalda Trumpa na převzetí Grónska – ať už „po dobrém, nebo po zlém“ – vyvolal v této samosprávné součásti Dánska vlnu odporu a hlubokých obav.
Zdroj: Libor Novák