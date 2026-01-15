Trump tlačí na Zelenského. Mírové dohodě stojí v cestě Kyjev, naznačil

Moskva je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa připravena uzavřít dohodu vedoucí ke konci války na Ukrajině, ale Kyjev nikoliv. Trump jen několik týdnů před čtvrtým výročím začátku konfliktu prohlásil, že je nutné přesvědčit ukrajinského protějška Volodymyra Zelenského, aby s dohodou souhlasil.
"Myslím, že (Putin) je připraven uzavřít dohodu. Myslím, že Ukrajina je méně připravena uzavřít dohodu," řekl Trump podle webu Kyiv Independent a naznačil, že v cestě stojí především ukrajinský prezident. "Musíme přesvědčit prezidenta Zelenského, aby s tím souhlasil," prohlásil vzápětí.
Šéf Bílého domu zároveň čelil dotazu, zda jsou Američané připraveni poskytnout Kyjevu bezpečnostní záruky. Nevyloučil to. "Pokud se nám podaří něco udělat, pomůžeme. Ztrácejí 30 tisíc vojáků za měsíc mezi sebou a Ruskem," konstatoval s tím, že i Evropa je připravena se zapojit.
Ukrajina dříve souhlasila s několika mírovými návrhy podporovanými Washingtonem, zatímco Rusko nesouhlasilo s žádným a pokračuje ve válce, kterou před téměř čtyřmi lety rozpoutalo, upozornil Kyiv Independent.
Trump v uplynulých dnech reagoval na otázku, zda by Američané nemohli k Putinovi přistoupit podobným způsobem, jakým si zmocnili venezuelského prezidenta Nicolase Madura. Šéf Bílého domu to označil za nepravděpodobné. "Nemyslím si, že to bude nutné," reagoval na dotaz.
Americký prezident následně zmínil, že s Putinem měl vždy dobré vztahy, ale současnost to trochu kazí. "Byl jsem velmi zklamaný," přiznal. "Vyřešil jsem osm válek. Myslel jsem, že rusko-ukrajinský konflikt bude jednou z jednodušších válek k vyřešení," svěřil se. Dal nicméně najevo, že stále věří v úspěch diplomatických jednání o ukončení bojů.
Trump také zdůraznil, že Moskva přišla podle jeho informací jen za poslední měsíc o 31 tisíc lidí. Převážně se má jednat o vojáky nasazené na Ukrajině. "A ruská ekonomika je ve složité situaci. Myslím, že to konečně vyřešíme," dodal.
Související
Trump hlásí ohromný pokrok ve Venezuele. Nechce ale prozradit jakékoliv detaily
Americký zájem o Grónsko a Venezuelu je pochopitelný. Evropa se musí vzpamatovat
Donald Trump , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Ukrajina , Vladimír Putin , Rusko , válka na Ukrajině
Aktuálně se děje
před 9 minutami
Nová éra pro Gazu: Trumpův plán vstupuje do druhé fáze, začíná demilitarizace a obnova
před 12 minutami
Trump hlásí ohromný pokrok ve Venezuele. Nechce ale prozradit jakékoliv detaily
před 53 minutami
Trump tlačí na Zelenského. Mírové dohodě stojí v cestě Kyjev, naznačil
před 1 hodinou
Americký zájem o Grónsko a Venezuelu je pochopitelný. Evropa se musí vzpamatovat
před 3 hodinami
Mrazivé počasí neskončilo. Teploty budou do konce týdne klesat
včera
Cibule, parodie Klause i grimasy. Sněmovna se při jednání o důvěře mění v cirkus, pokračovat bude ve čtvrtek
včera
Washington a Kodaň se na budoucnosti Grónska neshodly, jednání netrvalo ani hodinu
včera
Delegace dorazily do Washingtonu. Jednání o Grónsku začíná
včera
Pavel i Babiš se těší důvěře nadpoloviční většiny Čechů, Okamuru nepodporuje ani polovina lidí
včera
Napětí na Blízkém východě roste: USA stahují lidi ze základny v Kataru, Arabové se snaží odvrátit válku
včera
Julie Tymošenková čelí obvinění z korupce. Měla se pokusit rozbít vládu Zelenského
včera
Neznám ho, ale bude problém. Trump se nevybíravě pustil do premiéra Grónska
včera
Armagedon, trafika Turkovi... Opozice před hlasováním o důvěře cupuje vládu
včera
Trump trvá na ovládnutí Grónska: Cokoliv jiného než kontrola USA je nepřijatelné
včera
Počasí přispěchá s další ledovkou. Nebezpečí pomine zítra
včera
Strach v Arktidě: Gróňané se děsí budoucnosti pod nadvládou Donalda Trumpa
včera
Dál protestujte, pomoc je na cestě, vzkázal Trump demonstrujícím Íráncům
včera
Bez proudu, vody a tepla v -19. Život v Kyjevě se stává nesnesitelným
včera
Sněmovna v obležení řečníků: Babišova vláda čeká na verdikt o důvěře, počká si na něj hodiny
včera
Islámská republika v krizi: Režim umírá pomalu, ale ke konci má ještě daleko
Podle slavného výroku Ernesta Hemingwaye člověk bankrotuje dvěma způsoby: nejdříve postupně a pak najednou. Mnozí odpůrci íránského teokratického systému doufali, že současné masové nepokojí znamenají právě onu druhou, náhlou fázi konce. Dosavadní vývoj však naznačuje, že pokud režim skutečně směřuje k zániku, nachází se stále v procesu postupného a vleklého úpadku. Poslední týdny sice představují pro Teherán jednu z největších krizí za desítky let, ale jeho mocenské struktury zatím vykazují značnou odolnost.
Zdroj: Libor Novák