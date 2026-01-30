Trump varuje Írán: Ukončete jaderný program a potlačování protestů, nebo poznáte sílu amerického námořnictva

Americký prezident Donald Trump stupňuje tlak na Írán a varuje tamní režim, že pokud neukončí svůj jaderný program a nepřestane s násilným potlačováním domácích protestů, bude čelit síle amerického námořnictva. K íránským břehům se v současnosti přesouvá rozsáhlá flotila válečných lodí. Trump zdůraznil, že by se raději vyhnul jejich přímému nasazení, ale armáda je podle něj připravena splnit svou misi rychle a s velkou razancí.
Prezident uvedl, že v Íránu dochází k zabíjení tisíců demonstrantů, a prohlásil, že díky svému tlaku již dokázal zabránit některým plánovaným popravám. Své požadavky vůči Teheránu shrnul do dvou bodů: absolutní konec jaderných ambicí a zastavení násilí na vlastním obyvatelstvu. Tyto výroky pronesl během premiéry dokumentárního filmu o své manželce Melanii, zatímco v diplomatických kruzích probíhala horečná jednání.
Íránský ministr zahraničí Abbás Araghčí mezitím dorazil do Turecka, kde má jednat o možném řešení krize a setkat se s prezidentem Recepem Tayyipem Erdoğanem. Araghčího úvodní slova však zatím nenasvědčují tomu, že by došlo k zásadnímu průlomu. Íránský ministr sice deklaroval ochotu k dohodě, která by byla spravedlivá a bez zastrašování, ale zároveň odmítl americké nátlakové metody a zdůraznil právo své země na mírové využití jaderných technologií.
Donald Trump potvrdil, že s íránskou stranou komunikuje, ačkoliv není zcela jasné, zda jde o přímé hovory, nebo využití prostředníků. Bílý dům zřejmě sází na to, že masivní přítomnost amerických sil v regionu donutí Teherán k ústupkům. Trumpův zvláštní vyslanec Steve Witkoff již dříve nastínil tvrdé podmínky, které zahrnují ukončení obohacování uranu, vývoz stávajících zásob z Íránu a omezení raketového programu i podpory spojeneckých milicí v regionu.
Z pohledu Teheránu jsou tyto požadavky vnímány jako přímý útok na suverenitu země. Araghčí v Ankaře kritizoval také rozhodnutí Evropské unie, která zařadila Íránské revoluční gardy na seznam teroristických organizací. Označil to za strategickou chybu upadajícího kontinentu, který podle něj nerozumí situaci v regionu. Varoval, že takové kroky pouze podkopávají diplomatické úsilí a poškozují zájmy samotné Evropy.
Napětí v regionu pociťují i sousední arabské státy. Araghčí absolvoval řadu telefonátů se svými protějšky z Egypta, Kataru či Ománu. Většina těchto zemí trvá na tom, že nedovolí, aby byly jejich základny nebo vzdušný prostor využity k útoku na Írán. Tato nejednotnost v regionálních spojenectvích situaci dále komplikuje a omezuje možnosti pro případnou vojenskou operaci.
Celá situace nyní připomíná nebezpečnou hru na hraně konfliktu. Trumpova administrativa věří, že čas pracuje proti Íránu, zatímco Teherán hledá cestu, jak se vyhnout zničujícímu útoku, aniž by se musel vzdát svých strategických cílů. Klíčovou roli v těchto dnech hraje Turecko jako hlavní zprostředkovatel, který se snaží najít kompromis dříve, než uplyne čas pro diplomacii.
