Trump vyhlásil třídenní příměří mezi Ruskem a Ukrajinou

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social oznámil dosažení dohody o třídenním příměří mezi Ruskem a Ukrajinou. Klid zbraní má podle jeho vyjádření začít v sobotu 9. května a trvat až do 11. května. Součástí této dohody je úplné zastavení všech útočných operací a vojenských aktivit na obou stranách fronty.
Kromě samotného zastavení bojů Trump avizoval také rozsáhlou výměnu zajatců, která má zahrnovat tisíc osob z každé země. Prezident Spojených států vyjádřil naději, že tento krok by mohl znamenat „začátek konce“ dlouhého, smrtícího a vyčerpávajícího konfliktu. Podle jeho slov probíhá v jednáních o definitivním ukončení války neustálý a viditelný pokrok.
Ruská strana původně plánovala pouze jednostranné dvoudenní příměří, kterým chtěla uctít 9. květen, tedy Den vítězství nad nacistickým Německem. Ukrajina v minulosti podobné jednostranné kroky Moskvy odmítala a označovala je za pouhé divadlo pro účely vojenské přehlídky na Rudém náměstí. Tentokrát se však zdá, že díky americkému zprostředkování došlo k širší shodě.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil Trumpova slova na svém kanálu na síti Telegram. Uvedl, že Kyjev obdržel souhlas ruské strany s výměnou zajatců ve formátu tisíc za tisíc. Zelenskyj zároveň zdůraznil, že režim příměří musí být během nadcházejících tří dnů striktně dodržován oběma armádami bez výjimek.
Tento diplomatický průlom přichází po týdnu plném napětí, kdy si obě strany vyměňovaly obvinění z nezájmu o mír. Kyjev dříve uvedl, že Moskva ignorovala ukrajinský protinávrh na krátkodobý klid zbraní, který měl být testem upřímnosti Kremlu. Zelenskyj dříve varoval, že Putin chce zastavit boje jen proto, aby mohl v klidu oslavit sobotní výročí a vojenskou přehlídku.
Situace byla před oznámením velmi vyhrocená i kvůli ruským výhrůžkám. Moskva otevřeně pohrozila masivním útokem na centrum Kyjeva, pokud by Ukrajina jakýmkoliv způsobem narušila průběh oslav Dne vítězství. Ruské úřady dokonce opakovaně vyzývaly zahraniční diplomaty, aby před tímto datem raději dočasně opustili ukrajinskou metropoli.
Dosavadní historie válečného konfliktu je plná porušených příměří, ze kterých se Kyjev a Moskva navzájem obviňovaly. Tentokrát je však situace jiná díky přímému zapojení americké administrativy a jasně stanoveným podmínkám včetně rozsáhlé výměny zajatců. Ta má být jedním z největších podobných gest od začátku bojů před čtyřmi lety.
Ačkoliv ukrajinská strana dohodu potvrdila a Donald Trump ji prezentuje jako svůj osobní úspěch, Rusko se k věci zatím oficiálně nevyjádřilo.
Zdroj: Jan Hrabě