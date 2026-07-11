Trump vyhrožuje Íránu úplným zničením

Lucie Podzimková

11. července 2026 10:44

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu úplným zničením, pokud se ho Teherán pokusí zavraždit. Trump zdůraznil, že americká armáda má připravené stovky raket a také pokyny pro případ, že se takový scénář naplní. 

Podle Trumpa je asi tisícovka amerických raket namířena na Írán. "A tisíce dalších by ihned následovaly, pokud by se íránská vláda rozhodla naplnit svou hrozbu vyslovenou v mnoha částech světa a provedla by či se pokusila provést atentát na úřadujícího amerického prezidenta, v tomto případě na mě," napsal na síti Truth Social. 

"Rozkazy už jsou dané, americká armáda je připravena, ochotna a schopna během jednoho roku kompletně zdecimovat a zničit všechny íránské oblasti," dodal americký prezident v závěru příspěvku. 

Jak informoval prestižní americký deník Wall Street Journal, Izrael měl americkým partnerům předat informace zpravodajských služeb, podle nichž připravuje Teherán nový plán atentátu na prezidenta Trumpa. Šéf Bílého domu si ostatně ve čtvrtek telefonoval s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.

Sám Trump ve středu zmínil, že Íránci ho nadále chtějí zprovodit ze světa. "Jsem na každém jejich seznamu. Dnes ráno jsem viděl, že jsem na úplně každém z jejich seznamů. Zatím jsem měl asi trochu štěstí, ale to možná nebude trvat příliš dlouho," nechal se slyšet. 

V sobotu nicméně budou pokračovat jednání mezi Washingtonem a Teheránem. Američané budou požadovat, aby Írán veřejně prohlásil, že Hormuzský průliv je otevřený. Íránci by také měli přislíbit, že nebudou útočit na komerční lodě. 

Trump se nebude přímo účastnit víkendových jednání. Americkou delegaci budou tvořit viceprezident J. D. Vance, ministr zahraničí Marco Rubio, zvláštní vyslanec Steve Witkoff a Jared Kushner. 

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