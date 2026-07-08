Trump z Ankary varoval Írán. Znovu vás tvrdě zasáhneme, vzkázal

Lucie Podzimková

8. července 2026 16:11

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Šéf Bílého domu Donald Trump naznačil, že americká armáda v následujících hodinách znovu zaútočí na cíle v Íránu. Navázal tak na předchozí dnešní vyjádření, v němž naznačil, že alespoň v jeho očích skončilo příměří na Blízkém východě. 

"V noci jsme je zasáhli velmi tvrdě, velmi, velmi tvrdě," řekl Trump po boku ukrajinského protějška Volodymyra Zelenského a naznačil, že v následujících hodinách budou následovat další americké údery. "Dal jsem jim malé varování, dnes je znovu tvrdě zasáhneme," prohlásil na summitu NATO. 

Americký prezident zmínil, že z Íránu není šťastný, a zopakoval, že Teheránu nesmí být umožněno disponovat jadernými zbraněmi. Washingtonu podle jeho slov nejde o změnu režimu v Íránu, ale o ukončení íránského jaderného programu. Šéf Bílého domu také konstatoval, že Teherán už v regionu nikoho nešikanuje. 

Trump již dříve na summitu čelil otázce, zda je příměří mezi oběma stranami konfliktu u konce. Označil to za velmi zajímavý dotaz. "Myslím, že je to u konce. Už s nimi nechci uzavřít dohodu, je to špína. Jsou to nemocní lidé. Vedou je nemocní lidé. A jsou to zlí a násilní lidé. Kdyby měli jadernou zbraň, tak ji použijí," uvedl americký prezident.

Šéf Bílého domu zmínil, že bude mluvit s americkými vyjednavači, kteří podle jeho slov chtějí v jednání pokračovat. "Je to ztráta času s nimi jednat. Jsou to lháři," prohlásil na adresu Teheránu.

"Uděláme dohodu, všichni souhlasí, žádné jaderné zbraně. Oni vylezou ven, promluví s novináři a řeknou, že jsme o tom ani nemluvili. Je s nimi něco špatně. Jsou to blázni," pokračoval Trump. "Je mi to jedno, můžou jednat. Myslím, že se jen plýtvá časem. Je to jen banda lhářů," dodal. 

Americké vojenské velení v noci informovalo, že provádí údery proti Íránu v odvetě za údajné íránské útoky na komerční lodě, které používaly mezinárodní námořní cestu. "Americké údery jsou reakcí na íránské útoky na tři komerční lodě, které pluly Hormuzským průlivem. Íránská agrese byla nedovolená, nebezpečná a byla jasným porušením příměří," uvedla armáda.

Podle amerického velení bylo zasaženo více než 80 íránských cílů, a to včetně asi 60 malých lodí íránských revolučních gard. Íránská státní média informovala o útocích na ostrov Kešm či město Bandar Abbas. Teherán nenechal noční americké útoky bez reakce. V brzkých ranních hodinách provedl odvetné útoky na americká vojenská zařízení v regionu, konkrétně v Bahrajnu a Kuvajtu. 

před 1 hodinou

Írán vyzval Američany, aby se podrobili novému režimu v Hormuzském průlivu

Související

Více souvisejících

Donald Trump Americká armáda (U.S. ARMY) USA (Spojené státy americké) Írán

Aktuálně se děje

před 9 minutami

před 52 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Aktualizováno před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 7 hodinami

před 9 hodinami

včera

včera

Aleš Juchelka

Superdávku čekají úpravy. Do výše dávky se promítnou na podzim

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje upravit parametry dávky státní sociální pomoci (DSSP) na základě prvních zkušeností z jejího fungování. Vyšší podporu mají nově získat samoživitelé se staršími dětmi do 15 let i domácnosti v regionech, kde dosavadní nastavení neodpovídalo skutečným cenám bydlení. Změny ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka předložil formou pozměňovacího návrhu, aby se mohly co nejrychleji promítnout do výše vyplácených dávek.

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Ministerstvo pro místní rozvoj zasáhlo náhlé úmrtí náměstka ministryně

Českou státní správou v úterý otřásla smutná zpráva. Ve věku 51 let zemřel náměstek ministryně pro místní rozvoj Filip Endal, jenž ve vedení úřadu zastupoval Motoristy. Podle ministerstva se jednalo o náhlé úmrtí. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy