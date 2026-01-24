Trump zase vyhrožuje cly. Hrozí Kanadě kvůli paktování s Čínou

Lucie Podzimková

24. ledna 2026 18:31

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump opět hrozí cly. Tentokrát Kanadě, která podle jeho slov chce umožnit Číně import zboží a výrobků na americký trh. Vztahy mezi oběma severoamerickými státy se v posledních dnech opět vyhrotily. 

"Pokud si guvernér Carney (ve skutečnosti je kanadským premiér - pozn. red.) myslí, že z Kanady udělá pro Čínu přístav pro vývoz zboží a výrobků do Spojených států amerických, tak se šeredně mýlí," napsal Trump v sobotu na sociální síti Truth Social. 

Podle šéfa Bílého domu potká sousední zemi v případě dohody s Pekingem nevratný osud. "Čína sežere Kanadu zaživa, zcela ji pohltí, včetně zničení jejích firem, společenské struktury a obecného způsobu života," konstatoval. 

Americký prezident na závěr příspěvku pohrozil Ottawě způsobem, který je pro něj během druhého funkčního období typický. "Pokud Kanada uzavře dohodu s Čínou, bude okamžitě zasažena stoprocentními cly vůči všem kanadským výrobkům mířícím do USA," dodal. 

Trump původně pozval Kanadu do nově ustavené Rady míru, ale ve čtvrtek pozvánku stáhl poté, co Carney v Davosu ostře vystoupil proti americké dominanci. Kanadský premiér ve svém vystoupení, které v mezinárodních kruzích vyvolalo značný ohlas, zdůraznil, že Kanada nežije z milosti svého jižního souseda, ale prosperuje díky své vlastní svébytnosti. 

Carney nedávno absolvoval návštěvu Číny, kde jednal o posílení obchodních vztahů s cílem snížit kritickou závislost Kanady na americkém trhu. Právě tato cesta a její závěry zjevně leží americkému prezidentovi v žaludku. 

Američané už teď mají v Grónsku volnou ruku. Trump to nechce přijmout, raději rozbije NATO

Prezident Trump Analýza

Američané už teď mají v Grónsku volnou ruku. Trump to nechce přijmout, raději rozbije NATO

Ať už jsou výroky Donalda Trumpa o Grónsku míněny jako politický tlak nebo vážná hrozba, narážejí na tvrdou bezpečnostní realitu. Grónsko je klíčovým uzlem americké obrany v Arktidě a USA zde už dnes disponují nástroji, které jim umožňují chránit vlastní území bez napadání spojenců. Agresivní rétorika však nese vysoké systémové riziko, neboť podkopává důvěru uvnitř NATO, vytváří nebezpečný precedent a oslabuje alianční soudržnost. Cena případné eskalace by byla nesmírně vysoká a zaplatily by ji především samotné Spojené státy.

Donald Trump Kanada Mark Carney (Liberální strana Kanady) USA (Spojené státy americké)

Zdroj: Libor Novák

