Trump zase vyhrožuje cly. Hrozí Kanadě kvůli paktování s Čínou

Americký prezident Donald Trump opět hrozí cly. Tentokrát Kanadě, která podle jeho slov chce umožnit Číně import zboží a výrobků na americký trh. Vztahy mezi oběma severoamerickými státy se v posledních dnech opět vyhrotily.
"Pokud si guvernér Carney (ve skutečnosti je kanadským premiér - pozn. red.) myslí, že z Kanady udělá pro Čínu přístav pro vývoz zboží a výrobků do Spojených států amerických, tak se šeredně mýlí," napsal Trump v sobotu na sociální síti Truth Social.
Podle šéfa Bílého domu potká sousední zemi v případě dohody s Pekingem nevratný osud. "Čína sežere Kanadu zaživa, zcela ji pohltí, včetně zničení jejích firem, společenské struktury a obecného způsobu života," konstatoval.
Americký prezident na závěr příspěvku pohrozil Ottawě způsobem, který je pro něj během druhého funkčního období typický. "Pokud Kanada uzavře dohodu s Čínou, bude okamžitě zasažena stoprocentními cly vůči všem kanadským výrobkům mířícím do USA," dodal.
Trump původně pozval Kanadu do nově ustavené Rady míru, ale ve čtvrtek pozvánku stáhl poté, co Carney v Davosu ostře vystoupil proti americké dominanci. Kanadský premiér ve svém vystoupení, které v mezinárodních kruzích vyvolalo značný ohlas, zdůraznil, že Kanada nežije z milosti svého jižního souseda, ale prosperuje díky své vlastní svébytnosti.
Carney nedávno absolvoval návštěvu Číny, kde jednal o posílení obchodních vztahů s cílem snížit kritickou závislost Kanady na americkém trhu. Právě tato cesta a její závěry zjevně leží americkému prezidentovi v žaludku.
Donald Trump , Kanada , Mark Carney (Liberální strana Kanady) , USA (Spojené státy americké)
