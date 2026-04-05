Trump ztratil nervy: Otevřete ten zas***** průliv, vy šílení parchanti, nebo budete žít v pekle, nadává Íránu

Libor Novák

5. dubna 2026 16:19

Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump vyostřil svou rétoriku vůči Íránu na maximum a prostřednictvím své platformy Truth Social vyslal Teheránu poslední varování. V příspěvku, který překvapil svou vulgárností a agresivním tónem, pohrozil zničením klíčové civilní infrastruktury. Hlavním bodem sváru zůstává Hormuzský průliv, strategicky nezbytná vodní cesta, která je od vypuknutí válečného konfliktu na konci února prakticky uzavřena.

Prezident ve svém vzkazu nešetřil nevybíravými výrazy a íránské představitele označil za šílence. Přímo je vyzval k okamžitému otevření průlivu, jinak podle jeho slov budou čelit následkům, které přirovnal k životu v pekle. „Otevřete ten zas***** průliv, vy šílení parchanti, nebo budete žít v pekle - JEN SE DÍVEJTE!“ napsal doslovně. Trumpovo ultimátum přichází v době, kdy se blíží pondělní termín, který si sám stanovil jako rozhodující pro další postup Spojených států.

Konkrétní hrozba směřuje k nadcházejícímu úterý, které Trump ve svém příspěvku pojmenoval jako „Den elektráren a mostů“. Naznačil tím, že americké letectvo a rakety se zaměří na energetické uzly a dopravní spojení po celém Íránu. Podle jeho vyjádření půjde o operaci takového rozsahu, jaký svět dosud neměl možnost spatřit, a která ochromí běžný chod země.

Hormuzský průliv je pro světovou stabilitu naprosto zásadní, protože tudy proudí přibližně 20 % veškeré světové ropy. Jeho zablokování už nyní způsobuje drastické zvyšování cen pohonných hmot na globálních trzích. Tato situace vytváří obrovský tlak nejen na ekonomiku, ale i na samotného prezidenta, který čelí klesající podpoře veřejnosti ohledně pokračování válečného tažení.

Dosavadní Trumpův přístup k termínům útoků byl poměrně proměnlivý. První vážné varování přišlo už 21. března, kdy hrozil vyhlazením největších elektráren během 48 hodin. Tehdy však k úderu nedošlo a prezident následně několikrát termín posunul s odkazem na probíhající jednání, která označoval za produktivní.

Další odklad následoval 27. března, kdy Trump na údajnou žádost íránské vlády posunul lhůtu o dalších deset dní. Tím se rozhodující datum ustálilo na 6. dubnu, tedy na toto pondělí. Během uplynulého víkendu pak prezident znovu zopakoval, že Íránu zbývá posledních 48 hodin, než rozpoutá totální peklo.

Aktuální výhrůžka je ze všech dosavadních nejostřejší a obsahuje velmi silné výrazy, které jsou v oficiální komunikaci hlav států naprosto nevídané. Trump se snaží vytvořit dojem, že jeho trpělivost definitivně přetekla a že diplomacie už nemá v jeho plánech místo. Cílem je zřejmě zlomit odpor íránského vedení pod hrozbou okamžitého návratu země do doby temna bez elektřiny a spojení.

Podle průzkumů veřejného mínění, které cituje CNN, je válka mezi Američany velmi nepopulární. Lidé mají obavy z dalšího vleklého konfliktu na Blízkém východě a z dopadů drahého benzínu na jejich peněženky. Trump si je této nespokojenosti vědom a své kroky prezentuje jako jedinou cestu, jak konflikt rychle ukončit a obnovit volný obchod s ropou.

Kritici prezidenta však varují, že útoky na civilní infrastrukturu, jako jsou mosty a elektrárny, mohou být vnímány jako válečné zločiny. Navíc hrozí, že by taková eskalace mohla do války zatáhnout další regionální mocnosti. Trump ale tyto obavy odmítá a trvá na tom, že silová řešení jsou v případě Íránu ta jediná účinná.

Zajímavým detailem v jeho posledním příspěvku je závěrečná fráze „Chvála Alláhovi“, kterou doprovodil svůj vulgární útok. Je zatím otázkou, zda jde o formu výsměchu, nebo o neobratný pokus o ironii. V každém případě to jen dokládá nepředvídatelnost současného šéfa Bílého domu a jeho specifický styl komunikace přes sociální sítě. 

3. dubna 2026 17:59

Trump mluví o otevření Hormuzského průlivu. Už jím projela první západní loď

Prezident Trump

Írán má čas do úterý večer. Trump stanovil přesný čas ultimáta, Teherán poslal ráznou odpověď

Americký prezident Donald Trump stanovil nové, v pořadí již několikáté ultimátum pro úplné otevření Hormuzského průlivu. Na svých sociálních sítích dnes odpoledne stručně oznámil nový termín: „Úterý, 20:00 východního času!" Tento strohý příspěvek následuje po sérii mnohem agresivnějších vyjádření, která šokovala mezinárodní společenství svou přímočarostí.

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie

Jak se americké armádě podařilo zachránit ztraceného letce? Na povrch vyplouvají první detaily

Spojené státy úspěšně dokončily jednu z nejriskantnějších záchranných operací ve své historii. Podařilo se jim z hloubi íránského území evakuovat pohřešovaného člena posádky stíhacího letounu F-15, který byl sestřelen minulý pátek nad jižním Íránem. Prezident Donald Trump v neděli ráno potvrdil, že důstojník, kterého identifikoval jako plukovníka, je v bezpečí, ačkoliv v pozdějším vyjádření dodal, že utrpěl vážná zranění.

Viktor Orbán

Opravdu jde o terorismus? Výbušniny u plynovodu mohou být zinscenované, aby pomohly Orbánovi, míní experti

Bezpečnostní situace na srbsko-maďarské hranici o víkendu dramaticky eskalovala poté, co srbské úřady nalezly vysoce výkonné výbušniny v blízkosti strategického plynovodu TurkStream. Incident, který se odehrál u obce Oromhegyes nedaleko Magyarkanizse, okamžitě spustil rozsáhlou společnou operaci srbské policie a armády. Na místě byly nasazeny vrtulníky, drony, termokamery a speciálně vycvičení psi, přičemž několik ulic v okolí zůstalo zcela uzavřeno.

Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér

U plynovodu na srbsko-maďarských hranicích našli výbušniny. Zasahují vrtulníky i pyrotechnici, Orbán svolal Radu obrany

V blízkosti maďarských hranic došlo k závažnému bezpečnostnímu incidentu, který si vyžádal okamžitou reakci nejvyšších státních představitelů. V bezprostřední blízkosti strategicky významné plynové stanice na srbské straně byly nalezeny předměty připomínající výbušniny. Maďarský premiér Viktor Orbán v reakci na tuto hrozbu a po konzultaci se srbskou stranou svolal na nedělní odpoledne mimořádné zasedání Rady obrany státu.

Snímek odvrácené strany Měsíce Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Takhle Zemi 50 let nikdo neviděl. Z mise Artemis dorazily i první snímky odvrácené strany Měsíce

Astronauté mise Artemis II, kteří se v těchto dnech zapsali do historie, zaslali na Zemi dechberoucí sérii nových fotografií. Snímky zachycují nejen blížící se povrch Měsíce, ale také unikátní pohledy do interiéru kosmické lodi Orion. Posádka se momentálně nachází ve více než polovině své cesty k našemu nejbližšímu nebeskému sousedovi a tyto vizuální materiály nabízejí veřejnosti vzácnou příležitost nahlédnout do každodenního života v hlubokém vesmíru.

Předvolební atmosféra v Maďarsku

Začátek Orbánova konce? Magyar zacílil na mladé voliče, ti touží po svobodné zemi

Maďarsko se nachází na prahu zásadních parlamentních voleb a v ulicích Budapešti je cítit napětí, které mnozí mladí voliči popisují jako historický okamžik. Po šestnácti letech neotřesitelné vlády Viktora Orbána se formuje nová generace, která vyrostla v systému takzvané „iliberální demokracie“ a nyní touží po radikální změně. Pro dvacetiletého Ákose a jeho vrstevníky nejde jen o politiku, ale o samotnou možnost vybudovat si v rodné zemi budoucnost.

Místopředseda vlády, ministr zahraničních věcí a ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé sobě).

Macinka Pavla na summit NATO nepustí. Pojede tam s Babišem a Zůnou

Složení české delegace na nadcházející summit NATO v Ankaře nadále vyvolává neshody mezi vládou a Pražským hradem. Podle aktuálních informací České televize budou Českou republiku na tomto významném jednání reprezentovat premiér Andrej Babiš, ministr obrany Jaromír Zůna a ministr zahraničí Petr Macinka. S účastí prezidenta Petra Pavla vládní kabinet v tuto chvíli nepočítá.

Robert Fico

Slovensko žádá Evropskou unii, aby obnovila dialog s Ruskem

Slovenský premiér Robert Fico vyzval Evropskou unii k ukončení sankcí na dovoz ruské ropy a plynu. Podle jeho vyjádření by tento krok pomohl vyřešit prohlubující se energetickou krizi, která souvisí s probíhající válkou v Íránu. Fico své stanovisko zveřejnil po telefonátu s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, přičemž oba lídři patří v rámci EU k těm, kteří s Moskvou nadále udržují vztahy.

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie

Americké síly úspěšně dokončily dramatickou záchrannou misi v Íránu. Našli ztraceného letce

Americké ozbrojené síly úspěšně dokončily dramatickou záchrannou misi na území Íránu. Podařilo se jim bezpečně evakuovat člena posádky stíhacího letounu F-15E Strike Eagle, který byl nad nepřátelským územím sestřelen. O radostné zprávě informoval veřejnost americký prezident Donald Trump prostřednictvím své sociální sítě Truth Social během velikonoční neděle.

Jaro na Petříně

Počasí příští týden: Žádné oteplení se zatím nechystá

Nadcházející týden přinese do Česka proměnlivé jarní počasí, ve kterém se vystřídají slunečné dny s citelným ochlazením a občasnými srážkami. Zatímco začátek týdne bude ve znamení doznívajících přeháněk, v noci se musíme připravit na návrat mrazíků, které mohou potrápit zejména zahrádkáře.

Írán, ilustrační foto

Režim v Íránu se nezměnil. Po Trumpových útocích je naopak ještě tvrdší, míní analytici

Americký prezident Donald Trump v posledních dnech opakovaně prohlašuje, že v Íránu došlo k „výměně režimu“. Podle jeho slov byla původní garnitura zdecimována a noví lídři jsou „méně radikální a mnohem rozumnější“. Političtí analytici a experti CNN na Blízký východ však varují, že realita je přesně opačná – íránský režim sice vyměnil tváře na vrcholu, ale ve svém jádru zůstává stejnou, ne-li ještě tvrdší teokracií než dříve.

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Podpora Putina je nejnižší od začátku invaze na Ukrajinu

Důvěra ruské veřejnosti v prezidenta Vladimira Putina klesla na nejnižší úroveň od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu. Podle posledních průzkumů státní agentury VTsIOM a nezávislého centra Levada se na náladě obyvatel začíná projevovat kombinace ekonomických tlaků a vleklé válečné únavy. Zatímco rok 2025 byl pro ruskou armádu díky postupu na bojišti a znovudobytí Kurské oblasti úspěšný, začátek roku 2026 přinesl stagnaci a mírný ústup, což se okamžitě odrazilo v grafech popularity.

Mark Rutte na summitu NATO 2025

Rutte poletí kvůli útokům na členy NATO za Trumpem

Chystané setkání mezi generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě slibuje velmi napjatou atmosféru. Rutteho úřad oznámil, že se schůzka uskuteční příští středu, a to v době, kdy Trump stupňuje své slovní útoky proti alianci. Kromě prezidenta se šéf NATO sejde také s ministrem zahraničí Marcem Rubiem a ministrem obrany Petem Hegsethem.

Americká armáda, ilustrační fotografie

Záchranné týmy amerického letectva provádějí jednu z nejnebezpečnějších operací moderní historie

Záchranné týmy amerického letectva aktuálně provádějí jednu z nejnebezpečnějších operací své moderní historie. Hluboko v íránském vnitrozemí pátrají po druhém členovi posádky stíhacího letounu F-15, který byl nad tamním územím sestřelen. Zatímco prvního pilota se podle předběžných zpráv podařilo úspěšně zachránit, osud jeho kolegy zůstává nejistý.

Egypt, ilustrační foto

Egypt učinil zásadní obrat ve své obchodní politice vůči Rusku a Ukrajině

Egypt učinil zásadní obrat ve své obchodní politice vůči Rusku a Ukrajině. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek oznámil, že Káhira již nebude přijímat zásilky obilí, které Rusko vyváží ze svých dočasně okupovaných ukrajinských území. Tuto informaci potvrdil Zelenskyj po rozhovoru se svým egyptským protějškem Abdulem Fattáhem as-Sísím.

Ukrajinská armáda ve válce s Ruskem

Jako z filmu Terminátor. Frontovou linii na Ukrajině začínají ovládat drony a roboti

Bitevní pole na Ukrajině prochází v pátém roce ruské invaze nevídanou proměnou, která připomíná spíše vědecko-fantastický film než tradiční pozemní konflikt. Hlavní roli v tomto technologickém klání nyní hrají bezpilotní pozemní prostředky (UGV), které se staly symbolem moderní robotizované války. Od jara 2024 jejich využívání roste exponenciální řadou a mění způsob, jakým armády uvažují o strategii a ochraně lidské síly.

Politico: Magyara čeká očistec. Orbánův systém učinil Maďarsko prakticky neovladatelné

I přesto, že by opoziční lídr Péter Magyar dokázal v dubnových volbách porazit dlouholetého premiéra Viktora Orbána, čeká ho podle politických analytiků webu Politico doslova očistec. Orbán totiž během svých 16 let u moci vybudoval v Maďarsku komplexní systém „právních pastí“, které mají za cíl paralyzovat jakéhokoli jeho nástupce a učinit zemi prakticky neovladatelnou pro kohokoliv jiného než stranu Fidesz.

