Trumpa k dohodě o Grónsku dotlačili poradci. Co je její náplní?

Donald Trump na Světovém ekonomickém fóru v Davosu oznámil dosažení „rámcové dohody“ ohledně Grónska, čímž alespoň dočasně zažehnal hrozící transatlantickou krizi. Poté, co několik dní stupňoval napětí výhrůžkami o vojenském obsazení ostrova a uvalení drastických cel na evropské spojence, došlo po schůzce s šéfem NATO Markem Ruttem k nečekanému obratu. Trump sice odvolal hrozbu deseti- až pětadvacetiprocentních cel, která měla začít platit od února, ale zároveň dal jasně najevo, že jeho ambice získat nad Arktidou kontrolu zůstávají neměnné.
Podle amerických představitelů byl Trump ke zmírnění tónu dotlačen svými nejbližšími poradci i vojenským velením. Předseda sboru náčelníků štábů Dan Caine údajně prezidentovi předložil analýzu rizik spojených s použitím síly, což vedlo k rozhodnutí, že „vojenská varianta není na stole“. Trump v Davosu prohlásil, že Spojené státy jsou sice nezastavitelné, ale on osobně sílu použít nechce, pokud partneři přistoupí na jeho podmínky. Evropští diplomaté toto gesto vnímali s úlevou, i když s vědomím, že hrozba „budeme si to pamatovat“ stále visí ve vzduchu.
Jádrem nové dohody má být posílení americké vojenské přítomnosti na ostrově, zejména v souvislosti s ambiciózním projektem „Zlatá kopule“ (Golden Dome). Jde o Trumpem prosazovaný globální systém protiraketové obrany, jehož klíčové prvky by měly být umístěny právě v Grónsku. Prezident zdůraznil, že USA chtějí „totální přístup“ k území bez časového omezení a bez nutnosti platit dánské vládě jakékoli poplatky za pronájem, protože jde o otázku mezinárodní bezpečnosti.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová sice uvítala deeskalaci napětí, ale okamžitě stanovila jasnou hranici: suverenita Grónska není předmětem jednání. Kodaň je ochotna diskutovat o investicích, ekonomické spolupráci a společné obraně v rámci NATO, ale odmítá jakýkoli model, který by znamenal prodej území nebo jeho postoupení Spojeným státům. Podobně se vyjádřili i grónští zástupci v dánském parlamentu, kteří trvají na principu „nic o nás bez nás“.
Trumpova rétorika v Davosu se nesla v duchu historických křivd. Před zaplněným sálem prohlásil, že USA Grónsko po druhé světové válce Dánsku „vrátily“ a byla to podle něj chyba. Dánsko označil za nevděčné a připomněl, že bez americké pomoci by Evropa během války padla. „Chceme jen kus ledu pro ochranu světa a oni nám ho nechtějí dát,“ stěžoval si prezident a dodal, že Dánsko jako malá země stejně nemá prostředky na to, aby tak obrovské území efektivně chránilo před ruským a čínským vlivem.
Analytici poukazují na to, že Trumpova taktika „maximálního tlaku“ sice vyvolala vlnu odporu, ale nakonec donutila NATO k rychlému jednání. Mark Rutte potvrdil, že aliance pod vedením USA urychlí budování bezpečnostní architektury v Arktidě, což by mohlo zahrnovat i vznik mise „Arctic Sentry“ po vzoru hlídek v Pobaltí. První výsledky této spolupráce by měly být patrné již v průběhu roku 2026.
I když trhy na odvolání cel reagovaly pozitivně, hluboká nedůvěra mezi Washingtonem a Bruselem přetrvává. Evropská unie již dříve varovala, že se nenechá vydírat, a Trumpovy kroky označila za podrývání stability mezinárodního obchodu. Pro mnohé lídry je Grónsko symbolem Trumpova transakčního přístupu k diplomacii, kde jsou i suverénní území spojenců vnímána jako komodity k prodeji.
V samotném Grónsku vyvolala tato diplomatická přetahovaná vlnu nejistoty. Místní úřady dokonce vydaly pro obyvatele příručku, jak se připravit na krizové situace, což vedlo k panickým nákupům základních potravin v hlavním městě Nuuku. Lidé se obávají, že se jejich domov stane pouhou šachovnicí v souboji velmocí, kde na jejich názoru nebude záležet.
Budoucnost „rámcové dohody“ nyní závisí na detailech, které budou v příštích týdnech ladit viceprezident JD Vance a ministr zahraničí Marco Rubio. Trump věří, že získá „vše, co chtěl, a to zadarmo“. Realita však bude pravděpodobně složitější, protože Dánsko i Grónsko jsou odhodlány bránit svou integritu i za cenu dalšího zhoršení vztahů s Bílým domem.
Jednání o Grónsku také ukázalo na Trumpův sklon k přehlížení faktů, když během svého projevu několikrát zaměnil Grónsko za Island. I přes tyto přešlapy zůstává jeho tlak na arktickou oblast prioritou, která může v roce 2026 definovat novou podobu transatlantické vazby. Pokud spojenci nenajdou způsob, jak uspokojit Trumpovu touhu po „kusu ledu“, může se krize kdykoliv vrátit v ještě ostřejší podobě.
Související
Zelenskyj dorazil do Davosu, jednání s Trumpem začalo. Putin chce zaplatit členství v Radě míru zmrazenými aktivy
Jeden velký podvod na OSN? Rada míru popírá principy rovnosti, staví na bohatství a kultu uctívačů Trumpa
Donald Trump , Mark Rutte (VVD - Lidová strana pro svobodu a demokracii) , grónsko
Aktuálně se děje
před 13 minutami
Trumpa k dohodě o Grónsku dotlačili poradci. Co je její náplní?
před 1 hodinou
Zelenskyj dorazil do Davosu, jednání s Trumpem začalo. Putin chce zaplatit členství v Radě míru zmrazenými aktivy
před 2 hodinami
Hraniční přechod Rafáh se příští týden otevře v obou směrech
před 3 hodinami
Jeden velký podvod na OSN? Rada míru popírá principy rovnosti, staví na bohatství a kultu uctívačů Trumpa
před 4 hodinami
V Radě míru chce být každý, prohlásil na zakládací ceremonii Trump. Na pódiu nebyl jediný západní spojenec
před 4 hodinami
Trump se dnes sejde se Zelenským
před 5 hodinami
Nový hit internetu: Nejstahovanější aplikace pomáhá bojkotovat americké zboží
před 6 hodinami
Babiš se chlubí, s kolika prezidenty a premiéry se setkal v Davosu. Nejsou to ani tři procenta lídrů
před 7 hodinami
Putin přijal pozvání do nově vznikající Rady míru, oznámil Trump
před 8 hodinami
Počasí: Zima si nevezme pauzu ani o víkendu, v noci teploty spadnou až na -8 stupňů
včera
Dosáhli jsme rámcové dohody o Grónsku, bude navždy, prohlásil Trump a zrušil cla
včera
Může americký Kongres zabránit Trumpovi v převzetí Grónska? Má k tomu hned několik nástrojů
včera
Trump prohlásil, že se dnes setká v Davosu se Zelenským. Ten tam ale vůbec není, potkat se tak mají zítra
včera
Grónsko není Island, Spojeným státům nikdy nepatřilo. Trumpův projev byl plný chyb a hoaxů
včera
Trump navrhuje, aby jeho Rada míru nahradila OSN. Jmenoval se neodvolatelným předsedou
včera
Válka na Ukrajině se USA netýká, dal najevo Trump. Nemáme s ní nic společného, co z ní USA získaly, zeptal se
včera
Chceme okamžité jednání o koupi „kusu ledu“. Odmítněte a budeme si to pamatovat, řekl Trump v Davosu
včera
Trump v Davosu: Evropa se neubírá správným směrem. Ničí ji migrace a lídři nedělají nic, aby úpadek zastavili
včera
USA dávají najevo, že jsou ochotny jednat tvrdě. Zásah v Latinské Americe ale může povzbudit Čínu a Rusko, říká Řepa
včera
Češi více investují do bezpečnosti a estetiky bydlení. Moderní vchodové dveře do domu jsou toho důkazem
Stoupající nároky na bezpečnost, energetickou úsporu i vzhled bydlení mění způsoby, jakými Češi rekonstruují nebo staví své domovy. Výrazně se to projevuje i u tak zdánlivě samozřejmé části domu, jakou jsou vchodové dveře. Už dávno neplatí, že mají pouze chránit vstup – stále více lidí si uvědomuje, že kvalitní vchodové dveře do rodinného domu ovlivňují i komfort, spotřebu energií, a dokonce i tržní hodnotu nemovitosti.
Zdroj: Komerční článek