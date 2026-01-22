Trumpa k dohodě o Grónsku dotlačili poradci. Co je její náplní?

Libor Novák

22. ledna 2026 15:18

Grónsko, ilustrační fotografie.
Grónsko, ilustrační fotografie. Foto: Depositphotos

Donald Trump na Světovém ekonomickém fóru v Davosu oznámil dosažení „rámcové dohody“ ohledně Grónska, čímž alespoň dočasně zažehnal hrozící transatlantickou krizi. Poté, co několik dní stupňoval napětí výhrůžkami o vojenském obsazení ostrova a uvalení drastických cel na evropské spojence, došlo po schůzce s šéfem NATO Markem Ruttem k nečekanému obratu. Trump sice odvolal hrozbu deseti- až pětadvacetiprocentních cel, která měla začít platit od února, ale zároveň dal jasně najevo, že jeho ambice získat nad Arktidou kontrolu zůstávají neměnné.

Podle amerických představitelů byl Trump ke zmírnění tónu dotlačen svými nejbližšími poradci i vojenským velením. Předseda sboru náčelníků štábů Dan Caine údajně prezidentovi předložil analýzu rizik spojených s použitím síly, což vedlo k rozhodnutí, že „vojenská varianta není na stole“. Trump v Davosu prohlásil, že Spojené státy jsou sice nezastavitelné, ale on osobně sílu použít nechce, pokud partneři přistoupí na jeho podmínky. Evropští diplomaté toto gesto vnímali s úlevou, i když s vědomím, že hrozba „budeme si to pamatovat“ stále visí ve vzduchu.

Jádrem nové dohody má být posílení americké vojenské přítomnosti na ostrově, zejména v souvislosti s ambiciózním projektem „Zlatá kopule“ (Golden Dome). Jde o Trumpem prosazovaný globální systém protiraketové obrany, jehož klíčové prvky by měly být umístěny právě v Grónsku. Prezident zdůraznil, že USA chtějí „totální přístup“ k území bez časového omezení a bez nutnosti platit dánské vládě jakékoli poplatky za pronájem, protože jde o otázku mezinárodní bezpečnosti.

Dánská premiérka Mette Frederiksenová sice uvítala deeskalaci napětí, ale okamžitě stanovila jasnou hranici: suverenita Grónska není předmětem jednání. Kodaň je ochotna diskutovat o investicích, ekonomické spolupráci a společné obraně v rámci NATO, ale odmítá jakýkoli model, který by znamenal prodej území nebo jeho postoupení Spojeným státům. Podobně se vyjádřili i grónští zástupci v dánském parlamentu, kteří trvají na principu „nic o nás bez nás“.

Trumpova rétorika v Davosu se nesla v duchu historických křivd. Před zaplněným sálem prohlásil, že USA Grónsko po druhé světové válce Dánsku „vrátily“ a byla to podle něj chyba. Dánsko označil za nevděčné a připomněl, že bez americké pomoci by Evropa během války padla. „Chceme jen kus ledu pro ochranu světa a oni nám ho nechtějí dát,“ stěžoval si prezident a dodal, že Dánsko jako malá země stejně nemá prostředky na to, aby tak obrovské území efektivně chránilo před ruským a čínským vlivem.

Analytici poukazují na to, že Trumpova taktika „maximálního tlaku“ sice vyvolala vlnu odporu, ale nakonec donutila NATO k rychlému jednání. Mark Rutte potvrdil, že aliance pod vedením USA urychlí budování bezpečnostní architektury v Arktidě, což by mohlo zahrnovat i vznik mise „Arctic Sentry“ po vzoru hlídek v Pobaltí. První výsledky této spolupráce by měly být patrné již v průběhu roku 2026.

I když trhy na odvolání cel reagovaly pozitivně, hluboká nedůvěra mezi Washingtonem a Bruselem přetrvává. Evropská unie již dříve varovala, že se nenechá vydírat, a Trumpovy kroky označila za podrývání stability mezinárodního obchodu. Pro mnohé lídry je Grónsko symbolem Trumpova transakčního přístupu k diplomacii, kde jsou i suverénní území spojenců vnímána jako komodity k prodeji.

V samotném Grónsku vyvolala tato diplomatická přetahovaná vlnu nejistoty. Místní úřady dokonce vydaly pro obyvatele příručku, jak se připravit na krizové situace, což vedlo k panickým nákupům základních potravin v hlavním městě Nuuku. Lidé se obávají, že se jejich domov stane pouhou šachovnicí v souboji velmocí, kde na jejich názoru nebude záležet.

Budoucnost „rámcové dohody“ nyní závisí na detailech, které budou v příštích týdnech ladit viceprezident JD Vance a ministr zahraničí Marco Rubio. Trump věří, že získá „vše, co chtěl, a to zadarmo“. Realita však bude pravděpodobně složitější, protože Dánsko i Grónsko jsou odhodlány bránit svou integritu i za cenu dalšího zhoršení vztahů s Bílým domem.

Jednání o Grónsku také ukázalo na Trumpův sklon k přehlížení faktů, když během svého projevu několikrát zaměnil Grónsko za Island. I přes tyto přešlapy zůstává jeho tlak na arktickou oblast prioritou, která může v roce 2026 definovat novou podobu transatlantické vazby. Pokud spojenci nenajdou způsob, jak uspokojit Trumpovu touhu po „kusu ledu“, může se krize kdykoliv vrátit v ještě ostřejší podobě.

před 1 hodinou

Zelenskyj dorazil do Davosu, jednání s Trumpem začalo. Putin chce zaplatit členství v Radě míru zmrazenými aktivy

Související

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Zelenskyj dorazil do Davosu, jednání s Trumpem začalo. Putin chce zaplatit členství v Radě míru zmrazenými aktivy

Volodymyr Zelenskyj nakonec v doprovodu svých nejbližších poradců dorazil na Světové ekonomické fórum v Davosu. I když se spekulovalo, že kvůli energetické krizi zůstane v Kyjevě, videozáznamy a oficiální zdroje potvrdily jeho přítomnost ve švýcarském letovisku. Bezprostředně po příletu se ukrajinský lídr odebral na klíčové jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, které je v tuto chvíli v plném proudu.
Rada míru

Jeden velký podvod na OSN? Rada míru popírá principy rovnosti, staví na bohatství a kultu uctívačů Trumpa

Trumpova „Rada míru“ (Board of Peace) se v posledních dnech ukazuje jako klasický příklad diplomatického triku, kdy se OSN stala nákupem zajíce v pytli obětí podvodu. Zatímco v listopadu získal Donald Trump pro tento orgán podporu v Radě bezpečnosti pod záminkou řešení krize v Gaze, výsledná podoba organizace připomíná spíše imperiální dvůr než mírovou misi. Diplomaté, kteří pro rezoluci 2803 hlasovali, se nyní cítí podvedeni, protože místo dohledu nad příměřím podpořili vznik exkluzivního klubu s pravidly podobnými těm v Mar-a-Lago.

Více souvisejících

Donald Trump Mark Rutte (VVD - Lidová strana pro svobodu a demokracii) grónsko

Aktuálně se děje

před 13 minutami

Grónsko, ilustrační fotografie.

Trumpa k dohodě o Grónsku dotlačili poradci. Co je její náplní?

Donald Trump na Světovém ekonomickém fóru v Davosu oznámil dosažení „rámcové dohody“ ohledně Grónska, čímž alespoň dočasně zažehnal hrozící transatlantickou krizi. Poté, co několik dní stupňoval napětí výhrůžkami o vojenském obsazení ostrova a uvalení drastických cel na evropské spojence, došlo po schůzce s šéfem NATO Markem Ruttem k nečekanému obratu. Trump sice odvolal hrozbu deseti- až pětadvacetiprocentních cel, která měla začít platit od února, ale zároveň dal jasně najevo, že jeho ambice získat nad Arktidou kontrolu zůstávají neměnné.

před 1 hodinou

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Zelenskyj dorazil do Davosu, jednání s Trumpem začalo. Putin chce zaplatit členství v Radě míru zmrazenými aktivy

Volodymyr Zelenskyj nakonec v doprovodu svých nejbližších poradců dorazil na Světové ekonomické fórum v Davosu. I když se spekulovalo, že kvůli energetické krizi zůstane v Kyjevě, videozáznamy a oficiální zdroje potvrdily jeho přítomnost ve švýcarském letovisku. Bezprostředně po příletu se ukrajinský lídr odebral na klíčové jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, které je v tuto chvíli v plném proudu.

před 2 hodinami

Humanitární pomoc na přechodu Rafáh

Hraniční přechod Rafáh se příští týden otevře v obou směrech

V Davosu ve čtvrtek zaznělo klíčové oznámení, které může zásadně změnit humanitární situaci v Pásmu Gazy. Ali Shaath, který byl jmenován do čela nového palestinského výboru pro správu enklávy, informoval diplomaty, že hraniční přechod Rafáh se příští týden otevře v obou směrech. Pro obyvatele Gazy jde o víc než jen o otevření brány; je to životně důležitá spojnice se světem, která byla od května 2024 uzavřena.

před 3 hodinami

Rada míru

Jeden velký podvod na OSN? Rada míru popírá principy rovnosti, staví na bohatství a kultu uctívačů Trumpa

Trumpova „Rada míru“ (Board of Peace) se v posledních dnech ukazuje jako klasický příklad diplomatického triku, kdy se OSN stala nákupem zajíce v pytli obětí podvodu. Zatímco v listopadu získal Donald Trump pro tento orgán podporu v Radě bezpečnosti pod záminkou řešení krize v Gaze, výsledná podoba organizace připomíná spíše imperiální dvůr než mírovou misi. Diplomaté, kteří pro rezoluci 2803 hlasovali, se nyní cítí podvedeni, protože místo dohledu nad příměřím podpořili vznik exkluzivního klubu s pravidly podobnými těm v Mar-a-Lago.

před 4 hodinami

Rada míru

V Radě míru chce být každý, prohlásil na zakládací ceremonii Trump. Na pódiu nebyl jediný západní spojenec

Nečekaným překvapením na Světovém ekonomickém fóru se stal slavnostní podpisový ceremoniál k založení nové „Rady míru“ (Board of Peace), který měl být podle Donalda Trumpa triumfálním okamžikem jeho diplomacie. V Davosu však probíhá s výrazně nižší účastí, než se očekávalo. Namísto padesáti pozvaných států a původně avizovaných 35 potvrzených účastníků se na pódiu vedle amerického prezidenta objevilo méně než dvacet zástupců.

před 4 hodinami

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025)

Trump se dnes sejde se Zelenským

Americký prezident Donald Trump se dnes v Davosu setká s Volodymyrem Zelenským. Schůzka by měla proběhnout ve 13:00, uvedl server The Guardian. Původně Trump hovořil o tom, že se s ukrajinským prezidentem sejde už včera, ten ale do Davosu nedorazil. 

před 5 hodinami

Ilustrační foto

Nový hit internetu: Nejstahovanější aplikace pomáhá bojkotovat americké zboží

V Dánsku se zrodil nový digitální nástroj odporu proti snahám Donalda Trumpa o ovládnutí Grónska. Jednadvacetiletý programátor Jonas Pipper vytvořil aplikaci s názvem UdenUSA (V překladu "Bez USA"), která pomáhá dánským spotřebitelům identifikovat americké zboží a následně jej bojkotovat. Aplikace se okamžitě stala nejstahovanějším bezplatným nástrojem v dánském App Storu.

před 6 hodinami

Andrej Babiš

Babiš se chlubí, s kolika prezidenty a premiéry se setkal v Davosu. Nejsou to ani tři procenta lídrů

Andrej Babiš zakončil svou misi na Světovém ekonomickém fóru v Davosu příspěvkem na sociálních sítích, v němž se nezapomněl pochlubit svými diplomatickými úspěchy. Staronový předseda vlády své působení ve švýcarském letovisku popsal jako „maraton 16 schůzek“, během kterého se podle svých slov setkal se šesti prezidenty, pěti premiéry a řadou špiček světového byznysu i šéfem NATO.

před 7 hodinami

Vladimir Putin na výroční tiskové konferenci. (19.12.2025)

Putin přijal pozvání do nově vznikající Rady míru, oznámil Trump

Americký prezident Donald Trump oznámil, že ruský prezident Vladimir Putin přijal pozvání do jeho nově vznikající „Rady míru“. Tento orgán, původně zamýšlený jako dozorčí rada pro rekonstrukci Pásma Gazy, má podle Trumpa ambici sdružovat lídry, kteří „dokážou dotahovat věci do konce“. Prezident připustil, že přítomnost Putina bude kontroverzní, ale zdůraznil, že pro globální stabilitu je nutné mít u stolu všechny národy, které mají skutečnou moc.

před 8 hodinami

Mrazivé ráno v Praze

Počasí: Zima si nevezme pauzu ani o víkendu, v noci teploty spadnou až na -8 stupňů

Nadcházející víkend přinese do České republiky typické zimní počasí s převahou velké oblačnosti a rizikem nebezpečných jevů na silnicích. Podle aktuální předpovědi nás v sobotu i v neděli čeká zatažená až oblačná obloha, přičemž polojasné chvíle se objeví spíše ojediněle. Řidiči by si měli dát pozor zejména na mrznoucí mlhy a výjimečné mrznoucí srážky, které se mohou vyskytnout napříč celým územím.

včera

Donald Trump

Dosáhli jsme rámcové dohody o Grónsku, bude navždy, prohlásil Trump a zrušil cla

Americký prezident Donald Trump ve středu nečekaně oznámil, že dosáhl rámcové dohody ohledně Grónska, která uspokojuje jeho požadavky na posílení bezpečnosti v Arktidě. Na základě tohoto průlomu, o kterém jednal přímo s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, se rozhodl zrušit hrozbu uvalení nových cel na evropské spojence. Cla, která měla vstoupit v platnost 1. února a mířila na země odmítající americké ambice, tak prozatím nebudou zavedena.

včera

Projev Donalda Trumpa v Kongresu USA (Washington, 4. března 2025)

Může americký Kongres zabránit Trumpovi v převzetí Grónska? Má k tomu hned několik nástrojů

Snaha prezidenta Donalda Trumpa o ovládnutí Grónska naráží v americkém Kongresu na nečekaně tvrdý odpor, a to i v řadách jeho vlastní Republikánské strany. Zákonodárci napříč politickým spektrem vyjadřují vážné obavy, že prezidentovy ambice by mohly vést k rozpadu NATO a k bezprecedentnímu narušení vztahů se spojenci. Otázkou zůstává, zda má Kongres reálné páky, jak Trumpovo tažení zastavit.

včera

Donald Trump

Trump prohlásil, že se dnes setká v Davosu se Zelenským. Ten tam ale vůbec není, potkat se tak mají zítra

Americký prezident Donald Trump vyvolal na Světovém ekonomickém fóru v Davosu značné pozdvižení svými protichůdnými výroky o schůzce s ukrajinským protějškem. Původně totiž tvrdil, že Volodymyr Zelenskyj se nachází přímo v sále a setkají se ještě dnes. Realita je však jiná; Zelenskyj zůstal v Kyjevě, aby řešil katastrofální stav ukrajinské energetiky po ruských náletech, kvůli kterým miliony lidí mrznou v temnotě.

včera

Donald Trump

Grónsko není Island, Spojeným státům nikdy nepatřilo. Trumpův projev byl plný chyb a hoaxů

Vystoupení Donalda Trumpa na Světovém ekonomickém fóru v Davosu 2026 se do historie zapíše jako jeden z nejkontroverznějších projevů moderní diplomacie. Kromě radikálních požadavků však jeho řeč obsahovala řadu faktických chyb a zavádějících tvrzení, která okamžitě začali rozebírat analytici i historici. Nejsledovanějším přešlapem se stalo opakované zaměňování Grónska s Islandem.

včera

Donald Trump v OSN

Trump navrhuje, aby jeho Rada míru nahradila OSN. Jmenoval se neodvolatelným předsedou

Americký prezident Donald Trump vyvolal další vlnu kontroverze návrhem, že jeho nově založená „Rada míru“ by v budoucnu mohla nahradit Organizaci spojených národů. Původně měl tento orgán sloužit pouze k dohledu nad rekonstrukcí Pásma Gazy, ale podle návrhu stanov, který získala CNN, jsou ambice rady mnohem širší. Trump kritizoval OSN s tím, že organizace nikdy nenaplnila svůj potenciál a nebyla schopna vyřešit konflikty, které on sám urovnal bez její pomoci.

včera

Donald Trump

Válka na Ukrajině se USA netýká, dal najevo Trump. Nemáme s ní nic společného, co z ní USA získaly, zeptal se

Americký prezident Donald Trump se ve svém dnešním vystoupení na Světovém ekonomickém fóru v Davosu ostře vymezil proti americké angažovanosti v konfliktu na Ukrajině. Během svého projevu, který byl jinak protkán tématy ekonomické síly a snahy o získání Grónska, věnoval Ukrajině jen několik chladných vět. Podle jeho slov se tato válka Spojených států v zásadě netýká.

včera

Donald Trump

Chceme okamžité jednání o koupi „kusu ledu“. Odmítněte a budeme si to pamatovat, řekl Trump v Davosu

Americký prezident Donald Trump ve svém dnešním vystoupení v Davosu otevřeně vyzval k okamžitému zahájení jednání o koupi Grónska. Přestože dánská vláda tento záměr opakovaně odmítla, Trump v sále Světového ekonomického fóra prohlásil, že Spojené státy jsou jedinou mocností schopnou tento „obrovský kus ledu“ efektivně chránit a rozvíjet. Podle něj jde o strategickou nezbytnost pro národní i mezinárodní bezpečnost v době rostoucího napětí.

včera

Donald Trump

Trump v Davosu: Evropa se neubírá správným směrem. Ničí ji migrace a lídři nedělají nic, aby úpadek zastavili

Americký prezident Donald Trump dnes vystoupil na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Přestože jeho přílet provázely komplikace – prezidentský speciál Air Force One se musel krátce po startu vrátit kvůli „menší závadě na elektroinstalaci“ – Trump dorazil do švýcarského letoviska včas. Na pódium vstoupil za potlesku zaplněného sálu a svůj projev zahájil slovy, že přichází s „fenomenálními zprávami“ z Ameriky.

včera

Tomáš Řepa

USA dávají najevo, že jsou ochotny jednat tvrdě. Zásah v Latinské Americe ale může povzbudit Čínu a Rusko, říká Řepa

Bezpečnostní analytik Tomáš Řepa v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, co hodnotí jako reálné cíle americké intervence ve Venezuele a co očekává od budoucího vývoje. „Nejpravděpodobnější scénář je spjatý s alespoň částečnou energetickou obnovou. USA a partnerské firmy přinesou kapitál, servis a technologie, postupně zvednou produkci a exporty,“ říká. Scénář konsolidace venezuelské ekonomiky ale není jediný – existují i horší, které zahrnují drastické zhoršení bezpečnostní situace v Latinské Americe nebo zamrznutí konfliktu, sabotáže ropných zařízení či rozkvět černého trhu.

včera

Češi více investují do bezpečnosti a estetiky bydlení. Moderní vchodové dveře do domu jsou toho důkazem

Stoupající nároky na bezpečnost, energetickou úsporu i vzhled bydlení mění způsoby, jakými Češi rekonstruují nebo staví své domovy. Výrazně se to projevuje i u tak zdánlivě samozřejmé části domu, jakou jsou vchodové dveře. Už dávno neplatí, že mají pouze chránit vstup – stále více lidí si uvědomuje, že kvalitní vchodové dveře do rodinného domu ovlivňují i komfort, spotřebu energií, a dokonce i tržní hodnotu nemovitosti.

Zdroj: Komerční článek

Další zprávy