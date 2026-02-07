Trumpova další kontroverze je u konce. Video s Obamovými konečně zmizelo

Americký prezident Donald Trump se postaral o další kontroverzi během svého druhého mandátu. Na sociálních sítích zveřejnil rasistický klip, v němž byli jeho předchůdce Barack Obama s manželkou Michelle vyobrazeni jako opice. Trump již video smazal.
Obamovi se objevili v závěru přibližně minutového videa, které se zabývalo údajnými volebními podvody při prezidentských volbách v roce 2020, kdy Trump jako obhajující prezident a republikánský kandidát prohrál s demokratickým vyzyvatelem Joem Bidenem. Bílý dům původně sdílení klipu hájil slovy, že jde o tzv. internetový meme.
Lidé ale většinou takovou obhajobu nepřijali. Ozvalo se dokonce několik republikánských senátorů. Například afroamerický politik Tim Scott vyzval prezidenta k odstranění příspěvku, který označil za "nejrasističtější věc, kterou od tohoto Bílého domu viděl". Video nakonec z profilu hlavy státu zmizelo.
"Dívám se na tisíce věcí," řekl Trump novinářům na palubě letadla Air Force One. Sám prý viděl jen část videa a předal ho lidem, kteří měli za úkol se na něj podívat v celé délce. Prezidentovi se podle jeho slov líbila část o volebních podvodech. "Stáhli jsme to, jakmile jsme to zjistili," dodal.
Podle republikánského kandidáta na guvernéra Floridy Byrona Donaldse, který je černé pleti, došlo k selhání některého ze zaměstnanců Bílého domu. Donalds to měl zjistit, když volal do Washingtonu poté, co se video objevilo na sítích.
Obamovi se k videu nijak nevyjádřili. Trump má dlouhou historii kritiky a útoků na exprezidenta, jehož střídal v Bílém domě na začátku roku 2017, upozornila BBC. Současný prezident například opakovaně lživě prohlásil, že Obama, který se narodil na Havaji, přišel na svět v Keni, takže se nikdy neměl stát prezidentem.
Bývá to již několik let zvykem, že olympijské hry, ať už letní nebo zimní, začínají už dva dny před oficiálním startem. Nejinak je tomu i letos v případě 25. zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo. Hned první soutěžní den se předvedli první čeští olympionici, konkrétně curleři Julie Zelingerová a Vít Chabičovský. Ve svém prvním curlingovém olympijském zápase se utkali s kanadskou dvojicí Jocelyn Petermanová-Brett Gallant, která ukázala, kdo byl v duelu jasným favoritem. Aniž by došlo na všech osm endů, Kanaďané nad Čechy vyhráli 10:5.
Zdroj: David Holub