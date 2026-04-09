Trumpova propaganda jede na plné obrátky. Hegseth označil křehké příměří s Íránem za historické a drtivé vítězství

Libor Novák

9. dubna 2026 9:16

Pete Hegseth Foto: Facebook Pete Hegseth

Během jediného dne prošel americký prezident Donald Trump radikální změnou postojů, když nejprve hrozil íránské civilizaci totální zkázou, aby vzápětí označil íránský desetibodový plán za funkční základ pro vyjednávání v Pákistánu. Uzavřené příměří znamená především úlevu pro civilisty v celém regionu Blízkého východu, kteří byli pod palbou od vypuknutí války mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem na konci února. Tato pauza v bojích se však netýká obyvatel Libanonu, na který Izrael po prohlášení, že se na něj klid zbraní nevztahuje, zahájil vlnu ničivých náletů.

Odpoutání od válečného stavu může být jinde jen dočasné, přestože obě mocnosti mají silné motivy konflikt ukončit. Jejich veřejně deklarované pozice zůstávají hluboce rozdělené a nadcházející dva týdny ukážou, zda lze dosáhnout dohody mezi stranami, které si vzájemně absolutně nedůvěřují. Americký viceprezident JD Vance v této souvislosti realisticky zhodnotil situaci jako velmi křehké příměří, zatímco z obou táborů zaznívají mnohem bombastičtější tvrzení o vítězství.

Ministr obrany USA Pete Trum. Podle něj Írán jako přední státní sponzor terorismu prokázal naprostou neschopnost bránit své území i vlastní obyvatele. Podobně silná slova však znějí i z Teheránu, kde první viceprezident Mohammad Rezá Áref na sociálních sítích prohlásil, že svět přivítal nové mocenské centrum a právě začala éra Íránu.

Zatímco Trumpovi příznivci vidí za ochotou Íránu jednat drtivé škody způsobené americkými a izraelskými útoky, Íránci jsou přesvědčeni o opaku. Věří, že Spojené státy ke stolu přivedla jejich odolnost a schopnost nadále odpalovat balistické rakety či ovládat strategický Hormuzský průliv. Íránský desetibodový plán obsahuje požadavky, které budou pro Washington jen těžko stravitelné, včetně uznání vojenské kontroly nad průlivem, požadavku na reparace nebo uvolnění zmrazených aktiv.

Role Pákistánu jako zprostředkovatele v Islámábádu bude klíčová, ale už nyní je zřejmé, že válka nevratně mění podobu Blízkého východu. Původní cíle Trumpa a Netanjahua na svržení íránského režimu se nenaplnily. Namísto kolapsu, v který doufali i opozičníci uvnitř Íránu, se nyní režim stává plnohodnotným partnerem v jednáních, přestože Trump ještě před pár týdny požadoval jeho bezpodmínečnou kapitulaci.

Nová jednání v Pákistánu se budou muset vypořádat s tématy, která zůstala otevřená po přerušených rozhovorech v Ženevě, zejména s jaderným programem a zásobami obohaceného uranu. Zcela novým faktorem je však kontrola nad Hormuzským průlivem, který se pro Írán stal účinným nástrojem odstrašování. Teherán ukázal, že dokáže tuto cestu kdykoliv zablokovat a způsobit tak globální ekonomické škody.

Během příměří sice Írán povolí průjezd lodí, ale bude vyžadovat úzkou koordinaci se svou armádou. Je pravděpodobné, že tento režim bude chtít zachovat natrvalo a případně zavést poplatky za průjezd podobné těm v Suezském průplavu. Izrael, který nebyl součástí diplomacie vedoucí k příměří, zůstává nespokojený. Netanjahuovi kritici se obávají, že taktické úspěchy nepřinesly strategickou výhodu a že bezpečnost země byla kompromitována.

Do celého procesu se výrazně vložila Čína, což posiluje její vliv v regionu na úkor západních mocností. Trumpova agresivní rétorika navíc poškodila vztahy s partnery v Nato, zejména s Velkou Británií. Arabské státy Perského zálivu sice spojenectví s USA nepřeruší, ale začnou své bezpečnostní vazby k Americe přehodnocovat. Ve světě navíc vyvolaly hluboké obavy Trumpovy hrozby, které by mohly být považovány za válečné zločiny, včetně potenciálně genocidního útoku na celou civilizaci.

před 1 hodinou

Rutte se setkal s Trumpem. Odmítl říct, jestli USA chtějí vystoupit z NATO

Související

J.D. Vance, Marco Rubio

Írán nepochopil, že Libanonu se příměří netýká, prohlásil Vance. Izrael by se ale podle něj mohl zklidnit

Křehké čtrnáctidenní příměří mezi Spojenými státy a Íránem prochází hned v prvních hodinách zatěžkávací zkouškou. Americký viceprezident JD Vance se k aktuální situaci vyjádřil během své cesty z Maďarska zpět do vlasti. Naznačil, že Izrael by mohl v nadcházejících dnech své vojenské operace v Libanonu poněkud utlumit, aby prokázal dobrou vůli vůči Washingtonu a podpořil úspěch dalších diplomatických jednání s Teheránem.
Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump pohrozil uvalením padesátiprocentních cel na zemi, která bude dodávat zbraně Íránu

Americký prezident Donald Trump ve středu pohrozil uvalením padesátiprocentních cel na jakoukoli zemi, která bude dodávat vojenské zbraně Íránu. Šéf Bílého domu to oznámil na své sociální síti Truth Social s tím, že tato opatření by se týkala veškerého zboží prodávaného do Spojených států a neexistovaly by z nich žádné výjimky. Tento krok má sloužit jako nástroj k vynucení stability po nedávno oznámeném dvoutýdenním příměří.

Více souvisejících

Írán USA (Spojené státy americké) Pete Hegseth

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Imrich Bugár

Odešla atletická legenda. Zemřel diskař Imrich Bugár

Českou atletiku zasáhla velmi smutná zpráva. Krátce před 71. narozeninami zemřel legendární diskař Imrich Bugár, mistr světa a stříbrný olympijský medailista. Bugár je stále držitelem československého rekordu v hodu diskem. 

před 1 hodinou

Mark Rutte, generální tajemník NATO

Rutte se setkal s Trumpem. Odmítl říct, jestli USA chtějí vystoupit z NATO

Generální tajemník Nato Mark Rutte se ve středu ve Washingtonu setkal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Po této schůzce za zavřenými dveřmi Rutte prohlásil, že šéf Bílého domu je viditelně zklamán přístupem svých spojenců. Trumpovi vadí především to, že se ostatní členské země odmítly zapojit do probíhajícího válečného konfliktu s Íránem.

před 3 hodinami

včera

J.D. Vance, Marco Rubio

Írán nepochopil, že Libanonu se příměří netýká, prohlásil Vance. Izrael by se ale podle něj mohl zklidnit

Křehké čtrnáctidenní příměří mezi Spojenými státy a Íránem prochází hned v prvních hodinách zatěžkávací zkouškou. Americký viceprezident JD Vance se k aktuální situaci vyjádřil během své cesty z Maďarska zpět do vlasti. Naznačil, že Izrael by mohl v nadcházejících dnech své vojenské operace v Libanonu poněkud utlumit, aby prokázal dobrou vůli vůči Washingtonu a podpořil úspěch dalších diplomatických jednání s Teheránem.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump pohrozil uvalením padesátiprocentních cel na zemi, která bude dodávat zbraně Íránu

Americký prezident Donald Trump ve středu pohrozil uvalením padesátiprocentních cel na jakoukoli zemi, která bude dodávat vojenské zbraně Íránu. Šéf Bílého domu to oznámil na své sociální síti Truth Social s tím, že tato opatření by se týkala veškerého zboží prodávaného do Spojených států a neexistovaly by z nich žádné výjimky. Tento krok má sloužit jako nástroj k vynucení stability po nedávno oznámeném dvoutýdenním příměří.

včera

Prezident Petr Pavel přichází na Pražský hrad

Pojedu v čele české delegace na summit NATO, oznámil Pavel

Vztahy mezi Pražským hradem a Úřadem vlády vstupují do další fáze diplomatického přetlačování. Prezident Petr Pavel zaslal premiérovi Andreji Babišovi oficiální dopis, v němž jasně deklaruje svůj záměr vést delegaci České republiky na nadcházejícím summitu NATO. Ten se má uskutečnit počátkem července v turecké Ankaře a očekává se, že půjde o jedno z nejdůležitějších setkání aliančních lídrů v posledních letech.

včera

Hormuzský průliv

Írán opět zavřel Hormuzský průliv, tentokrát kvůli Libanonu. Ten ale nebyl součástí dohody, varuje Trump

Situace na Blízkém východě se po vyhlášení čtrnáctidenního příměří dramaticky vyostřuje a dohoda mezi Washingtonem a Teheránem čelí první vážné zkoušce. Íránská polooficiální tisková agentura Fars oznámila, že Teherán zastavil provoz ropných tankerů přes strategický Hormuzský průliv. Toto rozhodnutí přišlo jako přímá reakce na masivní izraelské útoky v Libanonu, které Írán vnímá jako hrubé porušení dohodnutého klidu zbraní.

včera

Předvolební atmosféra v Maďarsku

Předvolební průzkumy v Maďarsku: Očekává se historický zlom a drtivé vítězství opozice

Právě ve chvíli, kdy americký viceprezident JD Vance v Budapešti dokončoval svůj projev na podporu Viktora Orbána, zveřejnil portál hvg.hu výsledky nového průzkumu agentury Median. Ten naznačuje, že nadcházející nedělní volby by mohly skončit drtivým vítězstvím opoziční strany Tisza, kterou vede Péter Magyar. Tato zpráva vnáší do závěru kampaně zcela novou dynamiku.

včera

Dmitrij Peskov na summitu Rusko Afrika 2023

Evropa se hádá kvůli Orbánovi. Kreml se pustil do EU, Německo argumentuje Vancem

Do mezinárodní debaty o maďarských volbách se vložilo Rusko, které podpořilo tvrzení amerického viceprezidenta JD Vance o vnějším zasahování do volebního procesu. Kreml se ztotožnil s názorem, že v rámci Evropské unie existují silné tlaky namířené proti znovuzvolení Viktora Orbána. Podle Moskvy se Brusel snaží aktivně pomáhat politickým rivalům současného maďarského premiéra.

včera

Pete Hegseth

Írán prosil o příměří, zastaví obohacování uranu. Chameneí je po útocích znetvořený, prohlásil Hegseth

Americký prezident Donald Trump oznámil, že Írán v rámci vyjednaného příměří přistoupil na klíčovou podmínku, kterou v minulosti striktně odmítal – úplné zastavení obohacování uranu. Trump na své sociální síti Truth Social uvedl, že Spojené státy budou s Íránem úzce spolupracovat na odstranění veškerého jaderného materiálu. Podle jeho slov USA pomohou „vykopat“ a zlikvidovat vysoce obohacený uran, který zůstal pohřben v troskách íránských zařízení po loňských náletech.

včera

Donald Trump

Co znamená dohoda s Íránem pro USA? Trumpovi poskytla únikovou cestu

Dohoda o příměří s Íránem poskytla Donaldu Trumpovi únikovou cestu z hrozícího válečného konfliktu, ovšem za cenu, která může být v budoucnu velmi vysoká. V úterý v 18:32 washingtonského času prezident na své sociální síti oznámil, že Spojené státy a Írán jsou „velmi blízko“ definitivní mírové smlouvě a že souhlasí se čtrnáctidenním klidem zbraní, aby mohla pokračovat diplomatická jednání.

včera

Keir Starmer (labouristi)

Moment úlevy pro celý svět. Starmer vyrazil do Perského zálivu projednat další kroky příměří

Britský premiér Keir Starmer se dnes vydal na diplomatickou cestu do Perského zálivu, aby s tamními lídry projednal další kroky po uzavření čtrnáctidenního příměří mezi Spojenými státy a Íránem. K dohodě o klidu zbraní došlo v úterý večer, čímž bylo těsně před vypršením zrušeno ultimátum amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten Íránu hrozil rozsáhlou destrukcí, pokud nepřistoupí na jeho podmínky.

včera

Viktor Orbán, maďarský premiér

Doručoval jsem miliony dolarů. Slavný kulturista popsal, jak ruské podsvětí sponzorovalo Orbána

Devadesátá léta v Budapešti připomínala Chicago v dobách největší slávy Al Caponeho. Války gangů, výbuchy v centru města a všudypřítomná korupce tvořily kulis bývalého maďarského podsvětí. Nyní, jen několik dní před parlamentními volbami plánovanými na 12. dubna 2026, přichází server The Insider s výbušným svědectvím László Kovácse. Tento bývalý kulturista a kurýr organizovaného zločinu tvrdí, že osobně doručoval miliony dolarů špičkám maďarské policie i politiky, včetně Viktora Orbána.

včera

J. D. Vance a Viktor Orbán

Vance kope v Maďarsku do všeho a všech. Opřel se do Bruselu, zkritizoval Británii i Zelenského

Americký viceprezident JD Vance během své bezprecedentní návštěvy Budapešti nešetřil ostrou kritikou na adresu evropských spojenců. Ve svých projevech se zaměřil především na energetickou politiku a přístup k řešení konfliktu na Ukrajině. Vance zdůraznil, že jeho tvrdá slova pramení z hlubokého zájmu o úspěch Evropy, ačkoliv současné směřování mnoha tamních metropolí považuje za fatální selhání vedení.

včera

Válka v Izraeli

Příměří zahrnuje i Libanon, tvrdí Pákistán. Na ten se nevztahuje, míní izraelská armáda a pokračuje v útocích

Navzdory vyhlášenému dvoutýdennímu příměří mezi Spojenými státy a Íránem zůstává situace na Blízkém východě napjatá a nepřehledná. Izraelská armáda (IDF) oficiálně oznámila, že i přes zastavení přímých úderů na íránské území hodlá pokračovat v intenzivních bojových a pozemních operacích v Libanonu. Jejím hlavním cílem zůstává militantní hnutí Hizballáh, které se těší podpoře Teheránu.

včera

Péter Magyar

Jak se Magyar katapultoval z pozice řadového úředníka do čela opozice?

V maďarských politických kruzích byl Péter Magyar ještě nedávno téměř neznámou postavou. To se však změnilo v okamžiku, kdy zveřejnil tajnou nahrávku své tehdejší manželky a ministryně spravedlnosti Judit Vargy. Na záznamu Varga popisovala vládní zásahy do korupčních kauz, což vyvolalo obrovský skandál. Tento moment katapultoval Magyara z pozice řadového státního úředníka do čela opozičního hnutí Tisza, které nyní představuje nejvážnější hrozbu pro dlouholetou vládu Viktora Orbána.

včera

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Desetibodový mírový plán zveřejněn: Co požaduje Írán od USA?

Diplomatická snaha o odvrácení nejhoršího vyústila v úterý večer v dohodu o dvoutýdenním příměří mezi Spojenými státy a Íránem. K tomuto zásadnímu kroku došlo pouhou hodinu před vypršením ultimáta Donalda Trumpa, který hrozil totální destrukcí íránských cílů. Součástí ujednání je i dočasné zprovoznění Hormuzského průlivu, přičemž k dohodě se podle Bílého domu připojil také Izrael.

včera

Ilustrační fotografie.

V Česku začaly platit maximální ceny pohonných hmot

Řidiči od půlnoci z úterý na středu tankují s vědomím, že již platí státem stanovené maximální ceny pohonných hmot. Vláda se tak rozhodla reagovat na prudký růst cen paliv v posledních týdnech v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě. 

včera

Trump našel únikovou cestu z patové situace. Vsadil na chladný rozum

Nakonec se zdá, že alespoň pro tuto chvíli zvítězil chladný rozum. Prezident Donald Trump prostřednictvím své sociální sítě oznámil, že Spojené státy a Írán se výrazně přiblížily k uzavření definitivní mírové dohody. V souvislosti s tímto pokrokem šéf Bílého domu souhlasil se čtrnáctidenním příměřím, které má poskytnout prostor pro další vyjednávání.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy