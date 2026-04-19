Trumpovi dochází trpělivost. Írán opět varoval před ničivými americkými útoky

Americký prezident Donald Trump nařkl Írán po opětovném uzavření Hormuzského průlivu z porušení dohody o příměří a opět varoval režim před útoky na elektrárny či mosty. Teherán následně vyzval k uzavření mírové dohody.
"Írán se včera rozhodl střílet v Hormuzském průlivu. Je to totální porušení naší dohody o příměří," spustil Trump na sociální síti Truth Social s tím, že útoku čelily lodě z Francie či Velké Británie.
Šéf Bílého domu zmínil, že američtí zástupci míří do pákistánského Islámábádu, kde budou v pondělí večer pokračovat mírové rozhovory. "Írán oznámil, že uzavírá Hormuzský průliv, což je zvláštní, protože ho uzavřela již naše námořní blokáda. Pomáhají nám, aniž by si to uvědomovali, a jsou těmi, kdo počítá ztráty. Spojené státy o nic nepřicházejí," konstatoval.
Washington podle amerického prezidenta nabízí velmi férovou a rozumnou dohodu. "Doufám, že ji přijmou, protože Spojené státy zničí každou jednu elektrárnu a každý jeden most v Íránu, pokud ne," zopakoval Trump dřívější výhrůžky.
Teheránu vzkázal, že už nebude hodným chlápkem. "Padnou rychle a jednoduše, pokud nepřijmou dohodu. Bude mi ctí udělat to, co se musí udělat a co mělo být uděláno předchozími prezidenty za posledních 47 let. Je čas zastavit íránskou vražednou mašinu," dodal americký prezident.
Teherán v sobotu oznámil, že opět uzavírá Hormuzský průliv. Íránská státní média v sobotu citovala prohlášení, podle kterého se armáda navrátila k předchozímu stavu a kontroluje průliv, z čehož vyplývá, že došlo k jeho opětovnému uzavření. Teherán tak naplnil výhrůžky, které pronesl předseda parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf.
Íránská nejvyšší národní bezpečnostní rada pak prostřednictvím televize oznámila, že je rozhodnuta monitorovat a kontrolovat dopravu přes Hormuzský průliv až do úplného konce války a začátku platnosti trvalého míru v oblasti. Lodě budou muset poskytovat veškeré informace a zaplatit požadované peníze.
Rada zároveň označila trvající americkou námořní blokádu za porušení podmínek příměří. K probíhajícím diplomatickým jednáním dodala, že momentálně zkoumá nejnovější americký návrh, na který ještě neodpověděla.
Policie si v týdnu převzala další osobu, která je podezřelá v případu březnového teroristického útoku v Pardubicích. Jde o člověka, jehož dříve zadrželi policisté na sousedním Slovensku. Bližší podrobnosti nejsou známé.
Zdroj: Jan Hrabě