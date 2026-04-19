Trumpovi dochází trpělivost. Írán opět varoval před ničivými americkými útoky

Lucie Podzimková

19. dubna 2026 15:32

Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump nařkl Írán po opětovném uzavření Hormuzského průlivu z porušení dohody o příměří a opět varoval režim před útoky na elektrárny či mosty. Teherán následně vyzval k uzavření mírové dohody. 

"Írán se včera rozhodl střílet v Hormuzském průlivu. Je to totální porušení naší dohody o příměří," spustil Trump na sociální síti Truth Social s tím, že útoku čelily lodě z Francie či Velké Británie. 

Šéf Bílého domu zmínil, že američtí zástupci míří do pákistánského Islámábádu, kde budou v pondělí večer pokračovat mírové rozhovory. "Írán oznámil, že uzavírá Hormuzský průliv, což je zvláštní, protože ho uzavřela již naše námořní blokáda. Pomáhají nám, aniž by si to uvědomovali, a jsou těmi, kdo počítá ztráty. Spojené státy o nic nepřicházejí," konstatoval. 

Washington podle amerického prezidenta nabízí velmi férovou a rozumnou dohodu. "Doufám, že ji přijmou, protože Spojené státy zničí každou jednu elektrárnu a každý jeden most v Íránu, pokud ne," zopakoval Trump dřívější výhrůžky. 

Teheránu vzkázal, že už nebude hodným chlápkem. "Padnou rychle a jednoduše, pokud nepřijmou dohodu. Bude mi ctí udělat to, co se musí udělat a co mělo být uděláno předchozími prezidenty za posledních 47 let. Je čas zastavit íránskou vražednou mašinu," dodal americký prezident. 

Teherán v sobotu oznámil, že opět uzavírá Hormuzský průliv. Íránská státní média v sobotu citovala prohlášení, podle kterého se armáda navrátila k předchozímu stavu a kontroluje průliv, z čehož vyplývá, že došlo k jeho opětovnému uzavření. Teherán tak naplnil výhrůžky, které pronesl předseda parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf.

Íránská nejvyšší národní bezpečnostní rada pak prostřednictvím televize oznámila, že je rozhodnuta monitorovat a kontrolovat dopravu přes Hormuzský průliv až do úplného konce války a začátku platnosti trvalého míru v oblasti. Lodě budou muset poskytovat veškeré informace a zaplatit požadované peníze.

Rada zároveň označila trvající americkou námořní blokádu za porušení podmínek příměří. K probíhajícím diplomatickým jednáním dodala, že momentálně zkoumá nejnovější americký návrh, na který ještě neodpověděla. 

Bude to historické. Trump se zasnil při představě jednání s čínským prezidentem

Donald Trump

USA se nenechají vydírat, vzkázal Trump do Teheránu

Americký prezident Donald Trump poprvé reagoval na nejnovější události na Blízkém východě, kde Írán kvůli pokračující námořní blokádě opět uzavřel Hormuzský průliv. USA se podle nejvyššího představitele nenechají vydírat. 

Íránská delegace v Pákistánu

Mírová dohoda s USA je daleko, prozradil Teherán

Mír na Blízkém východě je daleko, zní z Teheránu k průběhu diplomatických jednání se Spojenými státy americkými, jejichž cílem je dosažení trvalé mírové dohody. Írán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv v reakci na pokračující americkou námořní blokádu. 

