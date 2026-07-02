Tučné poplatky, večeře za miliony. Trumpův majetek po návratu do Bílého domu prudce vzrostl

Libor Novák

2. července 2026 8:24

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Nová finanční uzávěrka ukazuje, že majetek prezidenta Donalda Trumpa po návratu do úřadu prudce vzrostl. Rekordní nárůst příjmů zaznamenala zejména jeho dvě hlavní sídla na Floridě, což jasně ukazuje na propojení jeho osobního podnikání s prezidentskou politikou. Trump od začátku minulého roku navštívil areály Mar-a-Lago a Trump National Doral více než pětadvacetkrát. Pořádal tam milionové dárcovské večeře, hostil zahraniční představitele a vítal akce Republikánské strany, přičemž o rezervace na těchto místech se ucházeli také podnikatelé a politické skupiny. 

Příliv peněz do Mar-a-Lago prezident podpořil tím, že krátce před svým znovuzvolením zvýšil vstupní členský poplatek na jeden milion dolarů. Luxusní resort podle pamětníků umožňuje neformální rozhovory s hlavou státu, která po večerech často večeří na tamní terase.

Podle některých odborníků na etiku představuje toto spojení politiky a zisku jednoznačnou možnost pro zájmové skupiny, jak získat k Trumpovi přímý přístup. Robert Weissman z organizace Public Citizen uvedl, že lidé do resortu jezdí právě kvůli blízkosti k prezidentovi, protože možnost pošeptat mu něco do ucha má obrovskou hodnotu.

Mluvčí Bílého domu Anna Kellyová ve svém prohlášení jakýkoliv střet zájmů odmítla a dodala, že kroky prezidenta i jeho administrativy jsou čněny v nejlepším zájmu Američanů. Trump ještě před nástupem do úřadu slíbil, že se nebude podílet na řízení své stejnojmenné společnosti, a svěřil majetek do svěřenského fondu spravovaného jeho dětmi.

Výroční zpráva Úřadu pro vládní etiku však potvrzuje, že Trumpovo osobní bohatství roste tempem, které nemá u jiných prezidentů obdoby. Zisk z floridských nemovitostí výrazně stoupl, když z Mar-a-Lago získal téměř 77,5 milionu dolarů, což je o polovinu více než v předchozím roce a třikrát více než v roce 2020.

Výkazy zároveň odhalují, že floridská střediska v prezidentově portfoliu zastiňují příjmy z jeho nových kryptoměnových aktivit. Ty vynesly přes 1,4 miliardy dolarů a zahrnují memecoin $TRUMP nebo společnost World Liberty Financial, kterou spoluzakládali Trumpovi synové.

Prezident inkasoval z kryptoměn zhruba třikrát více peněz než z celého svého impéria golfových klubů, hotelů a resortů. Dalších bezmála 60 milionů dolarů mu vynesly licenční smlouvy se zahraničními realitními firmami za užívání jména Trump pro projekty ve Vietnamu či Indii.

Sám Trump novinářům sdělil, že za jeho loňskými zisky stojí mimo jiné rostoucí akciový trh, z čehož podle něj profitují všichni. Zdůraznil také, že s lidmi, kteří tyto peníze spravují, vůbec nemluví. Přestože floridské resorty již netvoří hlavní část jeho příjmů, oba zaznamenaly oproti minulosti citelný růst.

Během prvního funkčního období vykazovalo Mar-a-Lago stabilní roční příjmy mezi 20 a 25 miliony dolarů, v roce 2024 to bylo kolem 50 milionů a loni částka dosáhla zmíněných 77,5 milionu dolarů. V resortu Doral vydělal Trump mezi lety 2017 a 2019 přibližně 75 milionů ročně, během pandemie v roce 2020 částka klesla na 44 milionů, ale následně v roce 2024 stoupla na 110 milionů a loni na 122 milionů dolarů.

Vyšší příjmy z Mar-a-Lago plynou i z upravených členských poplatků, které se před prvním zvolením v roce 2016 pohybovaly na hranici 100 000 dolarů a po několika vlnách zdražování dosáhly v roce 2024 jednoho milionu. Ceny vzrostly také v dalších Trumpových zařízeních, například v golfových klubech v New Jersey a West Palm Beach.

Podle zdrojů CNN obeznámených se situací se v Mar-a-Lago, které Trump označuje za své trvalé bydliště, proměnila skladba členů, mezi nimiž přibývá lidí usilujících o obchodní vazby na Trumpovu administrativu. Řada jeho nemovitostí se stala centrem pro fundraisingové akce Republikánské strany, které lákají na možnou přítomnost nejvyššího velitele.

Data Federální volební komise ukazují, že desítky kandidátů a výborů platily za pořádání akcí právě v Mar-a-Lago nebo Doralu. Mar-a-Lago loni hostilo několik večeří s cenou jednoho milionu dolarů za osobu pro super PAC MAGA Inc., kterých se zúčastnil například Elon Musk.

Konaly se zde také sbírky Národního výboru republikánů před nadcházejícími kongresovými volbami a výbor v těchto dvou resortech utratil přes milion dolarů. Své akce zde pořádaly i firmy s obchodními zájmy u federální vlády, jako společnost XTI Aerospace, která v listopadu uspořádala v Mar-a-Lago večeři, nebo vedení farmaceutické společnosti Pfizer, jež zde mělo setkání krátce před Trumpovou inaugurací.

Trump své nemovitosti využívá rovněž k propagaci vlastních kryptoměnových projektů, což dokládá dubnový galavečer v Mar-a-Lago pro největší kupce memecoinu $TRUMP, kde měl prezident projev. Mezi další organizace využívající prostory klubu patří například sdružení Catholics for Catholics.

V Mar-a-Lago se uskutečnila také setkání se zahraničními politiky, včetně prosincových schůzek s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Podle veřejného programu doprovázeli prezidenta do resortu i někteří členové jeho kabinetu, jako ministr obchodu Howard Lutnick a ministr financí Scott Bessent.

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Zdroj: Libor Novák

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