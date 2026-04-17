Ukrajina dosáhla historického milníku. Poprvé dobyla nepřátelské pozice jen pomocí robotů a dronů

Libor Novák

17. dubna 2026 10:44

Ukázka moderní ukrajinské vojenské techniky Foto: X/Volodymyr Zelenskyj

Válka dronů dosáhla historického milníku, který zásadně mění povahu moderního válčení. Minulý týden svět poprvé sledoval, jak útok bezpilotních strojů a pozemních robotů dokázal dobýt nepřátelské pozice bez přímé účasti lidské síly. Tento úspěch ukrajinské armády proti ruskému opěrnému bodu komentoval prezident Volodymyr Zelenskyj slovy, že „budoucnost je zde“. Tento technologický průlom přišel jako šok pro Moskvu, která se dlouho domnívala, že díky íránské podpoře v technologii dronů dominuje.

Současný globální konflikt ukazuje, že bojiště na Ukrajině a v Íránu jsou neoddělitelně propojena. Zatímco Ukrajina inovuje závratným tempem, Spojené státy systematicky oslabují íránské raketové a dronové kapacity, které od roku 2023 pomáhaly Rusku udržovat brutální ofenzivu. Pro USA je pochopení této provázanosti klíčové nejen pro přípravu na války budoucnosti, ale také pro potenciální ukončení konfliktu na Ukrajině.

Historie íránského zapojení je lemována útoky na americké pozice, které začaly eskalovat po říjnu 2023. Útoky drony Šáhed v Iráku a Jordánsku si vyžádaly životy amerických vojáků a v Rudém moři muselo námořnictvo čelit masivním rojům dronů a balistických raket. Írán a Rusko totiž sdílejí nejen technologie, ale i taktiku. Masová produkce Šáhedů, která v ruských továrnách dosahovala až 400 kusů denně, umožnila taktiku „rojů“, která má za cíl zahltit protivzdušnou obranu.

Ukrajina však na tuto hrozbu odpověděla vlastní průmyslovou revolucí. Z naprosté nutnosti se v garážích a startupech zrodil distribuovaný obranný průmysl, který dnes vyrábí drony schopné dominovat frontové linii. Podle analýz ukrajinské drony nyní způsobují až 80 % ruských ztrát. Přestože Rusko stále dokáže vyrábět velké množství strojů, Ukrajina ho předstihuje v adaptabilitě a efektivitě. Jen pro letošní rok plánuje Kyjev vyrobit přes sedm milionů dronů, což je měřítko, kterému západní firmy jen těžko konkurují.

Ekonomická stránka věci hraje rovněž ve prospěch Ukrajiny. Náklady na ukrajinské zachycovače, které likvidují ruské drony, jsou až desetkrát nižší než cena samotných Šáhedů. Tato asymetrie umožňuje Ukrajině efektivně bránit svá města i infrastrukturu. V nedávném útoku se ukrajinským silám podařilo zneškodnit 309 z 324 vypuštěných dronů, což potvrzuje vysokou úroveň jejich obranných systémů.

Na druhé straně konfliktu v Íránu se administrativa Donalda Trumpa snaží silou zabránit vzniku takzvané „zóny imunity“. Ministr zahraničí Marco Rubio varoval, že Írán vyvinul tak pokročilý raketový program, který by mohl sloužit jako neproniknutelný štít pro jeho jaderné ambice a šíření terorismu. Americká letecká kampaň se proto zaměřila na podzemní sklady a výrobní uzly, aby íránský program vrátila o roky zpět a získala čas pro obranné systémy.

V této kritické fázi se ukázal prezident Zelenskyj jako klíčový globální aktér. Navzdory intenzivním bojům ve své zemi navštívil země Perského zálivu, které čelí podobným hrozbám jako Ukrajina. Nenabízel pouze morální podporu, ale konkrétní expertízu a integrované obranné systémy navržené přímo proti íránským dronům. Saúdská Arábie, SAE a Katar již podepsaly s Ukrajinou obranné dohody, čímž spojily své finanční zdroje s ukrajinským technologickým náskokem.

Tento strategický souběh ukazuje, že USA a jejich spojenci mají unikátní příležitost změnit poměr sil ve svůj prospěch. Systematická likvidace íránských výrobních kapacit v kombinaci s ukrajinskými inovacemi může zlomit vaz spojenectví mezi Ruskem a Íránem. Pokud chce Donald Trump, aby jeho kampaň proti Íránu měla trvalý dopad, musí vnímat Ukrajinu jako klíčového partnera, nikoliv jako zátěž.

Zelenskyj se ukázal jako lídr, který přišel na pomoc v nejteplejší fázi války na Blízkém východě. Nyní je čas, aby Západ posílil obrannou kapacitu Ukrajiny. Právě v tomto bodě může americký prezident najít potřebnou páku, kterou hledá k ukončení války na Ukrajině.  

Zdroj: Libor Novák

