Ukrajina dosáhla historického milníku. Poprvé dobyla nepřátelské pozice jen pomocí robotů a dronů

Válka dronů dosáhla historického milníku, který zásadně mění povahu moderního válčení. Minulý týden svět poprvé sledoval, jak útok bezpilotních strojů a pozemních robotů dokázal dobýt nepřátelské pozice bez přímé účasti lidské síly. Tento úspěch ukrajinské armády proti ruskému opěrnému bodu komentoval prezident Volodymyr Zelenskyj slovy, že „budoucnost je zde“. Tento technologický průlom přišel jako šok pro Moskvu, která se dlouho domnívala, že díky íránské podpoře v technologii dronů dominuje.
Současný globální konflikt ukazuje, že bojiště na Ukrajině a v Íránu jsou neoddělitelně propojena. Zatímco Ukrajina inovuje závratným tempem, Spojené státy systematicky oslabují íránské raketové a dronové kapacity, které od roku 2023 pomáhaly Rusku udržovat brutální ofenzivu. Pro USA je pochopení této provázanosti klíčové nejen pro přípravu na války budoucnosti, ale také pro potenciální ukončení konfliktu na Ukrajině.
Historie íránského zapojení je lemována útoky na americké pozice, které začaly eskalovat po říjnu 2023. Útoky drony Šáhed v Iráku a Jordánsku si vyžádaly životy amerických vojáků a v Rudém moři muselo námořnictvo čelit masivním rojům dronů a balistických raket. Írán a Rusko totiž sdílejí nejen technologie, ale i taktiku. Masová produkce Šáhedů, která v ruských továrnách dosahovala až 400 kusů denně, umožnila taktiku „rojů“, která má za cíl zahltit protivzdušnou obranu.
Ukrajina však na tuto hrozbu odpověděla vlastní průmyslovou revolucí. Z naprosté nutnosti se v garážích a startupech zrodil distribuovaný obranný průmysl, který dnes vyrábí drony schopné dominovat frontové linii. Podle analýz ukrajinské drony nyní způsobují až 80 % ruských ztrát. Přestože Rusko stále dokáže vyrábět velké množství strojů, Ukrajina ho předstihuje v adaptabilitě a efektivitě. Jen pro letošní rok plánuje Kyjev vyrobit přes sedm milionů dronů, což je měřítko, kterému západní firmy jen těžko konkurují.
Ekonomická stránka věci hraje rovněž ve prospěch Ukrajiny. Náklady na ukrajinské zachycovače, které likvidují ruské drony, jsou až desetkrát nižší než cena samotných Šáhedů. Tato asymetrie umožňuje Ukrajině efektivně bránit svá města i infrastrukturu. V nedávném útoku se ukrajinským silám podařilo zneškodnit 309 z 324 vypuštěných dronů, což potvrzuje vysokou úroveň jejich obranných systémů.
Na druhé straně konfliktu v Íránu se administrativa Donalda Trumpa snaží silou zabránit vzniku takzvané „zóny imunity“. Ministr zahraničí Marco Rubio varoval, že Írán vyvinul tak pokročilý raketový program, který by mohl sloužit jako neproniknutelný štít pro jeho jaderné ambice a šíření terorismu. Americká letecká kampaň se proto zaměřila na podzemní sklady a výrobní uzly, aby íránský program vrátila o roky zpět a získala čas pro obranné systémy.
V této kritické fázi se ukázal prezident Zelenskyj jako klíčový globální aktér. Navzdory intenzivním bojům ve své zemi navštívil země Perského zálivu, které čelí podobným hrozbám jako Ukrajina. Nenabízel pouze morální podporu, ale konkrétní expertízu a integrované obranné systémy navržené přímo proti íránským dronům. Saúdská Arábie, SAE a Katar již podepsaly s Ukrajinou obranné dohody, čímž spojily své finanční zdroje s ukrajinským technologickým náskokem.
Tento strategický souběh ukazuje, že USA a jejich spojenci mají unikátní příležitost změnit poměr sil ve svůj prospěch. Systematická likvidace íránských výrobních kapacit v kombinaci s ukrajinskými inovacemi může zlomit vaz spojenectví mezi Ruskem a Íránem. Pokud chce Donald Trump, aby jeho kampaň proti Íránu měla trvalý dopad, musí vnímat Ukrajinu jako klíčového partnera, nikoliv jako zátěž.
Zelenskyj se ukázal jako lídr, který přišel na pomoc v nejteplejší fázi války na Blízkém východě. Nyní je čas, aby Západ posílil obrannou kapacitu Ukrajiny. Právě v tomto bodě může americký prezident najít potřebnou páku, kterou hledá k ukončení války na Ukrajině.
Související
Rusko v noci na dnešek podniklo rozsáhlý útok na Ukrajinu. Nejméně 12 mrtvých
Putin a Zelenskyj se dohodli na dočasném příměří v období Velikonoc
Aktuálně se děje
před 36 minutami
Ukrajina dosáhla historického milníku. Poprvé dobyla nepřátelské pozice jen pomocí robotů a dronů
před 1 hodinou
Procitli už i pravicoví populisté. Dejte od Trumpa ruce pryč, vzkázala Le Penová
před 2 hodinami
Není to jen aktuální výměna názorů. Spory mezi papežem Lvem a Trumpem sahají daleko do minulosti
před 2 hodinami
Začalo platit příměří s Libanonem, oznámil Trump. Izraelci nechápou, Netanjahua viní ze lži
před 3 hodinami
Zemřel známý herec Jan Potměšil
před 4 hodinami
Počasí: Příští týden se ochladí, do Česka se vrátí noční mrazy
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Ukrajina potřebuje naši pomoc, řekl Rutte v Praze. Uděláme vše pro splnění závazků, slíbil Babiš
včera
Česko světovým lídrům v pátek představí plán na zajištění bezpečnosti v Hormuzském průlivu
včera
Macinka si v reakci na výhrůžky předvolal ruského velvyslance
včera
OBRAZEM: Do Prahy přijel šéf NATO Rutte. Jedná s Babišem o českých závazcích
včera
Politico: Plánem české vlády na zrušení koncesionářských poplatků se bude zabývat Evropská komise
včera
Evropa má zásoby leteckého paliva už jen na šest týdnů. Pak začne uzemňovat letadla
včera
EU musí kvůli zhoršující se globální situaci radikálně zrychlit investice do obrany, shodují se lídři
včera
Svět pustoší hrstka tyranů, války stojí miliardy a lidé trpí. Papež Lev zareagoval na Trumpa nezvykle ostře
včera
Írán si podřezal větev. Neví, kam v Hormuzském průlivu umístil miny, a nemá je jak odstranit
včera
Rusko zveřejnilo „oficiální seznam cílů ruských raket v Evropě.“ Je mezi nimi i Česko
včera
Opozice kvůli chování vlády svolává mimořádnou schůzi Sněmovny. Chystá se na masivní obstrukce
včera
Vláda vyšachovala prezidenta. Pavel na summit NATO nepojede, rozhodla
včera
Írán chce potápět americké lodě hlídkující v Hormuzském průlivu
včera
Evropská unie představila systém pro ověřování věku na internetu
Evropská unie se chystá v nejbližších týdnech spustit nový systém pro ověřování věku na internetu. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen prohlásila, že největší technologické platformy už nemají žádné výmluvy, proč neprověřovat věk uživatelů předtím, než jim umožní přístup k omezenému obsahu. Tato iniciativa míří především na ochranu dětí před rizikovými službami, jako je pornografie, hazard nebo v budoucnu i sociální sítě.
Zdroj: Libor Novák