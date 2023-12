Ukrajina na cestě do EU. Summit souhlasí se zahájením přístupových rozhovorů

O rozhodnutí unijního summitu informoval web Politico. Unie zahájí přístupové rozhovory také s Moldavskem a Gruzii udělí kandidátský status, uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na sociální síti X.

"Strategické rozhodnutí v den, který zůstane zapsán v historii naší unie. Jsem hrdá, že jsme dostáli svým slibům, a vděčná za naše partnery," dodala šéfka EK. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jde o vítězství pro Ukrajinu i celou Evropu. "Vítězství, které motivuje, inspiruje a posiluje," napsal na síti X.

Podle Politica umožnil jednomyslné rozhodnutí maďarský premiér Orbán tím, že před hlasováním opustil místnost. Sám Orbán to potvrdil. "Zahájit přístupové rozhovory s Ukrajinou je špatné rozhodnutí. Maďarsko se na něm nepodílelo," zdůraznil.

Orbán ještě ve středu opět varoval před rychlým přijetím Ukrajiny do EU. Učinil tak během rozpravy k vládnímu návrhu usnesení o odmítnutí zahájení přístupových rozhovorů s Kyjevem. Maďarská vláda podle něj zastává názor, že rychlé přijetí Ukrajiny do bloku by mělo nepředvídatelné následky, proto není v zájmu Maďarska, ale ani Evropské unie.

Maďarský premiér už dříve prohlásil, že unie by měla s Ukrajinou nejprve podepsat dohodu o strategickém partnerství a až po uplynutí několika let začít přístupové rozhovory. Podle Budapešti zatím není možné zhodnotit, jaké dopady by mělo členství Ukrajiny na celý blok.

"Pokud nevíme, jaké konsekvence to bude mít, neměli bychom začínat rozhovory. Budu reprezentovat postoj, že EU by měla nejprve podepsat dohodu o strategickém partnerství s Ukrajinou," řekl Orbán podle TVP v rozhovoru pro státní rádio.

"Tato dohoda může trvat pět až deset let, tak aby se nám přiblížili, protože rozdíl je aktuálně příliš velký. Dejte nám čas spolupracovat, abychom zjistili, že můžeme spolupracovat. Pak vznesme otázku členství," vysvětlil.

Lídři chtějí na probíhajícím summitu schválit také finanční pomoc v hodnotě 50 miliard eur pro ukrajinskou ekonomiku. Součástí agendy jednání je také dlouhodobý unijní rozpočet či protiruské sankce, upozornilo Politico.