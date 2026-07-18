Ukrajina provedla úspěšné útoky na ruská logistická centra, oznámil Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že tamní síly provedly úspěšné údery na dvě významná ruská logistická centra v Moskevské a Tambovské oblasti. Podle vyjádření hlavy státu byla tato zařízení, vzdálená přes 500 a přibližně 700 kilometrů od frontové linie, využívána k dodávkám sankcionovaných komponentů určených pro výrobu bezpilotních letounů a navigačních systémů. Koordinovaná operace byla reakcí na ruské útoky zacílené proti ukrajinským městům a civilní infrastruktuře.
K odpovědnosti za útok v Moskevské oblasti se přihlásilo konkrétně první samostatné centrum ukrajinských Sil bezpilotních systémů, které zveřejnilo videozáznamy stoupajícího kouře nad logistickým areálem internetového prodejce Wildberries v Elektrostali.
Tento zasažený komplex se svou rozlohou 188 000 metrů čtverečních představuje druhý největší logistický uzel společnosti z hlediska objemu zpracovaných objednávek.
Noční letecká operace zasáhla také druhý velký sklad téže firmy v průmyslovém parku ve městě Kotovsk v Tambovské oblasti, kde po zásahu dronem vypukl rozsáhlý požár. Místní úřady v souvislosti s tímto úderem potvrdily, že na místě zahynulo sedm zaměstnanců ze zrovna sloužící noční směny.
Vedle obchodních skladů se cílem nočních útoků stala rovněž ropná rafinerie ve městě Noginsk v Moskevské oblasti, kde explodovalo palivo a následný požár si vyžádal evakuaci nedaleké porodnice.
Společný zásah byl výsledkem široké spolupráce různých složek ukrajinské obrany, včetně armády, tajné služby SBU, vojenské rozvědky HUR a sil pro speciální operace. Paralelně s těmito kontinentálními nálety byly hlášeny také ukrajinské útoky středního dosahu mířící na námořní cíle a infrastrukturu v Černém a Azovském moři a na území okupovaného poloostrova Krym.
Související
CIA: Průměrná délka života ruského rekruta na bojišti je 30 minut. Vojáky decimují ukrajinské drony s AI
Rusko balamutí veřejnost. Výmysly o postupu odhalují, jak moc na Ukrajině krvácí
válka na Ukrajině , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)
Aktuálně se děje
před 22 minutami
Ukrajina provedla úspěšné útoky na ruská logistická centra, oznámil Zelenskyj
před 1 hodinou
Trump odstartoval největší hazard kariéry. Může skončit pozemní invazí do Íránu, varují experti
před 2 hodinami
Trump obvinil Peking z největšího úniku dat v historii. Pak navrhnul uspořádání MS ve fotbale spolu s Čínou
před 3 hodinami
Vážná nehoda na Znojemsku: Po čelní srážce autobusů jsou desítky zraněných
před 4 hodinami
EU pod tlakem. Klimatické závazky naráží na drsnou realitu, Brusel musel ustoupit
před 5 hodinami
Trump si chystá půdu pro zpochybnění výsledků listopadových voleb
před 6 hodinami
Americká armáda provedla sedmý nepřetržitý útok na Írán
včera
Nástupce Václava Moravce není znám. Nový pořad ČT začne na konci srpna
včera
Jízda po dálnici zřejmě nezdraží. Poslanci podpořili klíčovou novelu zákona
včera
Pellegrini zavařil Babišovi. Vysvětlil, čemu se opravdu divili zahraniční lídři
včera
Republikánský senátor Graham zemřel kvůli problému s aortou
včera
Řidičům zdraží pohonné hmoty. Vládní strop definitivně končí
včera
Policie objasnila, jak to při Turkově nehodě bylo se značením
včera
CIA: Průměrná délka života ruského rekruta na bojišti je 30 minut. Vojáky decimují ukrajinské drony s AI
včera
Izraelský parlament schválil své rozpuštění. Politici křičeli na Netanjahua, ze sálu musel odejít
včera
Trumpovo obvinění z volební manipulace se nesetkalo s úspěchem. Je to zápletka ze špionážního románu, píše tisk
včera
Zelenskyj prozradil důvody, které ho vedly k odvolání populárního ministra Fedorova
včera
Proti Trumpovým obviněním z volební manipulace se bouří Čína i Američané. Blouzní, zní od guvernérů
včera
Havel mi nabídl místo premiéra, pokud odstavím Klause, tvrdí Mečiar
včera