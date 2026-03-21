Ukrajinci chtějí znát datum třístranného jednání, kde budou i Rusové

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chce se zástupci administrativy amerického protějška Donalda Trumpa jednat o několika zásadních témat. Především chce vědět, kdy proběhne slibovaná schůzka, které se zúčastní i Rusové.
Zelenskyj před blížícím se bilaterálním jednáním s americkou stranou naznačil, o čem se bude mluvit. Jedním z témat mají být přípravy na třístranné jednání i s Moskvou. "Ukrajina chce jasné termíny, anebo alespoň přibližná. Každý rozumí, že válka na Blízkém východě má vliv na odklady, přesto je potřeba větší jasnost," napsal na sociální síti X.
Podle Zelenského musí pokračovat dialog s Američany. Jak zmínil, například uvolnění sankcí na ruskou energetiku představuje riziko. "Zvyšuje to ruské příjmy a tím pádem i ruské možnosti na frontě. To je nebezpečné," konstatoval.
Ukrajinský prezident zároveň chce, aby se pracovalo na dokumentech, které se týkají konce války, bezpečnostních záruk a poválečné rekonstrukce Ukrajiny. "Práce probíhají a náš vyjednávací tým bude upřesňovat specifická témata," poznamenal.
Zelenskyj také zmínil dohodu o dronech s Washingtonem. "Není jen o stíhacích dronech. Obsahuje i námořní drony a drony dlouhého doletu, které se ve válce osvědčily, a výměnu kritických informací, výcvik a podobně," vysvětlil.
"Mám velký zájem o podepsání této dohody s naším blízkým partnerem – Spojenými státy americkými. Takže až bude prezident Trump připraven, budu určitě připraven i já. Náš vyjednávací tým bude tuto otázku projednávat na schůzce ve Spojených státech," dodal ukrajinský lídr.
