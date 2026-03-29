Ukrajinská armáda zintenzivnila operace zaměřené na ruskou energetickou infrastrukturu

Ukrajinská armáda v posledním týdnu výrazně zintenzivnila své operace zaměřené na ruskou energetickou infrastrukturu. Tato ofenziva přichází v době, kdy Moskva těží z rostoucích cen ropy a částečného uvolnění mezinárodních sankcí. Kyjev se tak snaží zasáhnout klíčový zdroj příjmů Kremlu, který pohání ruskou válečnou mašinerii.
Podle dostupných informací ukrajinské drony v uplynulých dnech zasáhly několik rafinérií a exportních terminálů hluboko na ruském území. Jen za tento měsíc si ukrajinské síly připsaly deset významných útoků na energetické cíle. Prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že efektivita ukrajinských bezpilotních letounů s dlouhým doletem roste a jsou schopny působit Rusku značné škody.
Jedním z nejvýznamnějších cílů se stal ropný terminál Usť-Luga na pobřeží Baltského moře, který byl během týdne napaden hned dvakrát. Satelitní snímky z konce března potvrdily rozsáhlé požáry v areálu komplexu. Podle ukrajinské strany útoky poškodily nakládací rampy a nádrže s ropnými produkty, což podle Zelenského snížilo kapacitu tohoto zařízení o více než polovinu.
Další úspěšný zásah zaznamenala ukrajinská armáda v rafinérii v Jaroslavli, která se nachází severovýchodně od Moskvy. Přestože místní ruské úřady hovořily o neutralizaci desítek dronů, přiznaly poškození několika budov a vypuknutí požáru v průmyslovém objektu. Podobné útoky byly hlášeny také z přístavu Primorsk nebo z rafinérie společnosti Rosněfť v Saratově na jihu Ruska.
Tato kampaň má přímý dopad na ruský vnitřní trh. Kreml se totiž nyní vážně zabývá myšlenkou opětovného zákazu vývozu benzínu, který by mohl vstoupit v platnost už začátkem dubna. Oficiálním důvodem je snaha stabilizovat domácí trh a zajistit dostatek paliva pro vlastní potřebu, ruský tisk však připouští, že k nedostatku přispívají i „neplánované odstávky“ způsobené právě požáry v rafinériích.
Pro Moskvu jsou tyto útoky citlivé i z finančního hlediska. Zatímco dříve se ruská ropa prodávala s výraznou slevou, současná nestabilita na Blízkém východě a ochromení dopravy v Hormuzském průlivu vyvrtaly ceny vzhůru. Rusko tak v posledním měsíci inkasovalo z exportu ropy až dvojnásobné částky oproti předchozímu období, což Kyjev vnímá jako zásadní překážku pro ukončení války.
Zelenskyj v této souvislosti podrobil kritice uvolnění některých amerických sankcí na ruskou ropu. Podle něj Rusko využívá získané prostředky nejen k financování bojů, ale také k úzké spolupráci s Íránem. Ukrajinský prezident naznačil, že ruské zpravodajské služby pomáhají Teheránu s výběrem cílů při útocích na spojenecké základny v regionu pomocí satelitních dat.
Ukrajina zdůrazňuje, že její údery jsou přímou reakcí na ruské útoky proti ukrajinské elektrické síti, které během zimy způsobily rozsáhlé výpadky proudu. Podle Zelenského je Kyjev ochoten tyto operace zastavit pouze v případě, že Rusko upustí od ničení ukrajinské energetiky. Dokud se tak nestane, hodlá Ukrajina pokračovat v oslabování schopností nepřítele vydělávat na vývozu surovin.
válka na Ukrajině , Armáda Ukrajina
Zdroj: Lucie Podzimková