Ukrajinské drony vážně narušují zásobovací linie ruské armády směřující na frontu

Nová generace ukrajinských dronů středního doletu vážně narušuje zásobovací linie ruské armády směřující na jižní frontu. Útoky zaměřené na mosty, vlaky či cisterny s palivem dávají Kyjevu šanci překazit plány Moskvy na letní ofenzívu.
Analytici z open-source projektů Clément Molin a Geoconfirmed geolokovali od začátku května přibližně 150 úspěšných zásahů proti ruským nákladním vozidlům, přičemž reálný počet úspěšných misí je pravděpodobně mnohem vyšší.
Bezpilotní letouny s doletem 50 až 300 kilometrů, které jsou kompletně vyráběny na Ukrajině, představují novou dimenzi v ukrajinské obranné strategii. Mezi nově nasazené typy patří stroje označené jako FP-2 nebo Behemoth, který dokáže letět rychlostí 180 km/h a unese bojovou hlavici o hmotnosti 70 kilogramů.
Podle vyjádření ukrajinských sil pro bezpilotní systémy se počet těchto operací za poslední rok zvýšil osmadvacetinásobně, což má za cíl vytvořit pro nepřítele nepřekonatelné logistické problémy a ochromit jeho útočný potenciál.
Dopady této intenzivní kampaně se již projevují nedostatkem paliva a munice pro ruské jednotky v jižní části okupovaného území. Klíčová dálnice mezi Krymem a Melitopolem je podle videozáznamů lemována ohořelými vraky vozidel a samotný poloostrov čelí dlouhodobému nedostatku pohonných hmot.
Ukrajinským silám se podařilo získat vzdušnou kontrolu nad třemi hlavními pobřežními trasami a ruští vojenští blogeři otevřeně přiznávají, že spojení poloostrova s pevninou je postupně přerušováno.
Ukrajinské drony výrazně rozšířily takzvanou zónu destrukce daleko za frontovou linii, což potvrdil i ministr obrany Mychajlo Fedorov, který situaci popsal jako systematické uzamčení ruské logistiky. Od začátku roku 2026 bylo zasaženo nejméně dvacet vlakových souprav, převážně s palivem.
Terčem opakovaných útoků se stal také strategicky významný Čonharský most, kde poškození vozovky vedlo k poklesu nákladní dopravy o 71 procent během pouhých dvou týdnů, což donutilo ruské velení využívat alternativní, rovněž ostřelovanou trasu přes Armjansk.
Kvůli neustálé hrozbě dronů musely úřady v okupované Luhanské oblasti zcela zastavit vojenský provoz na dvou hlavních silnicích vedoucích z ruského Belgorodu a Rostova na Donu. Intenzivním útokům čelí také přístav Mariupol, který byl kvůli zásahům infrastruktury zcela odříznut od dodávek elektrické energie.
Ačkoliv ukrajinská armáda momentálně těží z technologické převahy a narušení satelitního spojení Starlink na ruské straně, analytici varují, že toto okno příležitosti může být časově omezené, než Rusko najde účinnou protizbraň.
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Zdroj: Jan Hrabě