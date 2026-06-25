Ukrajinské útoky na Rusko zaujaly Trumpa. Vyzval Zelenského, aby byl odvážnější

Ukrajina je přesvědčena, že se jí podařilo získat podporu Bílého domu pro vojenskou kampaň, jejímž cílem je donutit Rusko k opravdovým mírovým rozhovorům. Americký prezident Donald Trump během soukromého setkání osobně vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Kyjev v tomto ohledu postupoval odvážněji.
Podle vyjádření vysoce postaveného ukrajinského činitele pro Kyiv Independent totiž Trump nevěří, že by ruský vůdce Vladimir Putin přistoupil na jakékoliv dohody bez předchozího silného tlaku, což odpovídá jeho dlouhodobé politické doktríně dosahování míru skrze sílu.
Kyjev v poslední době stupňuje diplomatické i vojenské úsilí o uspořádání přímého setkání obou státníků, kterému se však Kreml vytrvale vyhýbá. Zatímco Zelenskyj kategoricky odmítá vycestovat do Moskvy a jako alternativu navrhuje neutrální půdu v Turecku, Švýcarsku či na Blízkém východě, ruská strana trvá výhradně na schůzce v Rusku, což Ukrajina vnímá jako záměrnou obstrukci. Z toho důvodu přišel ukrajinský vyjednávací tým s novou strategií a navrhl Trumpovi, aby summit mezi Zelenským a Putinem hostily přímo Spojené státy, jelikož pro ruského prezidenta by bylo mnohem těžší odmítnout pozvání od šéfa Bílého domu.
Americkému prezidentovi se tato myšlenka podle ukrajinských zdrojů líbila, ačkoliv představitelé USA varují, že schůzku nelze očekávat v bezprostřední blízké budoucnosti. Diplomatické manévrování probíhá na pozadí sílících ukrajinských útoků na ruské území, které zasáhly i samotnou Moskvu a jejichž cílem je přimět Kreml k přehodnocení dosavadních postojů. Washington se k této eskalaci oficiálně nevyjadřuje, avšak americká ambasáda v Moskvě poprvé v historii vydala bezpečnostní varování pro své občany před hrozbou dronových náletů v Rusku.
Během bilaterálních rozhovorů ukázal Zelenskyj americkému prezidentovi fotografie dokumentující škody po nedávném ruském bombardování Kyjevskopečerské lávry, která patří k nejvýznamnějším ukrajinským památkám, což na Trumpa udělalo hluboký dojem a vyjádřil nad destrukcí pohnutí. Klíčovým tématem schůzky byla také protivzdušná obrana, konkrétně ukrajinský návrh na licenční výrobu raket pro systém Patriot přímo na Ukrajině. Tato žádost je pro Kyjev kritická, neboť americké armádní zásoby jsou v současnosti značně zatíženy válkou v Íránu a ukrajinské zásoby protileteckých střel jsou omezené.
Bílý dům potvrdil, že Trumpova administrativa se tímto návrhem na domácí produkci zbraní bude vážně zabývat. Posun v dynamice na bojišti navíc přesvědčil amerického prezidenta o tom, že Ukrajina je nyní v podstatně silnější vyjednávací pozici, než tomu bylo na začátku roku. To se promítlo i do závěrečného prohlášení summitu G7, kde Trump spolu s ostatními lídry podepsal deklaraci potvrzující neochvějnou podporu Ukrajině a připravenost zvážit udělení zbrojních licencí, přičemž americký prezident vzkázal, že Rusko by mělo přistoupit na dohodu.
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Zdroj: Libor Novák