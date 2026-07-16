Ukrajinským premiérem se stal bývalý šéf Naftogazu Koreckyj

Libor Novák

16. července 2026 13:07

Serhij Koreckyj
Serhij Koreckyj Foto: Naftogaz

Ukrajinský parlament schválil jmenování bývalého šéfa státní energetické společnosti Naftogaz Serhije Koreckého do funkce nového předsedy vlády. Rozhodnutí Verchovné rady padlo ve čtvrtek poté, co prezident Volodymyr Zelenskyj předložil jeho nominaci, kterou den předtím oficiálně oznámil předseda parlamentu Ruslan Stefančuk. Pro schválení nového premiéra hlasovalo celkem 289 zákonodárců. Samotné hlasování tak dokončilo klíčovou fázi rozsáhlé vládní rekonstrukce, kterou ukrajinská hlava státu iniciovala.

Během rozpravy v zákonodárném sboru se poslanec Jaroslav Železňak dotazoval předsednictva, zda se zasedání osobně zúčastní také prezident. Stefančuk na dotaz odpověděl záporně s tím, že hlavu státu na schůzi zastupuje její parlamentní zástupce. Koreckyj před samotným hlasováním poslancům slíbil, že udělá vše, co je v jeho silách, aby byl pro zemi okamžitě užitečný. Ve svém projevu pak představil hlavní úkoly svého budoucího kabinetu.

Mezi své hlavní priority nový premiér zařadil přípravu Ukrajiny na nadcházející zimní období a zajištění všestranné podpory pro armádu. Dále se chce zaměřit na pomoc komunitám v blízkosti frontové linie, podporu podnikatelského sektoru pro udržení hospodářské stability, upevňování vztahů se zahraničními partnery a posun v integraci země do Evropské unie. Koreckyj ve svém vystoupení rovněž vyjádřil uznání ministrovi vnitra Ihoru Klymenkovi, o kterém se spekuluje jako o budoucím ministru obrany.

Na základě vlastních zkušeností z minulé zimy nový předseda vlády vyzdvihl fungování ministerstva vnitra a označil Klymenka za silného, profesionálního a schopného šéfa resortu. Na otázku, zda se jeho kabinet může stát skutečně „vládou obrany“, odpověděl kladně s odkazem na vůli, vnitřní potřebu a jednotu.

Zároveň však dodal, že jmenování ministra obrany spadá do výhradní pravomoci hlavy státu. Dotaz ohledně setrvání dosavadního ministra obrany Mychajla Fedorova v kabinetu Koreckyj předem nekomentoval s tím, že parlament musí nejprve odhlasovat jeho vlastní jmenování.

Zelenskyj již dříve označil Koreckého po řadě konzultací za nejlépe připraveného kandidáta pro tuto roli. Prezident to uvedl během středečního setkání s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou v Kyjevě, kde zároveň zopakoval, že prioritami země zůstávají přípravy na zimu a snaha o dosažení příměří.

Změna v čele vlády následuje po demisi dosavadní premiérky Julije Svyrydenkové, jejíž odvolání poslanci odhlasovali v úterý, což vedlo k automatickému pádu celého kabinetu. Svyrydenková ve svém rozlučkovém projevu připomněla úspěchy své vlády, zejména zajištění finanční pomoci od EU ve výši 90 miliard eur.

Bývalá premiérka se jako ministryně hospodářství podílela také na vyjednání dohody o minerálních surovinách se Spojenými státy. Podle informací listu Ukrajinska Pravda jí prezident nabízel post velvyslankyně ve Washingtonu, Svyrydenková však tuto nabídku odmítla.

Ve středu pak Zelenskyj definitivně rozhodl o výměně ministra obrany Fedorova a na jeho místo navrhl zmíněného Klymenka. Hlavním důvodem pro odvolání Fedorova byl podle prezidenta jeho osobní spor s vrchním velitelem ukrajinské armády Oleksandrem Syrským.

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