USA chtěly zabránit Íránu v zisku jaderné zbraně. Udělaly ale pravý opak, shodují se experti

Libor Novák

29. března 2026 13:39

Írán, ilustrační foto Foto: Pixabay

Budoucnost íránského jaderného programu se ocitla v kritickém bodě. Poté, co byl minulý měsíc společným zásahem Spojených států a Izraele zabit dosavadní nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí, se v Teheránu začíná otevřeně mluvit o přehodnocení dosavadní doktríny. Po více než dvě desetiletí Írán oficiálně tvrdil, že jeho úmysly jsou mírové, což bylo podloženo náboženským dekretem – fatvou, která vývoj jaderných zbraní zakazovala.

Tento náboženský zákaz je však podle odborníků nyní minulostí. Trita Parsi z Quincyho institutu pro CNN uvedl, že se názor íránských elit i veřejnosti dramaticky posunul. Není se čemu divit – Írán byl v posledních měsících opakovaně bombardován dvěma jadernými mocnostmi, a to přímo uprostřed probíhajících diplomatických jednání. Chameneího strategie „strategické trpělivosti“ tak ztratila u zastánců tvrdé linie veškerý kredit.

V centru pozornosti nyní stojí Chameneího syn Mojtaba, který se stal novým nejvyšším vůdcem. Jeho pozice k jadernému arzenálu je zatím nejasná, jelikož se stále skrývá a na veřejnosti se neobjevuje. Íránský ministr zahraničí Abbás Araghčí připustil, že si není jistý politickým postojem nového lídra, a naznačil, že nezbývá než čekat, jaké názory Mojtaba nakonec projeví.

Zatímco politické vedení vyčkává, íránské revoluční gardy (IRGC) už dříve varovaly, že Teherán je připraven svou jadernou pozici změnit. Velitel odpovědný za ochranu jaderných zařízení Ahmad Haqtalab již v roce 2024 prohlásil, že odklon od dřívějších zásad je „pravděpodobný a představitelný“. S rostoucím vlivem gard v zemi se tato možnost stává stále reálnější.

Írán má k dispozici silné karty. V současnosti vlastní více než 400 kilogramů vysoce obohaceného uranu, což by při změně doktríny stačilo na výrobu několika jaderných zbraní. Uran, který je palivem pro jaderné elektrárny, se při vysokém stupni obohacení stává klíčovou složkou pro konstrukci bomby. Technicky je tedy země blíž k cíli než kdykoliv předtím.

Argumenty pro dřívější zdrženlivost se vytrácejí. Jak uvádí expert Sina Azodi, Írán se dříve obával útoků ze strany USA a Izraele, pokud by překročil jaderný práh. Jenže útoky stejně přišly, a to i na důležitá jaderná naleziště. Z pohledu Teheránu už tedy není co ztratit. Válka fundamentálně změnila vnímání bezpečnosti v zemi, která nyní absorbuje tvrdé údery.

Ve státní televizi se stále častěji objevují hlasy volající po tom, aby byl Írán po této válce uznán jako globální supervelmoc. Podle radikálních komentátorů k tomu vede jediná cesta – vlastnictví jaderných zbraní. Tato vnitřní poptávka po odvetě a silném odstrašení vytváří na nové vedení enormní tlak, aby Chameneího fatvu definitivně zrušilo.

Pokud by se Írán rozhodl jednat, mohl by se místo sofistikované rakety zaměřit na konstrukci jednoduššího jaderného zařízení. Taková „hrubá“ bomba by sice nebyla tak efektivní pro dálkové údery, ale její politická hodnota by byla obrovská. Sloužila by jako demonstrace síly a jasný vzkaz nepřátelům, že Írán disponuje schopností totální destrukce.

Otázkou však zůstává, zda by jaderná zbraň Íránu skutečně přinesla kýžené odstrašení. Odborníci upozorňují na obrovskou asymetrii – i kdyby Teherán vyrobil desítky hlavic, nemůže se rovnat arzenálu USA, který čítá tisíce zbraní. Íránská politika se navíc historicky soustředí spíše na regionální rivaly, jako je Izrael nebo Saúdská Arábie.

Právě Rijád pozorně sleduje každý krok Teheránu. Saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán již před lety jasně prohlásil, že pokud Írán vyvine jadernou bombu, Saúdská Arábie ho bude co nejrychleji následovat. Jaderné ambice Íránu by tak mohly spustit nebezpečné závody ve zbrojení napříč celým Blízkým východem, které by změnily globální bezpečnostní architekturu.

Írán nečekal, že dokáže držet globální ekonomiku jako rukojmí. Na svůj mírový seznam přidal další položku

Pentagon

Pentagon se připravuje na pozemní operaci v Íránu. Mohla by trvat měsíce

Americké ministerstvo obrany připravuje pro prezidenta Donalda Trumpa plány na pozemní operaci v Íránu. Podle informací listu The Washington Post by nešlo o totální invazi s cílem dobýt celou zemi, ale o cílené akce, které by mohly trvat týdny i měsíce. Zapojit by se do nich měly tisíce vojáků, včetně speciálních jednotek a klasické pěchoty.
Írán nečekal, že dokáže držet globální ekonomiku jako rukojmí. Na svůj mírový seznam přidal další položku

Íránský představitel tento týden představil seznam podmínek pro ukončení války se Spojenými státy a Izraelem. Na tomto seznamu se nově objevila položka, která tam dříve nebyla, a to požadavek na uznání íránské suverenity nad Hormuzským průlivem. Tato úzká vodní cesta je pro globální ekonomiku naprosto klíčová. Obyčejně tudy totiž prochází pětina světové ropy a zkapalněného zemního plynu.

V USA začínají mohutné protesty proti Trumpovi. Demonstruje se i v Evropě či za polárním kruhem

Spojené státy se zahalily do barev protestu. Napříč celou zemí, od Alabamy až po Wyoming, se koná rozsáhlá vlna demonstrací pod jednotným heslem „No Kings“ (Žádní králové). Ulice velkoměst i malých městeček zaplnily davy lidí, kteří vyjadřují svůj hluboký nesouhlas s politikou prezidenta Donalda Trumpa, rostoucími životními náklady a probíhající válkou s Íránem.

Velrybu zaseklou na mělčině v Německu záchranáři po týdnu vysvobodili. Druhý den uvízla znovu

Německo už několik dní sleduje dramatický osud keporkaka, který byl od začátku týdne uvězněn na mělčině na pobřeží Baltského moře u letoviska Niendorf nedaleko Lübecku. Ačkoliv se po dnech intenzivního úsilí záchranářů konečně dostal do hlubších vod, deset metrů dlouhý mořský savec v nich dlouho nepobyl. Krátce po rozsáhlé záchranné operaci na mělčině uvízl znovu.

Ulice zejí prázdnotou. Kanaďané kvůli Trumpovi masivně bojkotují americké obchody a služby

V americkém městečku Lewiston ve státě New York, které leží jen pár minut cesty od burácejících Niagarských vodopádů, panuje nezvyklé ticho. Pekařka Aimee Loughranová právě dokončuje dort ve tvaru policejního odznaku, ale dříve rušná ulice plná kaváren a historických budov z 19. století zeje prázdnotou. Místní poptávka nestačí pokrýt výpadek, který způsobili Kanaďané – sousedé z druhého břehu řeky Niagary, kteří se rozhodli pro masivní bojkot amerických obchodů a služeb.

Každý student se bude učit střílet. Lotyšsko kvůli Rusku zavádí povinný vojenský výcvik pro střední školy

Zatímco pozornost velké části světa se upírá k válce s Íránem, v pobaltských státech zůstávají oči pevně upřeny na východ. Lotyšsko, které sdílí stovky kilometrů hranic s Ruskem a jeho spojencem Běloruskem, nenechává nic náhodě. V zemi se stal realitou program, který by v mnoha jiných evropských státech vyvolal skandál: povinný vojenský výcvik pro všechny studenty středních škol.

Česko zůstane bez ochrany? Trump chce členům NATO neplnícím závazky sebrat právo na aktivaci článku 5

Americký prezident Donald Trump zvažuje radikální reorganizaci Severoatlantické aliance, která by mohla zásadně změnit její fungování. Podle nových návrhů, se kterými byl obeznámen server Daily Telegraph, by členské státy, které nesplní jeho požadavek na výdaje na obranu ve výši 5 % HDP, mohly být zbaveny hlasovacích práv. Tento model „zaplať, abys mohl hrát“ (pay-to-play) by fakticky zablokoval neplatičům možnost podílet se na klíčových rozhodnutích bloku. Právě Česko je na tom přitom podle webu Politico nejhůře, co se výdajů na obranu týče.

Prezident USA zvažuje přejmenování Hormuzského průlivu na Trumpův průliv

Prezident USA Donald Trump zvažuje, že po úspěšném ovládnutí Hormuzského průlivu a vyhoštění íránských sil přistoupí k jeho přejmenování. Tato strategická vodní cesta, která je v současnosti pod kontrolou Teheránu, by mohla nést nový název „Americký průliv“, nebo dokonce jméno samotného prezidenta, tedy Trumpův průliv. Podle zdrojů z Bílého domu je Trump frustrován nedostatečnou pomocí spojenců při uvolňování této klíčové námořní trasy a hodlá vzít situaci do vlastních rukou.

Kallasová se na schůzce G7 pohádala před ostatními ministry s Rubiem

Atmosféra na setkání ministrů zahraničí zemí G7 v pátek zhoustla, když došlo k ostré slovní přestřelce mezi americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem a šéfkou diplomacie Evropské unie Kajou Kallasovou. Podle svědků z místa jednání byla rozbuškou otázka dalšího postupu vůči Rusku a nespokojenost Evropy s dosavadními výsledky amerického tlaku na Moskvu.

Rubio se rázně pustil do Zelenského. Obvinil ho ze lži

Americký ministr zahraničí Marco Rubio v pátek ostře odmítl tvrzení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že by administrativa Donalda Trumpa nutila Kyjev k postoupení východního Donbasu Rusku. Podle Zelenského mělo být odevzdání tohoto průmyslového srdce Ukrajiny podmínkou pro získání amerických bezpečnostních záruk v rámci jakéhokoli plánu na příměří. Rubio však takové interpretace označil za nepravdivé.

Nová varianta covidu znepokojuje odborníky. „Cikáda“ už se dostala i do Česka

Ve světě se v tichosti šíří nová varianta koronaviru SARS-CoV-2, která si díky svému specifickému chování vysloužila přezdívku „cikáda“. Odborníci ji vědecky označují jako BA.3.2 a poprvé byla identifikována v Jihoafrické republice v listopadu 2024. Od té doby se jí podařilo proniknout do nejméně 23 zemí světa, přičemž pozornost budí především neobvykle vysokým počtem mutací.

Politico: Česko je na tom ze všech států nejhůře. Na obranu dává ještě míň než Maďarsko

Alianční „třída“ roku 2025 složila maturitu úspěšně. Všech dvaatřicet členských států NATO poprvé v historii splnilo stanovený cíl a vynaložilo na obranu minimálně 2 % svého hrubého domácího produktu. Výroční zpráva zveřejněná v Bruselu ukazuje, že po dekádě od stanovení tohoto závazku v roce 2014 se společenství konečně dočkalo plošného plnění.

Klíč k Hormuzskému průlivu leží na sedmi ostrovech. Pokud je americká armáda obsadí, čeká ji peklo na zemi

V souvislosti se zprávami o vyslání tisíců amerických pozemních jednotek na Blízký východ sílí dohady o jejich možném nasazení. Spekuluje se především o ovládnutí íránského ostrova Chark v severní části Perského zálivu, který představuje zásadní energetický uzel. Tento terminál zajišťuje odbavení přibližně 90 % íránského vývozu ropy, což z něj činí strategický cíl pro ochromení ekonomiky Teheránu.

Počasí o víkendu. Tepleji bude dnes, hrozí další sněžení

Slunečný bude místy začátek posledního březnového víkendu, ale počasí se v jeho průběhu pokazí. Podle předpovědi může ve vyšších polohách připadnout další sníh. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

