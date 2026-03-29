USA chtěly zabránit Íránu v zisku jaderné zbraně. Udělaly ale pravý opak, shodují se experti

Budoucnost íránského jaderného programu se ocitla v kritickém bodě. Poté, co byl minulý měsíc společným zásahem Spojených států a Izraele zabit dosavadní nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí, se v Teheránu začíná otevřeně mluvit o přehodnocení dosavadní doktríny. Po více než dvě desetiletí Írán oficiálně tvrdil, že jeho úmysly jsou mírové, což bylo podloženo náboženským dekretem – fatvou, která vývoj jaderných zbraní zakazovala.
Tento náboženský zákaz je však podle odborníků nyní minulostí. Trita Parsi z Quincyho institutu pro CNN uvedl, že se názor íránských elit i veřejnosti dramaticky posunul. Není se čemu divit – Írán byl v posledních měsících opakovaně bombardován dvěma jadernými mocnostmi, a to přímo uprostřed probíhajících diplomatických jednání. Chameneího strategie „strategické trpělivosti“ tak ztratila u zastánců tvrdé linie veškerý kredit.
V centru pozornosti nyní stojí Chameneího syn Mojtaba, který se stal novým nejvyšším vůdcem. Jeho pozice k jadernému arzenálu je zatím nejasná, jelikož se stále skrývá a na veřejnosti se neobjevuje. Íránský ministr zahraničí Abbás Araghčí připustil, že si není jistý politickým postojem nového lídra, a naznačil, že nezbývá než čekat, jaké názory Mojtaba nakonec projeví.
Zatímco politické vedení vyčkává, íránské revoluční gardy (IRGC) už dříve varovaly, že Teherán je připraven svou jadernou pozici změnit. Velitel odpovědný za ochranu jaderných zařízení Ahmad Haqtalab již v roce 2024 prohlásil, že odklon od dřívějších zásad je „pravděpodobný a představitelný“. S rostoucím vlivem gard v zemi se tato možnost stává stále reálnější.
Írán má k dispozici silné karty. V současnosti vlastní více než 400 kilogramů vysoce obohaceného uranu, což by při změně doktríny stačilo na výrobu několika jaderných zbraní. Uran, který je palivem pro jaderné elektrárny, se při vysokém stupni obohacení stává klíčovou složkou pro konstrukci bomby. Technicky je tedy země blíž k cíli než kdykoliv předtím.
Argumenty pro dřívější zdrženlivost se vytrácejí. Jak uvádí expert Sina Azodi, Írán se dříve obával útoků ze strany USA a Izraele, pokud by překročil jaderný práh. Jenže útoky stejně přišly, a to i na důležitá jaderná naleziště. Z pohledu Teheránu už tedy není co ztratit. Válka fundamentálně změnila vnímání bezpečnosti v zemi, která nyní absorbuje tvrdé údery.
Ve státní televizi se stále častěji objevují hlasy volající po tom, aby byl Írán po této válce uznán jako globální supervelmoc. Podle radikálních komentátorů k tomu vede jediná cesta – vlastnictví jaderných zbraní. Tato vnitřní poptávka po odvetě a silném odstrašení vytváří na nové vedení enormní tlak, aby Chameneího fatvu definitivně zrušilo.
Pokud by se Írán rozhodl jednat, mohl by se místo sofistikované rakety zaměřit na konstrukci jednoduššího jaderného zařízení. Taková „hrubá“ bomba by sice nebyla tak efektivní pro dálkové údery, ale její politická hodnota by byla obrovská. Sloužila by jako demonstrace síly a jasný vzkaz nepřátelům, že Írán disponuje schopností totální destrukce.
Otázkou však zůstává, zda by jaderná zbraň Íránu skutečně přinesla kýžené odstrašení. Odborníci upozorňují na obrovskou asymetrii – i kdyby Teherán vyrobil desítky hlavic, nemůže se rovnat arzenálu USA, který čítá tisíce zbraní. Íránská politika se navíc historicky soustředí spíše na regionální rivaly, jako je Izrael nebo Saúdská Arábie.
Právě Rijád pozorně sleduje každý krok Teheránu. Saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán již před lety jasně prohlásil, že pokud Írán vyvine jadernou bombu, Saúdská Arábie ho bude co nejrychleji následovat. Jaderné ambice Íránu by tak mohly spustit nebezpečné závody ve zbrojení napříč celým Blízkým východem, které by změnily globální bezpečnostní architekturu.
Írán , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 34 minutami
Jurečka v televizi tvrdě kritizoval vládu. Klempíře označil za infantilního a neschopného ministra, který jen točí videa
před 2 hodinami
USA chtěly zabránit Íránu v zisku jaderné zbraně. Udělaly ale pravý opak, shodují se experti
před 3 hodinami
Největší demonstrace v historii USA? Na protestech No Kings vystoupilo proti Trumpovi osm milionů lidí
před 4 hodinami
Pentagon se připravuje na pozemní operaci v Íránu. Mohla by trvat měsíce
před 6 hodinami
Ukrajinská armáda zintenzivnila operace zaměřené na ruskou energetickou infrastrukturu
před 7 hodinami
Írán nečekal, že dokáže držet globální ekonomiku jako rukojmí. Na svůj mírový seznam přidal další položku
před 8 hodinami
Předpověď počasí na příští týden: V noci se do Česka vrátí mrazy
včera
V USA začínají mohutné protesty proti Trumpovi. Demonstruje se i v Evropě či za polárním kruhem
včera
Velrybu zaseklou na mělčině v Německu záchranáři po týdnu vysvobodili. Druhý den uvízla znovu
včera
Ulice zejí prázdnotou. Kanaďané kvůli Trumpovi masivně bojkotují americké obchody a služby
včera
Každý student se bude učit střílet. Lotyšsko kvůli Rusku zavádí povinný vojenský výcvik pro střední školy
včera
Česko zůstane bez ochrany? Trump chce členům NATO neplnícím závazky sebrat právo na aktivaci článku 5
včera
Prezident USA zvažuje přejmenování Hormuzského průlivu na Trumpův průliv
včera
Kallasová se na schůzce G7 pohádala před ostatními ministry s Rubiem
včera
Rubio se rázně pustil do Zelenského. Obvinil ho ze lži
včera
Nová varianta covidu znepokojuje odborníky. „Cikáda“ už se dostala i do Česka
včera
Dnes v noci začne platit letní čas. Ručičky se posunou o hodinu dopředu
včera
Politico: Česko je na tom ze všech států nejhůře. Na obranu dává ještě míň než Maďarsko
včera
Klíč k Hormuzskému průlivu leží na sedmi ostrovech. Pokud je americká armáda obsadí, čeká ji peklo na zemi
včera
Počasí o víkendu. Tepleji bude dnes, hrozí další sněžení
Zdroj: Jan Hrabě