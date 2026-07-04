USA praží žhavé počasí. Kvůli vedru se ruší oslavy Dne nezávislosti

Libor Novák

4. července 2026 14:25

USA, ilustrační foto
USA, ilustrační foto Foto: Pixabay

Úmorné horko, které zasáhlo rozsáhlé oblasti na východním pobřeží a ve střední části Spojených států, si vyžádalo rozsáhlé změny a rušení oslav Dne nezávislosti. Podle Národního úřadu pro oceán a atmosféru sužovaly rekordní teploty přes 165 milionů obyvatel. Vlna veder narušila prodloužený sváteční víkend plný tradičních venkovních aktivit, jako jsou průvody či grilování, a zkomplikovala program v době, kdy země slaví 250. výročí své nezávislosti a hostí zápasy fotbalového mistrovství světa.

K nejcitelnějším zásahům do programu došlo ve Filadelfii, kde organizátoři museli zrušit velkolepý vzpomínkový průvod Salute to Independence Semiquincentennial Parade, jenž měl patřit k největším událostem v celé zemi. Vedení pořadatelské organizace Wawa Welcome America uvedlo, že rozhodnutí sice bylo velmi bolestivé, ale v nebezpečných podmínkách nebylo možné akci takového rozsahu uspořádat. K podobnému kroku s ohledem na bezpečnost diváků a účinkujících sáhli také organizátoři ranního svátečního průvodu přímo ve Washingtonu.

V hlavním městě musel být v pátek na několik hodin uzavřen také areál Great American State Fair na promenádě National Mall. Důvodem bylo kolapsy návštěvníků, přičemž hasičský a záchranný sbor tam ošetřil několik lidí s potížemi z horka a nejméně 11 osob muselo být převezeno sanitkami do nemocnice. Podle svědků museli organizátoři přehřátým lidem poskytovat kbelíky s ledem. Brány výstaviště se po zlepšení situace znovu otevřely až v 17 hodin místního času. Horko ovlivnilo i koncert A Capitol Fourth u Kapitolu, kam policie posunula vstup pro veřejnost z odpoledních hodin až na sedmou večer.

Extrémní počasí provází celé oslavy, přičemž ve Filadelfii a Washingtonu se teploty vyšplhaly ke 40 stupňům Celsia, a kvůli vysoké vlhkosti vzduchu byla pocitová teplota ještě výrazně vyšší. New York zažil nejteplejší den od roku 2012, kdy rtuť teploměru dosáhla 38 stupňů, což starosta Zohran Mamdani označil za extrémně nebezpečné podmínky. I přes tyto předpovědi prezident Donald Trump trval na tom, že svůj sobotní projev přednese venku na National Mall, a prohlásil, že schválně promluví velmi dlouho, aby dokázal, že zvládne cokoliv.

Vlna veder, která následuje po obdobně rekordně teplém začátku léta v Evropě, se má během víkendu přesunout dále nad Virginii, Karolínu a jihovýchod USA a příští týden zasáhne i západní státy a Kanadu. Zatímco na východě horko přetrvává, ve střední části země se očekává dramatický konec veder doprovázený silnými bouřkami. Meteorologové varují před ničivým větrem, krupobitím, bleskovými povodněmi a rizikem vzniku tornád. Odborníci připomínají, že vlny veder jsou v důsledku lidmi způsobené změny klimatu stále častější, intenzivnější a delší.

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Zdroj: Libor Novák

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