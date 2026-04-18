USA se nenechají vydírat, vzkázal Trump do Teheránu

Americký prezident Donald Trump poprvé reagoval na nejnovější události na Blízkém východě, kde Írán kvůli pokračující námořní blokádě opět uzavřel Hormuzský průliv. USA se podle nejvyššího představitele nenechají vydírat.
Trump v sobotu krátce mluvil s novináři o Íránu v Oválné pracovně. Ohledně probíhajících diplomatických jednání řekl, že jde o "velmi dobré" rozhovory. Přiznal, že vůdčí postavy íránského režimu chtějí uzavřít Hormuzský průliv. Spojené státy se podle prezidenta nenechají vydírat.
Šéf Bílého domu poznamenal, že bude mít více informací o nejnovějším vývoji na konci dne. Dá se tak očekávat, že se během soboty k situaci ještě vyjádří.
Teherán dnes oznámil, že opět uzavírá Hormuzský průliv. Íránská státní média v sobotu citovala prohlášení, podle kterého se armáda navrátila k předchozímu stavu a kontroluje průliv, z čehož vyplývá, že došlo k jeho opětovnému uzavření. Teherán tak naplnil výhrůžky, které pronesl předseda parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf.
Íránská nejvyšší národní bezpečnostní rada pak prostřednictvím televize v sobotu oznámila, že je rozhodnuta monitorovat a kontrolovat dopravu přes Hormuzský průliv až do úplného konce války a začátku platnosti trvalého míru v oblasti. Lodě budou muset poskytovat veškeré informace a zaplatit požadované peníze.
Rada zároveň označila trvající americkou námořní blokádu za porušení podmínek příměří. K probíhajícím diplomatickým jednáním dodala, že momentálně zkoumá nejnovější americký návrh, na který ještě neodpověděla.
Během soboty se ozval také íránský nejvyšší duchovní vůdce Modžtaba Chámeneí. V psaném prohlášení se však nevyjádřil k jednáním ani k situaci kolem Hormuzského průlivu. Pouze varoval íránské nepřátele, aby se připravili na hořkost budoucích porážek.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Zdroj: Libor Novák