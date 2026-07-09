Útok Spojených států mířil na jadernou elektrárnu, tvrdí Teherán

Libor Novák

9. července 2026 18:29

U.S. Air Force, ilustrační fotografie
U.S. Air Force, ilustrační fotografie Foto: Ministerstwo Obrony Narodowej

Americká a íránská strana se opět střetly v rámci vzájemného ostřelování, což vedlo k opětovnému nárůstu napětí na Blízkém východě. Podle informací íránského ministerstva zdravotnictví si útoky z úterý a středy vyžádaly čtrnáct lidských životů. Úterní události představovaly nejvážnější narušení vzájemné dohody od 17. června, kdy obě země podepsaly memorandum o porozumění. Vojenské akce pokračovaly také během středeční noci a další údery byly hlášeny i během čtvrtka.

Americká armáda oznámila, že během druhé noci po sobě zasáhla přibližně devadesát cílů na území Íránu. Ověřené videozáznamy prokazují poškození kontrolní věže v klíčovém přístavu Čáhbahár na jihovýchodě země a železničního mostu v severním městě Akkala. Íránská média navíc uvedla, že odpolední útok Spojených států mířil na jadernou elektrárnu v Búšehru.

Na sociálních sítích se sice objevilo video zachycující stoupající kouř, které mělo údajně dokazovat zásah této elektrárny, analýza záběrů však ukázala, že stopa kouře pochází z rybářského přístavu Banúd vzdáleného zhruba 250 kilometrů. Guvernér nedalekého města Asaluje potvrdil, že tamní molo zasáhly dvě střely, které zapálily deset rybářských člunů.

Na americké údery reagoval Írán odvetnými útoky bezpilotními letouny na vojenské základny Spojených států v Kuvajtu, Kataru a Bahrajnu. Bahrajnské úřady potvrdily ranní zachycení několika íránských projektilů a Kuvajt oznámil jednoho zraněného člověka v důsledku pádu trosek po likvidaci raket a dronů. Sbor islámských revolučních gard dále deklaroval zásah letecké základny spojené s USA v Jordánsku pomocí deseti raket, přičemž Jordánsko uvedlo, že osm z těchto střel sestřelilo.

Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí americké údery ostře odsoudil jako porušení minulý měsíc podepsaného memoranda a v telefonátu s pákistánským polním maršálem Ásimem Munírem deklaroval připravenost země k obraně. Zároveň však Arákčí hovořil se svými protějšky z Ománu a Turecka o nutnosti diplomatického řešení a předcházení další eskalaci.

Do konfliktu je od samého začátku zapojen také Izrael, který 28. února podnikl společné údery se Spojenými státy. Izraelský ministr obrany Israel Kac během projevu na promoci vojenských pilotů prohlásil, že armáda je bdělá a připravená na pokračování kampaně. Podle zpráv z místních médií dodal, že v případě nutnosti je země připravena zaútočit na Írán již potřetí.

Vzhledem k aktuální situaci v této klíčové vodní cestě zvýšila britská námořní agentura UKMTO úroveň ohrožení bezpečnosti v Hormuzském průlivu na nejvyšší stupeň. Podle agentury je v oblasti, kterou běžně protéká přibližně pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu, velmi pravděpodobná úmyslná nepřátelská akce.

Komerční doprava sice pokračuje, ale v omezené míře a po dvou oddělených trasách. Írán se snaží prosadit kontrolu nad průlivem a požaduje, aby lodě využívaly trasu v blízkosti jeho pobřeží, přičemž je obviňován z pěti útoků na plavidla využívající jižní koridor doporučený americkou armádou.

Finanční trhy ve Spojených státech na obnovené útoky reagovaly smíšeně. Indexy S&P 500 a Nasdaq Composite po otevření mírně posílily, zatímco Dow Jones zaznamenal pokles. Růst akcií výrobců mikročipů dokázal kompenzovat obavy investorů z konfliktu, takže se stabilizovala i cena ropy Brent na úrovni kolem 77 dolarů za barel. Podle Mezinárodního měnového fondu na globální ekonomiku v současnosti působí dvě protichůdné síly.

První z nich je energetický šok způsobený válkou USA a Izraele proti Íránu, který zvyšuje ceny a životní náklady, zatímco druhou silou je technologický šok poháněný rychlým nasazováním nástrojů umělé inteligence. Americký prezident Donald Trump sice prohlásil, že příměří skončilo, zároveň však novinářům sdělil, že nepředpokládá plnohodnotný konflikt a jednání by mohla pokračovat.

před 39 minutami

Námořníci opět váhají s cestami přes Hormuzský průliv, potvrzují data

Související

Donald Trump

Trump tvrdí, že mu volali z Íránu. Teherán se prý chce dohodnout

Americký prezident Donald Trump po návratu domů ze summitu NATO v turecké Ankaře uvedl, že Írán opět žádá o uzavření mírové dohody. Teherán to oficiálně nepotvrdil. Nejnovější vývoj nastává poté, co Američané druhý den v řadě zasáhli desítky íránských cílů. 

Více souvisejících

Írán USA (Spojené státy americké) Americká armáda (U.S. AIR FORCE)

Aktuálně se děje

před 12 minutami

U.S. Air Force, ilustrační fotografie

Útok Spojených států mířil na jadernou elektrárnu, tvrdí Teherán

Americká a íránská strana se opět střetly v rámci vzájemného ostřelování, což vedlo k opětovnému nárůstu napětí na Blízkém východě. Podle informací íránského ministerstva zdravotnictví si útoky z úterý a středy vyžádaly čtrnáct lidských životů. Úterní události představovaly nejvážnější narušení vzájemné dohody od 17. června, kdy obě země podepsaly memorandum o porozumění. Vojenské akce pokračovaly také během středeční noci a další údery byly hlášeny i během čtvrtka.

před 39 minutami

před 1 hodinou

Policie ČR, ilustrační fotografie.

Policie si rozpočtově polepší. Peníze půjdou na investice i platy

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) rozhodl o posílení rozpočtu Policie České republiky o téměř 544 milionů korun. Finanční prostředky budou uvolněny z rozpočtové rezervy Ministerstva vnitra a zamíří do oblastí, které mají přímý dopad na bezpečnost občanů, pracovní podmínky policistů i další rozvoj. Peníze půjdou zejména na nutné jednorázové investice a posílení platů policistů i občanských zaměstnanců. 

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Petr Pavel

Pavel zveřejnil lékařskou zprávu. Má doporučenou dietu

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek zveřejnil aktuální lékařskou zprávu, podle které nemá žádné zdravotní potíže. Ošetřující lékař konstatoval, že Pavel je zdravotně plně způsobilý k vykonávání jedné z nejvyšších politických funkcí v zemi. 

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 5 hodinami

Aktualizováno před 6 hodinami

Bonnie Tyler

Zemřela legendární zpěvačka Bonnie Tyler

Světovou popmusic zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku 75 let zemřela legendární velšská zpěvačka Bonnie Tyler. Naposledy vydechla v nemocnici v Portugalsku, kde byla hospitalizována kvůli zdravotním problémům, s nimiž se potýkala v závěru života. 

před 7 hodinami

Andy Burnham

V Británii fakticky začal výběr nového premiéra. Favorit je jasný

Ve Velké Británii právě dnes fakticky začíná výběr příštího ministerského předsedy, jenž nahradí současného premiéra Keira Starmera, jenž v červnu oznámil rezignaci. Labouristé ve čtvrtek odstartovali nominační proces pro volbu nového stranického lídra, informovala BBC. Favorit je jasný. 

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Donald Trump

Trump tvrdí, že mu volali z Íránu. Teherán se prý chce dohodnout

Americký prezident Donald Trump po návratu domů ze summitu NATO v turecké Ankaře uvedl, že Írán opět žádá o uzavření mírové dohody. Teherán to oficiálně nepotvrdil. Nejnovější vývoj nastává poté, co Američané druhý den v řadě zasáhli desítky íránských cílů. 

před 9 hodinami

Andrej Babiš

Babiš prozradil, co přednesl na summitu NATO. Česko hodlá navýšit obranné výdaje

Premiér Andrej Babiš (ANO) a lídři dalších 31 členských států NATO v závěrečné deklaraci summitu v Ankaře potvrdili pevný závazek ke kolektivní obraně a k transatlantické vazbě. Česko podle Babiše v příštím roce navýší rozpočet na obranu o 36 miliard korun. Informoval o tom Úřad vlády po ukončení dvoudenního jednání. 

před 10 hodinami

Ilustrační fotografie.

Trumpova slova se naplnila. Američané znovu zaútočili v Íránu

Druhým dnem pokračovaly americké útoky v Íránu, takže se naplnila slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, který ve středu vyhrožoval Teheránu ze summitu NATO. Všechno každopádně nasvědčuje tomu, že příměří na Blízkém východě je opravdu u konce. 

před 11 hodinami

včera

Poslanecká sněmovna

Rodičovský příspěvek bude 400 tisíc korun. Sněmovna schválila i úpravy superdávky

Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila návrh ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky na zvýšení rodičovského příspěvku. Jeho celková výše má nově činit 400 000 korun, u dvojčat a vícerčat 800 000 korun. Navýšení se bude vztahovat na děti narozené od 1. ledna 2027. Poslanci zároveň schválili úpravy parametrů dávky státní sociální pomoci (DSSP), které posílí podporu samoživitelů s dětmi do 15 let a lépe zohlední skutečné náklady na bydlení v jednotlivých regionech.

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Artis Brno dalším nováčkem Chance ligy. Nahrazuje vyloučenou Karvinou

Česká fotbalová sága, která započala prakticky koncem března letošního roku, kdy vyšla najevo obří sázkařská aféra, do níž byly namočeny především kluby z Moravy včetně prvoligové Karviné. Ta na to po měsících doplatila tím, že byla jednak Evropskou fotbalovou unií UEFA vyloučena z evropských pohárů, které mohla původně hrát, a poté také z první ligy a spadla tak do druhé. Proti se nejprve chtěla odvolat k Etické komisi Fotbalové asociace ČR (FAČR), ale toto odvolání nakonec stáhla. Zachránila tím tak nejvyšší soutěž pro příští ročník, která bude mít opět sudý počet týmů, tedy tradičních 16. Podle soutěžního řádu Ligové fotbalové asociace (LFA) byl postup do první ligy nejprve nabídnut Táborsku, to však nabídku nepřijalo. Na řadu tak přišel klub Artis Brno. Ten se v pátek naopak rozhodl, že nabídku přijme. Stále to ale nemusí být konečná celého příběhu. Dukla Praha se ale hodlá proti postupu LFA bránit soudní cestou.

včera

NATO

Závěry summitu NATO. Deklarace zmiňuje Rusko, Ukrajinu i Írán

Letošní summit NATO v turecké Ankaře dospěl ke svému konci. Lídři členských zemí, k nimž patří i Česko, si znovu přislíbili pomoc v případě napadení. Rusko bylo označeno za hrozbu, jím napadená Ukrajina se může těšit na další podporu ze strany aliančních spojenců. V závěrečné deklaraci se zmiňuje také Írán. 

včera

Petr Fiala (ODS)

Babiš a Macinka ztrapnili jen sebe, rýpl si expremiér Fiala

Prezident Petr Pavel nakonec nechyběl na neformální večeři lídrů na summitu NATO, ačkoliv Babišova vláda původně chtěla, aby hlava státu na aliančním jednání vůbec nebyla. Není proto divu, že opoziční politici reagují výsměchem na adresu kabinetu. 

včera

Španělé se gólem v závěru postarali o poslední Ronaldův zápas na MS. Američané končí

Fotbalový světový šampionát zná další čtvrtfinálovou dvojici, která se vygenerovala z pondělních osmifinálových zápasů. Pyrenejské derby, které bylo po většinu času až příliš opatrné z obou stran, zvládlo lépe Španělsko, když o vítězi rozhodla rychlá kombinace v první minutě nastavení, kterou zakončil úspěšně Merino. Rozhodl tak o tom, že právě proti Španělsku odehrál Cristiano Ronaldo s největší pravděpodobností svůj poslední zápas na MS. Daleko gólovější byl zápas mezi domácími USA a Belgií. Tento duel byl očekáván a hrál se pod rouškou napětí především poté, co vyšlo najevo, že i díky jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa se šéfem FIFA Giannim Infantinem mohl nastoupit útočník Folarin Balogun, přestože původně kvůli červené kartě ze šestnáctifinále neměl. Ani toto skandální zrušení trestu však Američanům nepomohlo, neboť i díky chybujícímu gólmanovi Freeseovi jasně zvítězila Belgie.

Zdroj: David Holub

Další zprávy