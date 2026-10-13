Už dva dny neútočíme, stejně jsme od Západu nedostali informace o ruských náletech, prohlásil Zelenskyj

Libor Novák

13. října 2026 13:21

Volodymyr Zelenskyj v Praze
Volodymyr Zelenskyj v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes uvedl, že Ukrajina v reakci na víkendové oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavila útoky na ruské ropné rafinérie. Moskva však podle něj výzvu k okamžitému energetickému příměří zcela ignorovala a pokračovala v rozsáhlých vzdušných úderech na ukrajinskou kritickou infrastrukturu.

Během uplynulých dvou dnů zasáhly ruské zbraně devatenáct ukrajinských regionů, přičemž těžké útoky si vyžádaly lidské životy a desítky zraněných civilistů. V Charkově zničil raketový úder obytný dům a záchranné složky pracovaly celou noc, zatímco v metropoli Kyjevě dopadla řada balistických střel na civilní objekty.

Zelenskyj upozornil, že Rusové od pondělního večera vyslali na Ukrajinu více než stovku různých zbraní, od bezpilotních letounů až po balistické rakety. Značnou část těchto útočných prostředků sice sestřelila protiletecká obrana, avšak ne všechny se podařilo zneškodnit. Moskva takto zasáhla budovu v Charkově, kde zemřeli čtyři lidé a desítky dalších utrpěly zranění.

Obzvláště tvrdý dopad měl útok balistickými raketami na Kyjev, kde pět střel zasáhlo civilní infrastrukturu. Ukrajinská hlava státu v této souvislosti potvrdila, že Kyjev nedostal od svých partnerů žádné včasné varování. 

Zpravodajské informace o připravovaných odpalech přitom hrají naprosto zásadní roli při ochraně lidských životů, neboť umožňují civilistům včas vyhledat bezpečný úkryt a minimalizují tragické ztráty na životech. Tímto vyjádřením Zelenskyj defacto potvrdil spekulace, které se od pondělního večera šířily na sociálních sítích ohledně pozastavení sdílení klíčových dat ze strany Západu. 

Odepření těchto klíčových zpravodajských informací přitom přesně koresponduje s dřívějšími varováními a nátlakem ze strany Bílého domu, jenž hrozil omezením podpory v případě, že Ukrajina neukončí své dronové operace zaměřené na ruské ropné rafinerie. Omezení sdílení dat o blížících se balistických střelách však v praxi přímo ohrožuje životy civilního obyvatelstva a komplikuje obranu proti pokračující agresi.

Kyjev nadále trvá na tom, že je připraven podniknout reciproční kroky k deeskalaci konfliktu, pokud agresor prokáže stejnou vůli. Podle ukrajinských představitelů však k trvalému míru povede teprve chvíle, kdy si Kreml uvědomí nemožnost dalšího prodlužování bojů za podpory účinného mezinárodního tlaku.

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Zdroj: Libor Novák

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