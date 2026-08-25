V Moskvě v tichosti přistálo americké letadlo se šéfem CIA na palubě. USA i Rusko mlčí

Nečekané přistání amerického vojenského transportního letounu na moskevském letišti Vnitřkovo vyvolalo řadu otázek a mezinárodní pozornost. Podle informací webu CBS NEws byl na palubě stroje ředitel Ústřední zpravodajské služby John Ratcliffe. Přítomnost jednoho z nejvýše postavených bezpečnostních představitelů Spojených států v ruské metropoli nebyla předem oznámena a obě strany o ní zpočátku mlčely.
K letu byl využit rozměrný vojenský transportní letoun US Air Force C-17A Globemaster III, který je primárně určen k přepravě vojenských jednotek a těžké techniky. Stroj nejprve dorazil na letiště v lotyšské Rize z americké základny Camp Springs nedaleko Washingtonu. Následně po krátkém mezipřistání v Pobaltí zamířil přímo přes hranice do ruského vzdušného prostoru a přistál na moskevském letišti.
Podle informací webu Axios odcestoval šéf zpravodajské služby do Ruska za účelem pracovních jednání. Zdroje webu však neupřesnily, s kým přesně měl v Moskvě jednat, ani jaký měl být hlavní program či cíle těchto rozhovorů.
Oficiální místa v obou zemích reagovala na dotazy novinářů velmi chladně a bez konkrétních informací. Americké ministerstvo obrany uvedlo, že k danému letu nemá žádné podrobnosti, a obdobně se vyjádřil i mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Peskov dokonce během tiskového brífinku zdůraznil, že zástupci ruské vlády žádná oficiální jednání s americkými zmocněnci v Moskvě neplánují.
Jedná se o první známou návštěvu Johna Ratcliffa v Rusku od doby, kdy se v roce 2025 ujal vedení americké Ústřední zpravodajské služby. K této tajné misi dochází v citlivém období, kdy jsou diplomacie i mírová jednání ohledně válečného konfliktu na Ukrajině víceméně na mrtvém bodě. Cesta amerického speciálu přímo do Moskvy tak představuje velmi neobvyklý krok.
Přímo do Ruska přitom americké registrované letouny z Evropy téměř nelétají. Poslední podobný přímý let byl zaznamenán v lednu letošního roku, kdy do Moskvy přicestovali zvláštní zmocněnci Steve Witkoff a Jared Kushner na jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Od té doby byla letecká doprava mezi západními zeměmi a Ruskem kvůli sankcím výrazně omezená.
Ústřední zpravodajská služba pod vedením Ratcliffa se v minulosti opakovaně zapojovala do vyjednávání s ruskou stranou, zejména v záležitostech týkajících se výměny zadržovaných osob. Sám Ratcliffe v dubnu 2025 osobně dojednal propuštění obankyně s dvojím americko-ruským občanstvím Ksenie Karelinové, která byla v Rusku zadržována.
Americké zpravodajské orgány hrály klíčovou roli také při rozsáhlé výměně vězňů v roce 2024. Tehdy se podařilo dosáhnout propuštění novináře listu The Wall Street Journal Evana Gershkoviche, který strávil v ruském vězení více než rok a čtvrt. Zda má současná neplánovaná návštěva šéfa CIA souvislost s další výměnou vězňů nebo jinými bezpečnostními otázkami, zůstává nejasné.
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Zdroj: Libor Novák