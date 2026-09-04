V Nepálu nachází i devět dní po katastrofě živé

Dva pracovníci byli zachráněni z tunelu vodní elektrárny v Nepálu devět dní poté, co oblast zasáhly katastrofální bleskové povodně. Záchranářům se podařilo oba muže vyprostit v pátek v brzkých ranních hodinách z hloubky přibližně 170 metrů pod zemí. K neštěstí došlo v komplexu vodní elektrárny Upper Trishuli 3A, který se nachází v jedné z nejvíce postižených oblastí celé země.
Zachráněnými jsou stavbyvedoucí Sanjay Shah a supervisor Kabir Maharjan. Armáda po vyproštění zveřejnila záběry, na nichž je Shah vyváděn z úzkého a temného vchodu do tunelu. Ačkoliv byl pokrytý bahnem, komunikoval se svými záchranáři a jeho prvním dotazem bylo, jaký je právě den. Podle zástupců nepálské armády jsou oba zachránění muži ve stabilizovaném stavu a byli okamžitě letecky přepraveni do nemocnice v Káthmándú.
Sanjay Shah popsala pro The Guardian své přežití jako boj o život v naprosté temnotě, během něhož se snažil zachovat klid recitováním manter. V době, kdy přívalová vlna dorazila, se nacházel v řídicí místnosti. V celém objektu bylo v ten moment přibližně 40 až 45 lidí. Shah se snažil ostatní varovat před havárií na přehradě a organizoval jejich evakuaci, kvůli čemuž sám ztratil drahocenný čas a zůstal v podzemí uvězněn.
Uvnitř tunelu zůstal v kontaktu s několika dalšími kolegy, se kterými na sebe navzájem volali. Podle jeho slov je pravděpodobné, že v dalších částech podzemního komplexu, například v prostorách strojovny, mohou nadále čekat na pomoc další lidé, kteří nestihli včas uniknout. Nepálské úřady vyjadřují naději, že se záchranářům podaří v následujících hodinách vyprostit další přeživší.
Ničivé záplavy způsobilo provalení ledovcového jezera na hranicích mezi Nepálem a čínským Tibetem. Obrovská masa vody, bahna a kamení následně zdevastovala údolí a zničila většinu hydroenergetických projektů podél řek Bhote Koshi a Trishuli. Podle aktuálních údajů národního úřadu pro zvládání katastrof si povodně vyžádaly již nejméně 1 259 obětí a více než 5 000 osob je stále pohřešováno.
Záchranné operace se nyní soustředí především na tunely vodních elektráren, kde by podle odborníků mohli dělníci přežít díky vzduchovým kapsám. Práce na místě však extrémně komplikují balvany a silné vrstvy nánosu bahna, které zcela zablokovaly vchody do podzemí. Na místě elektrárny Upper Trishuli 3A trvalo záchranářům téměř šest dní, než se k samotným tunelům vůbec probojovali.
Na vyprošťovacích pracích nepřetržitě pracují armádní složky i specializované týmy. První průlom zaznamenaly v pátek ráno, kdy se z útrob tunelu po zvolání záchranářů ozvala odpověď od uvězněných pracovníků. Podle Asociace nezávislých producentů energie v Nepálu je jen v oblasti řeky Trishuli pohřešováno 557 pracovníků, přičemž přibližně 115 z nich má být uvězněno v hlavním tunelu.
Podle odhadů místních úřadů se v celém regionu Pohřešuje okolo 900 pracovníků z 12 různých hydroenergetických projektů v Himálaji, z nichž přibližně polovina zůstává zavalena v tunelových systémech. Záchranáři nyní upírají pozornost také k elektrárně Rasuwagadhi, kde se podle úřadů v podzemní komoře nachází 46 dělníků, kteří by mohli být stále naživu.
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Zdroj: Lucie Žáková