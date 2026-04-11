V pákistánském Islámábádu začaly mírové rozhovory mezi Íránem a USA

Libor Novák

11. dubna 2026 15:10

Íránská delegace v Pákistánu Foto: Pakistan's Prime Minister Office

V pákistánském Islámábádu se právě píší dějiny moderní diplomacie. Zdroje z britské BBC potvrdily, že v přísně střežené diplomatické „červené zóně“ byla zahájena očekávaná jednání mezi Spojenými státy a Íránem. Ačkoliv jsou rozhovory zatím nepřímé a probíhají prostřednictvím pákistánských prostředníků, samotný fakt, že obě strany zasedly k jednacímu stolu, vzbuzuje ve světě opatrný optimismus.

Islámábádské konferenční centrum se proměnilo v nedobytnou pevnost obklopenou několika prstenci ozbrojených složek. Celý prostor zdobí billboardy s vlajkami USA, Íránu a Pákistánu, které doplňuje nápis „Islamabad talks“. Pro Pákistán jde o výjimečný moment, kdy se po letech izolace ocitá v samotném srdci globální diplomacie jako klíčový mediátor, kterému důvěřují obě znepřátelené strany.

Americkou delegaci vede viceprezident JD Vance, který do Pákistánu dorazil v doprovodu zvláštního vyslance Steva Witkoffa a Jareda Kushnera. Jejich první kroky vedly k pákistánskému premiérovi Šehbázu Šarífovi. Ten vyjádřil naději, že tato jednání se stanou základním kamenem pro nastolení trvalého míru v regionu. S pákistánským premiérem se separátně sešli i zástupci Íránu, jejichž identita a detaily schůzky však zůstávají z bezpečnostních důvodů neveřejné.

Cesta k dohodě je však lemována extrémně složitými překážkami. Jedním z hlavních bodů sváru je osud íránských regionálních spojenců, tedy sítě známé jako „Osa odporu“. Izrael vnímá skupiny jako Hizballáh, Hamás či Húsíje za existenční hrozbu, kterou je třeba zcela vymýtit. Írán se sice potýká s hlubokou ekonomickou krizí a domácím tlakem na omezení výdajů na zahraniční dobrodružství, zatím však nic nenasvědčuje tomu, že by byl ochoten se svých strategických spojenců vzdát.

Dalším kritickým tématem jsou mezinárodní sankce. Teherán rezolutně požaduje jejich úplné zrušení jako součást jakékoli budoucí dohody. Předseda íránského parlamentu dokonce prohlásil, že Spojené státy musí uvolnit zmrazená íránská aktiva v hodnotě 120 miliard dolarů ještě předtím, než začnou samotná vyjednávání. Je však vysoce nepravděpodobné, že by administrativa Donalda Trumpa přistoupila na tak zásadní ústupek hned v úvodu rozhovorů.

Situaci v Islámábádu navíc komplikuje křehké příměří v Libanonu. Zatímco probíhají diplomatické schůzky, izraelské nálety na libanonské území pokračují a počet obětí roste. Írán označuje tyto útoky za hrubé porušení dohod, zatímco USA a Izrael tvrdí, že Libanon není součástí aktuálního ujednání o příměří s Íránem. Pákistánští mediátoři se snaží tyto interpretace sjednotit, aby zabránili kolapsu celého vyjednávacího procesu.

Zásadní spor se vede také o íránský jaderný program. Donald Trump loni tvrdil, že americké nálety íránské jaderné kapacity prakticky vyhladily, ovšem realita je složitější. Írán si stále udržuje zásoby vysoce obohaceného uranu ukrytého pod troskami zničených zařízení. Šéf MAAE Rafael Grossi varoval, že jaderné ambice Teheránu nemají vojenské řešení. USA nyní chtějí s Íránem spolupracovat na úplném odstranění „jaderného prachu“, což je požadavek, na který Teherán zatím reaguje vzdorovitě.

Pozornost vyjednavačů se upírá i k Hormuzskému průlivu, strategické tepně světového obchodu s ropou. Ten byl v důsledku války téměř paralyzován. Součástí podmínek současného dvoutýdenního příměří je zajištění bezpečného průjezdu lodí. Monitorovací týmy BBC Verify však zjistily, že provoz v průlivu je stále minimální. Panují vážné obavy, zda se Írán nepokusí zavést poplatky za průjezd, což by Washington vnímal jako nepřípustné vydírání.

Ekonomický rozměr rozhovorů je pro Írán klíčový. Země je na pokraji finančního zhroucení a uvolnění zmrazených miliard by pro režim znamenalo záchranné lano. Na druhé straně USA vnímají tyto prostředky jako nejsilnější páku, kterou na Teherán mají. Najít rovnováhu mezi ekonomickými ústupky a bezpečnostními zárukami bude pravděpodobně tím nejtěžším úkolem pro pákistánské diplomaty v následujících dnech.

Atmosféra v Islámábádu je napjatá, ale i přes obrovské rozdíly v postojích obou velmocí je cítit vědomí, že jiná cesta než diplomacie v tuto chvíli neexistuje. Pákistánský ministr vnitra Mohsin Naqvi, který se účastní doprovodných jednání, potvrdil, že všichni aktéři si uvědomují vysokou cenu případného neúspěchu. Svět nyní čeká na první oficiální komuniké, které by naznačilo, zda se nepřímé rozhovory mohou přeměnit v přímý dialog. 

včera

Vance před zahájením jednání varuje Teherán: Pokud se pokusíte o manipulaci, nebudeme vstřícní

Související

J. D. Vance, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Vance před zahájením jednání varuje Teherán: Pokud se pokusíte o manipulaci, nebudeme vstřícní

Spojené státy jsou připraveny nabídnout Íránu „otevřenou náruč“, pokud bude při nadcházejících diplomatických jednáních postupovat v dobré víře. Před svým odletem do Pákistánu to prohlásil americký viceprezident JD Vance. Zároveň však Teherán varoval, že pokud se pokusí s Washingtonem manipulovat, Spojené státy na takové jednání nebudou reagovat vstřícně. Vance zdůraznil, že od prezidenta Donalda Trumpa obdržel jasné pokyny pro diskusi, která má za cíl ukončit aktuální konflikt.
Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Proč se USA v Íránu nedaří? Bývalý diplomat popsal, kde Trump udělal chybu

Donald Trump nyní sklízí „hořké plody“ svého mylného přesvědčení, že svržení íránského režimu bude stejně snadné jako blesková operace ve Venezuele. Podle Johna Feeleyho, uznávaného bývalého diplomata a někdejšího velvyslance v Panamě, se americký prezident nechal ukolébat lednovým úspěchem, kdy speciální jednotky zajaly Nicoláse Madura. Tento triumf ho vedl k osudnému rozhodnutí zaútočit v únoru na Írán, což uvrhlo Blízký východ do chaosu a zasadilo těžkou ránu globální ekonomice.

Více souvisejících

Írán Pákistán USA (Spojené státy americké)

Aktuálně se děje

před 15 minutami

před 49 minutami

Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér

Experti: Bomba u srbského plynovodu byla snahou ruských tajných služeb ovlivnit volby v Maďarsku

Nález trhaviny v blízkosti plynovodu Balkan Stream na srbském území vyvolal vlnu spekulací a diplomatického napětí. Podle bezpečnostních expertů se však s největší pravděpodobností nejednalo o reálný pokus o zničení klíčové infrastruktury, ale o rafinovanou provokaci ruských tajných služeb. Hlavním cílem této operace mělo být ovlivnění nedělních parlamentních voleb v Maďarsku, kde premiér Viktor Orbán bojuje o politické přežití.

před 2 hodinami

Donald Trump

Hnutí MAGA pochybuje o Trumpově duševním zdraví. Ztroskotanci, hlupáci, vzteká se prezident

Americký prezident Donald Trump vyvolal na politické scéně i sociálních sítích nebývalý rozruch, když se v ostrém příspěvku na své platformě Truth Social pustil do řady dříve loajálních konzervativních komentátorů a influencerů. Předmětem sporu se stala válka v Íránu, kterou Trump zahájil a kterou část jeho dosavadních spojenců začala otevřeně kritizovat. Prezident na tyto výtky reagoval salvou urážek, v nichž své oponenty označil za „hloupé lidi“ s nízkým IQ a neúspěšné mediální osobnosti.

před 3 hodinami

Předvolební atmosféra v Maďarsku

Co potřebujete vědět o volbách v Maďarsku: Výsledky se mohou sčítat týden, průzkumy věstí pád Orbána

Maďarsko stojí na prahu historického okamžiku. V neděli 12. dubna 2026 se otevřou volební místnosti v hlasování, které může po dlouhých šestnácti letech ukončit éru premiéra Viktora Orbána. Tato volba není sledována pouze v Budapešti, ale s napětím ji vyhlížejí i v Bruselu, Moskvě a Washingtonu. Orbán si totiž za léta u moci vybudoval pozici klíčového evropského spojence Donalda Trumpa i Vladimira Putina, což z něj činí postavu s vlivem, který dalece přesahuje hranice desetimilionového Maďarska.

před 4 hodinami

Kamala Harrisová

Kamala Harris zvažuje kandidaturu na prezidenta v roce 2028

Bývalá viceprezidentka Kamala Harris poprvé otevřeně promluvila o své politické budoucnosti a potvrdila, že zvažuje kandidaturu na úřad prezidenta v roce 2028. Učinila tak během pátečního vystoupení na sjezdu National Action Network v New Yorku, kde se jí revizor Al Sharpton přímo zeptal na její plány. „Přemýšlím o tom, přemýšlím o tom,“ odpověděla Harris za bouřlivého potlesku a skandování davu, který ji vyzýval k návratu do boje o Bílý dům.

před 5 hodinami

Předvolební atmosféra v Maďarsku

Maďarsko na prahu historického přelomu. Do voleb zbývá jediný den

Maďarsko se nachází na prahu historického přelomu. Před rozhodujícími volbami, které mohou ukončit šestnáctiletou nepřetržitou vládu Viktora Orbána a jeho strany Fidesz, vrcholí kampaň v extrémně napjaté atmosféře. Hlavní vyzyvatel Péter Magyar, bývalý insider vládního tábora, který se proti systému vzbouřil, cítí šanci na vítězství a v průzkumech si udržuje průměrný náskok deseti procentních bodů.

před 7 hodinami

Mise Artemis II byla návratem astronautů úspěšně završena

Historický milník: Mise Artemis II úspěšně dokončena, astronauti se v pořádku vrátili na Zemi

Čtyři astronauti mise Artemis II se v pátek večer úspěšně vrátili na Zemi, když jejich vesmírná kapsle Orion dosedla do hladiny Tichého oceánu u pobřeží San Diega. Posádka ve složení Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch a Jeremy Hansen je v dobrém zdravotním stavu. Tímto historickým okamžikem skončila desetidenní výprava, která lidstvo po více než půl století opět přiblížila k Měsíci.

před 8 hodinami

včera

StarDance představila letošní porotu. Prohlédněte si galerii

Návrat Chlopčíka a jedna novicka. StarDance odhalila složení poroty

Hvězdné účastníky letošní řady StarDance už známe, ale představování důležitých lidí pokračuje. Česká televize konkrétně odhalila nové složení poroty. Televizní diváci očekávali, že bude tříčlenná. Nakonec je to ale jinak. Mezi porotci se objeví jeden nováček. 

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Letadla, ilustrační foto

Evropská letiště čelí vážné hrozbě. Nedostatek paliva může v Evropské unii uzemnit letadla

Evropská letiště čelí hrozbě, která by mohla ochromit nadcházející letní prázdninovou sezónu. Pokud se v příštích třech týdnech nepodaří obnovit stabilní dodávky ropy přes Hormuzský průliv, hrozí podle odborníků systémový nedostatek leteckého paliva v celé Evropské unii. Varování přichází v době, kdy jsou globální energetické trhy otřeseny válečným konfliktem mezi USA, Izraelem a Íránem.

včera

Oto Klempíř (ministr kultury)

Klempíř sloučení České televize a Českého rozhlasu nechystá

Budoucnost financování českých veřejnoprávních médií je v těchto dnech hlavním tématem jednání v Nostickém paláci. Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) se v pátek sešel s generálním ředitelem České televize Hynkem Chudárkem a následně i s šéfem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Předmětem diskusí byl vládní záměr zrušit koncesionářské poplatky a převést financování obou institucí přímo pod státní rozpočet.

včera

včera

Ilustrační foto

Ministerstvo zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na víkend

Ministerstvo financí přistoupilo k další aktualizaci cenových stropů pro pohonné hmoty, které budou platit na celém území České republiky od soboty 11. dubna až do pondělní půlnoci. Toto opatření vychází z vládního rozhodnutí, jehož hlavním cílem je ochránit řidiče před extrémními cenovými výkyvy na trhu. Stát se tímto krokem snaží tlumit dopady celosvětového růstu cen ropy a zajistit stabilitu u tuzemských čerpacích stanic.

včera

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy