Válka USA s Íránem má nečekaného "vítěze". Překonal i Trumpa

Libor Novák

31. března 2026 14:57

Pákistán, ilustrační foto Foto: Pixabay

Válka mezi Spojenými státy a Íránem vynesla na světlo světa nečekaného diplomatického hráče. Pákistán, země tradičně zmítaná vlastními vnitřními i sousedskými konflikty, se dokázal vmanévrovat do role klíčového prostředníka mezi Washingtonem a Teheránem. Tento úspěch je výsledkem promyšlené strategie, která využívá jak osobních sympatií amerického prezidenta Donalda Trumpa, tak specifického postavení Pákistánu v regionu.

Klíčovou postavou tohoto sblížení je pákistánský polní maršál Ásim Munír. Donald Trump o něm opakovaně hovoří jako o svém „oblíbeném“ maršálovi a veřejně vyzdvihuje jeho hlubokou znalost íránského prostředí. Munír dokázal u Trumpa zabodovat nekonvenční diplomacií a lichotkami, což je přístup, který na současného šéfa Bílého domu funguje mnohem lépe než strohá úřední komunikace jiných států.

Pákistán má pro roli mediátora ideální geografické i politické předpoklady. S Íránem sdílí téměř tisícikilometrovou hranici a pojí ho s ním hluboké kulturní a náboženské vazby, které Islámábád označuje za „bratrské“. Zároveň se na pákistánském území nenacházejí žádné americké letecké základny, což zemi v očích Teheránu činí důvěryhodnějším partnerem než arabské sousedy v Perském zálivu, kteří jsou do konfliktu již přímo či nepřímo vtaženi.

Motivace Pákistánu k nastolení míru je však primárně ekonomická. Země je extrémně závislá na dovozu ropy přes Hormuzský průliv, jehož faktické uzavření Íránem způsobilo Islámábádu obrovské potíže. Ceny pohonných hmot v Pákistánu vzrostly o pětinu a vláda musela zavést drastická opatření, včetně čtyřdenního pracovního týdne pro státní zaměstnance, aby ušetřila palivo. Pokračování války by pro již tak křehkou pákistánskou ekonomiku znamenalo katastrofu.

Diplomatický tanec mezi Washingtonem a Teheránem je pro Pákistán hrou s vysokými sázkami. Pokud uspěje, katapultuje se mezi globální diplomatickou elitu a posílí svůj vliv na světové scéně. Pokud však selže, riskuje obvinění z naivity. Kritici poukazují na paradox, že se jako mírotvůrce prezentuje země, která je v ostrém konfliktu s Afghánistánem a jejíž napětí s Indií vyvolalo teprve loni obavy z jaderné eskalace.

Dalším rizikem je vnitropolitická situace. Veřejné mínění v Pákistánu je silně proíránské, což se projevilo masovými demonstracemi po zabití íránského nejvyššího vůdce. Při pokusu o útěk na americký konzulát v Karáčí dokonce tekla krev. Pákistánští lídři proto musí postupovat velmi opatrně, aby jejich spolupráce s Trumpem nebyla domácím obyvatelstvem vnímána jako zrada muslimského souseda.

Komplikaci představuje také obranný pakt se Saúdskou Arábií z loňského září. Ten zavazuje Pákistán k pomoci v případě agrese proti Rijádu. Pokud by se Saúdská Arábie do války s Íránem zapojila, Pákistán by se ocitl v neřešitelné situaci – musel by si vybrat mezi svým strategickým spojencem a sousedem, se kterým nechce otevřít další válečnou frontu na své již tak neklidné západní hranici.

Pákistán se však snaží tyto hrozby vyvažovat politikou „vícestranné orientace“. Uvědomuje si, že v dnešním světě je pro středně velké mocnosti nejvýhodnější udržovat vztahy na všechny strany. Zatímco tedy maršál Munír udržuje linku s Trumpem, ministr zahraničí Ishaq Dar vyráží na jednání do Číny, aby zajistil podporu dalšího klíčového hráče v regionu.

Způsob, jakým si Pákistán získal Trumpovu přízeň, byl podle analytiků velmi přímočarý. Islámábád Trumpovi dopřál dvě důležitá symbolická vítězství: nominoval ho na Nobelovu cenu míru za zásah v krizi s Indií a vydal Spojeným státům strůjce útoku na kábulské letiště. Tyto kroky vytvořily v Bílém domě atmosféru důvěry, která Pákistánu otevřela dveře k roli zprostředkovatele.

Navzdory veškerému diplomatickému úsilí však zůstávají vyhlídky na skutečnou mírovou dohodu skeptické. Míra nedůvěry mezi USA a Íránem je po zabití íránských špiček a raketových útocích na datová centra v regionu obrovská. Požadavky obou stran jsou maximální a prostor pro kompromis se zdá být minimální.

Pákistán však věří, že i kdyby jeho mise nevedla k okamžitému míru, už samotná snaha mu přinese prestiž. Ukazuje světu, že není jen zemí problémů, ale i státem schopným konstruktivně zasahovat do globálních krizí. V sázce je budoucnost regionu i pákistánské ekonomiky, a tak Islámábád pokračuje v diplomatickém maratonu, i když šance na úspěch zůstávají nejisté.

Sežeňte si ropu sami. Budeme si pamatovat, že jste nám nepomohli, vzkázal rozlícený Trump Evropě

Prezident Trump

Sežeňte si ropu sami. Budeme si pamatovat, že jste nám nepomohli, vzkázal rozlícený Trump Evropě

Americký prezident Donald Trump opět rozvířil vody mezinárodní diplomacie svými nevybíravými výroky na sociální síti Truth Social. Tentokrát se jeho hněv obrátil proti tradičním evropským spojencům, zejména Velké Británii a Francii. Trump těmto zemím vzkázal, aby si své zásoby ropy a leteckého paliva zablokované v Hormuzském průlivu „prostě obstaraly“ samy a přestaly spoléhat na pomoc Spojených států.
Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trumpovi došla trpělivost: Pokud Írán nepřistoupí na naše podmínky, vyhodíme do vzduchu jeho infrastrukturu

Napětí v Perském zálivu dosahuje kritického bodu a rétorika amerického prezidenta Donalda Trumpa nabírá na intenzitě. Podle posledních prohlášení, která prezident poskytl deníku Financial Times a následně publikoval na síti Truth Social, čelí Írán ultimátu: buď přistoupí na americké mírové podmínky a okamžitě otevře Hormuzský průliv, nebo Spojené státy přikročí k totální likvidaci íránské energetické a ropné infrastruktury.

Viktor Orbán

Orbán překročil meze. EU doufá, že volby znovu nevyhraje

Evropské diplomatické kruhy se netají nadějí na porážku maďarského premiéra Viktora Orbána v nadcházejících dubnových volbách. Podle průzkumu agentury Reuters mezi více než desítkou současných i bývalých úředníků panuje v Bruselu hluboká frustrace z politiky Budapešti.

Těžba ropy

Světový trh s ropou se zmítá v hluboké krizi. Existuje naděje na stabilizaci dodávek?

Světový trh s ropou, který se zmítá v hluboké krizi, našel v uplynulých týdnech alespoň částečnou úlevu díky strategickému kroku Saúdské Arábie. Rijád začal odklánět miliony barelů surové ropy, které měly původně putovat přes zablokovaný Hormuzský průliv, do svého přístupu Janbu v Rudém moři. Tato naděje na stabilizaci dodávek je však nyní v přímém ohrožení poté, co do válečného konfliktu o uplynulém víkendu oficiálně vstoupili íránem podporovaní hutuští povstalci.

Pentagon

Pentagon zvažuje, že zbraně určené pro Ukrajinu pošle na Blízký východ

Americké ministerstvo obrany se ocitlo v bezprecedentní situaci, kdy musí řešit kritický nedostatek klíčové munice. Podle informací listu The Washington Post Pentagon vážně zvažuje, že zbraně a vojenské vybavení původně určené pro Ukrajinu přesměruje na Blízký východ. Tento krok odráží rostoucí nároky, které na Spojené státy klade probíhající válečný konflikt s Íránem.

Útok na Ruský dům

K útoku na budovu Ruského střediska se dobrovolně přihlásil cizinec

K útoku na budovu Ruského střediska vědy a kultury v Praze 6, ke kterému došlo minulý týden, se policii dobrovolně přihlásil cizinec. Kriminalisté muže zadrželi a během úterý s ním zahájili standardní úkony trestního řízení. Podle informací zveřejněných policií na síti X zadržený vypověděl, že útok pomocí zápalných lahví plánoval a připravoval již od léta roku 2025.

Evropská unie

Západní metropole vědomě brzdí zřízení tribunálu pro potrestání Ruska, tvrdí ukrajinský tisk

Snaha o dosažení spravedlnosti za ruskou agresi na Ukrajině naráží na nečekané překážky přímo v srdci Evropy. Přestože uplynulo výročí plnosměrné invaze a evropští lídři se předhánějí v prohlášeních o „spravedlivém míru“, realita v zákulisí diplomacie vypadá zcela jinak. Podle zjištění serveru Evropská pravda některé západní metropole, které jsou paradoxně klíčovými spojenci Kyjeva v dodávkách zbraní, proces zřízení speciálního tribunálu pro potrestání ruského vedení vědomě brzdí.

Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér

Frustrace v Bruselu dosáhla vrcholu. EU chystá plán v případě, že Orbán vyhraje volby

Evropská unie se v těchto dnech intenzivně připravuje na scénář, který pro mnohé v Bruselu představuje noční můru: další volební vítězství Viktora Orbána. Přestože maďarské průzkumy momentálně favorizují opoziční stranu Tisza vedenou Péterem Magyarem, diplomaté EU neponechávají nic náhodě. Podle informací webu Politico od deseti vysokých představitelů unie se již nyní diskutuje o krizových plánech, které mají zabránit tomu, aby maďarský premiér po případném znovuzvolení 12. dubna opět ochromoval chod celého společenství.

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj zveřejnil svoje příjmy. Prezidentský plat má nižší než je minimální mzda v Česku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zveřejnil podrobnosti o svých příjmech za uplynulý rok 2025. Podle serveru RBC-Ukraine dosáhl celkový finanční obrat prezidenta a jeho rodinných příslušníků výše 15 805 828 hřiven, což je v přepočtu přibližně 360 000 dolarů. Většinu těchto prostředků tvořily výdělky z platů, bankovní úroky a také zisky z pronájmu soukromých nemovitostí.

Úřad vlády

Vláda jednala o cenách pohonných hmot. Chystá zastropování marží, pokud se s pumpaři nedohodne

Vláda premiéra Andreje Babiše se na svém pondělním zasedání intenzivně zabývala krizovou situací na trhu s pohonnými hmotami. Hlavním tématem diskusí s největšími distributory, mezi které patří společnosti MOL, OMV, Shell, EuroOil a PKN Orlen, byla výše jejich marží. Podle premiéra jsou současné zisky prodejců, dosahující v některých případech až 10 korun na litr, naprosto nepřiměřené a neodpovídají realitě na trhu.

