Ve Francii havaroval vysokorychlostní vlak TGV. Po srážce s kamionem je mnoho zraněných

V severní Francii došlo v úterý ráno k tragické železniční nehodě, při které se vysokorychlostní vlak TGV srazil s nákladním automobilem převážejícím vojenskou techniku. Střet se odehrál kolem sedmé hodiny ranní na železničním přejezdu v departementu Pas-de-Calais, konkrétně v oblasti mezi městy Béthune a Lens. Náraz byl natolik silný, že lokomotiva vlaku vykolejila.
Při neštěstí zahynul strojvedoucí vlaku TGV, který podlehl zraněním přímo na místě. Společnost SNCF i odboroví zástupci vyjádřili hlubokou soustrast rodině a kolegům zesnulého železničáře. Podle dostupných informací utrpělo zranění nejméně 27 dalších osob, přičemž některé zdroje uvádějí až 30 zraněných, včetně řidiče nákladního vozu.
Vlak směřoval z Dunkerku do Paříže a v době kolize v něm cestovalo přibližně 250 až 350 pasažérů. Pro evakuované cestující byly přistaveny náhradní autobusy, které je přepravily z místa nehody. Na místě zasahovalo 77 hasičů z okolních obcí, kteří pomáhali s vyprošťováním a ošetřováním zraněných.
Podle předběžných zpráv byl příčinou neštěstí nadrozměrný vojenský náklad, který uvízl přímo na kolejích. Nákladní automobil přepravoval mobilní most v rámci armádního konvoje. Přestože řidič vozidla nehodu přežil, je hlášen jako vážně zraněný. Přesné okolnosti toho, proč souprava na přejezdu zůstala stát, jsou předmětem vyšetřování.
Francouzský ministr dopravy Philippe Tabarot vyjádřil lítost nad tragédií a oznámil, že se osobně vydá na místo neštěstí. Doprovázet ho bude Jean Castex, generální ředitel státního železničního dopravce SNCF a bývalý francouzský premiér. Úřady zdůrazňují, že vážné nehody na vysokorychlostních tratích TGV jsou ve Francii velmi vzácné.
Železniční doprava v celém regionu Hauts-de-France byla okamžitě ochromena. Provoz mezi městy Béthune a Lens zůstane podle vyjádření SNCF přerušen minimálně do konce dnešního dne. Omezení se dotkla i linky směřující na Arras, kde vlaky nejezdí v obou směrech, dokud záchranné složky nedokončí odklízecí práce.
Fotografie z místa nehody, které se objevily na sociálních sítích, ukazují značně poškozenou přední část soupravy TGV a zničený návěs vojenského tahače. Starosta obce Mazingarbe, v jejímž katastru k vykolejení došlo, potvrdil rozsah škod a uvedl, že se jedná o velmi vážnou situaci pro celou místní komunitu.
Záchranáři a technici budou nyní pracovat na uvolnění trati a vyšetřovatelé budou analyzovat záznamy z vlaku i zabezpečovacího zařízení přejezdu.
Související
Aktuálně se děje
Jihokorejský prezident I Če-mjong se omluvil Severokorejcům za průnik jihokorejského dronu do vzdušného prostoru severního souseda v předchozím průběhu letošního roku. Podle hlavy státu šlo o nezodpovědný čin.
Zdroj: Lucie Podzimková