"Vraťte mi mé jaderné zbraně," požadoval Lukašenko. Nárok na ně neměl, ukazuje historie

Lukašenko opět tvrdí, že to nebyl ruský prezident Vladimir Putin, kdo na území Běloruska chtěl rozmístit jaderné zbraně. „Nejenže jsem o to požádal, ale už jsem požadoval, vraťte mi mé jaderné zbraně. Nechci strategické zbraně. K čemu je potřebuji? Není to tak, že bych chtěl válčit s Amerikou. Stačí mi taktické. Ano, dosáhli jsme dohody. Plníme ji,“ vysvětloval v rozhovoru pro státní televizi Rossija 1, která je pod kontrolou Kremlu. Na jeho slova upozornila běloruská agentura Belta.

„Jakmile vše přivezeme, bude to rozvezeno po celém Bělorusku. Máme tolik skladů, kolik je na venkově psů. Vážně. Měli jsme jich hodně. Už jsme jich obnovili pět nebo šest. Budeme obnovovat další. A rozptýlíme je. Nebudeme je držet na jednom místě,“ poznamenal Lukašenko.

V rozhovoru pro ruskou televizi také spílal kritikům, kteří tvrdí, že jaderné zbraně bez povolení Moskvy nemůže použít. „Podívejte se, když začne válka, budu se rozhlížet? Ne. Zvednu telefon, ať je kdekoliv,“ vylíčil s tím, že s koordinací úderu rozhodně není problém. „Není ani o čem se dohadovat. Na tomhle už jsme se dohodli. Ať se nepřátelé třesou,“ uzavřel diktátor.

Během rozhovoru Lukašenko zmínil, že „požadoval navrácení jeho jaderných zbraní“. Po rozpadu Sovětského svazu měly jeho následnické státy skutečně k dispozici zbraně hromadného ničení. Například Ukrajina „zdědila“ 5000 jaderných hlavic, které tam moskevské velení umístilo během studené války. Jejich navrácení Rusku bylo oslavováno coby triumf v kontrole zbrojení, píše list New York Times. Ten připomněl, že po ruské agresi ze začátku loňského roku mnozí ukrajinští politici takového kroku litovali.

Budapešťské memorandum, kterým se Ukrajina zavázala vrátit zbraně hromadného ničení, nepodepsal pouze Kyjev. Podepsali ho i Bělorusové, Kazaši, Rusové, Američané a Britové. Na běloruském území se toho času však nacházely pouze mobilní odpalovací zařízení, zatímco Kazaši odevzdali Moskvě jaderné zbraně bezprostředně po nabytí samostatnosti. Na Ukrajině šlo o delší proces. Fakticky tedy neexistují žádné „Lukašenkovy“ či běloruské jaderné zbraně. Bělorusko na svém území s rozpadem SSSR žádné takové nemělo.