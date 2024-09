Výbuchy pagerů mají na svědomí 11 mrtvých. Libanon slibuje odvetu, Izrael mlčí

Minimálně jedenáct lidí zahynulo při výbuších pagerů v Libanonu. Různé zdroje potvrdily, že šlo o cílený útok na členy teroristického hnutí Hizballáh, uvedla americká stanice CNN. Podle dosavadních zjištění je útok výsledkem spolupráce izraelské zpravodajské služby Mossad a tamní armády. EuroZprávy.cz o události informovaly už v úterý večer.

Podle informací z libanonských nemocnic bylo při výbuších pagerů zraněno až 2800 lidí, z toho 200 se nachází v kritickém stavu. Mezi zraněnými byl podle britské stanice BBC íránský velvyslanec v Libanonu Mojtaba Amani.

Zdroje, které byly s událostí obeznámeny, potvrdily, že Izrael ukryl výbušniny do nové série pagerů tchajwanské výroby dovezených do Libanonu, jak napsal americký list New York Times.

Výbušný materiál byl implantován vedle baterie v každém pageru, dále zde byl zabudován spínač, který Izraelci mohli spustit na dálku. Když v 15:30 místního času obdržely tyto pagery zprávu, která se tvářila jako od vedení Hizballáhu, výbušnina se aktivovala.

Někdejší libanonská velvyslankyně v Jordánsku Tracy Chamounová popsala útok jako děsívý. Údajně právě v tu chvíli řídila v okolí jižního předměstí libanonské metropole Bejrútu a následně viděla „obrovský zmatek, mnoho lidí leželo na silnici a pak se strhla mela, aby lidi odvezli do nemocnice“. „Tyto pagery před odpálením vydávaly zvuk, který měl lidi povzbudit, aby je vytáhli z kapes nebo ze stolů a zvedli si je k hlavě nebo k obličeji,“ doplnila.

Další ze svědků prý vyšel na ulici poté, co se doslechl o explozích na internetu. „Vyšli jsme do ulic a předměstí jsme našli jako město zombie. Zranění lidé leželi roztroušeni na silnicích,“ popsal muž, který si kvůli vlastnímu bezpečí přál zůstat v anonymitě.

„Překvapilo nás, že je tam spousta lidí. Na silnicích byla krev a lidi převáželi v sanitkách do nemocnice. Ale nevěděli jsme, co se děje. Toto zařízení neměli v rukou jen lidé, kteří patří k Hizballáhu, ale všichni lidé. Byli tam lidé pracující v oblasti bezpečnosti, kteří toto zařízení používali, a ti byli také zranění,“ vylíčil další muž, jehož kamaráda pager těžce zranil.

Pagery pocházely od tchajwanské firmy Gold Apollo. Ta ale popřela jakýkoli podíl na izraelské operaci. „My pouze poskytujeme oprávnění k používání ochranné známky a nijak se nepodílíme na designu ani výrobě tohoto výrobku,“ vysvětlil zakladatel Hsu Ching-Kuang.

Doplnil, že Gold Apollo před třemi lety podepsala dohodu s evropskou technologickou společností BAC. To jí poskytlo právo vyrábět design těchto pagerů a užít logo tchajwanské společnosti. BAC údajně sídlí v maďarské Budapešti.

U této společnosti bylo objednáno více než 3000 pagerů a Hizballáh je rozeslal členům po celém Libanonu. „Některé se dostaly ke spojencům skupiny v Íránu a Sýrii,“ poznamenal nejmenovaný americký představitel.

Izraelští představitelé den před útokem podle NY Times varovali, že jsou připraveni zintenzivnit útoky proti Íránem podporovaným milicím – včetně Hizballáhu. Toto hnutí potvrdilo, že zahynulo osm jeho bojovníků.

„Jediným způsobem, jak vrátit obyvatele severu do jejich domovů, je vojenská akce,“ zdůraznil izraelský ministr obrany Yoav Gallant.

Hizballáh používá pagery dlouhodobě. Jde o způsob, jak ztížit zachycení zasílaných zpráv. „Izrael si spočítal, že vzhledem k velikosti výbušniny je riziko poškození osob, které nejsou spojeny s Hizballáhem, nízké,“ uvedl jeden z libanonských úředníků anonymně.

Mluvčí americké diplomacie Matthew Miller popřel, že by Washington o izraelské akci věděl. „V tuto chvíli shromažďujeme informace,“ sdělil.

Bejrút za tento útok slibuje odvetu. Libanonský premiér Nadžíb Mikátí odsoudit „zločinnou akci“ a označil ji za „vážné porušení libanonské suverenity“.

Přidal se k němu i Hizballáh. „Za tuto zjevnou agresi přijde trest,“ varoval. Izraelská armády i kancelář premiéra Benjamina Netanjahua jakékoli komentování situace odmítla.