Vysoce postavený člen wagnerovců zběhl do Norska. Řeknu vše co vím o Prigožinovi, tvrdí

Brynjulf ​​Risnes, právní zástupce Medveděva, uvedl, že Medveděvovi byl udělen dočasný pobyt "kvůli bezpečnostnímu riziku spojenému s jeho návratem do Ruska", ale trvalý pobyt ani občanství mu nebyly přiděleny.

Medveděv požádal o azyl v lednu 2023 poté, co dezertoval z Wagnerovy skupiny a uprchl do Norska. Nelegálně překročil ruskou hranici a obával se o svůj život, pokud by byl vrácen zpět.

Medveděv tvrdil, že souhlasil s tím, že bude od července do listopadu 2022 členem žoldnéřské skupiny wagnerovců. Poté však odešel, když mu byla bez jeho souhlasu prodloužena smlouva.

Podle ruské organizace Gulagu.net, bojující proti korupci a mučení, údajně řekl, že je připraven sdělit veškeré informace o skupině a jejím zakladateli Jevgeniji Prigožinovi. Uvedl, že je ochoten svědčit o válečných zločinech, kterých byl svědkem, avšak popřel svůj podíl na nich.

V dubnu 2023 strávil Medveděv 14 dní ve vězení v Norsku za výtržnictví a přechovávání zbraně na veřejnosti.

Po srpnovém úmrtí Jevgenije Prigožina se přitom zdálo, že budoucnost pro jeho žoldáky nevypadá nijak příznivě. Část z nich se odebrala do Běloruska, zatímco jiní podle nejrůznějších zpráv skončili zpátky v Africe, kde se v minulosti zapojovali do konfliktů v několika státech.

Několik stovek bojovníků z Wagnerovy skupiny ale bylo v posledních týdnech spatřeno v řadách různých ruských vojenských jednotek na východní frontě Ukrajiny. Serveru Politico to řekl plukovník Serhiy Čerevatyi.

Wagnerovci se na Ukrajině nechvalně proslavili především v obraně města Bachmut, které se ukrajinské síly snažily získat zpět několik dlouhých měsíců. Nemilosrdně popravovali ukrajinské vojáky i tamní civilisty a následně se otočili i proti Rusku samotnému.

Prigožinova nevole proti ruskému vojenskému velení vyústila v krátký puč, po němž se zdálo, že se skupina rozpadá. Část žoldáků odešla do Běloruska, část se ztratila neznámo kam, a posledním hřebíčkem do rakve celému uskupení mohla být smrt Prigožina, který za dosud nevyjasněných okolností zahynul na palubě soukromého letadla nedaleko Moskvy.

Doporučené články Zpátky do války na Ukrajině: Žoldnéři Wagnerovců se po smrti Prigožina vrátili do Bachmutu

Tisíce bojovníků tak byly buď přivítány v Bělorusku jeho vůdcem Alexandrem Lukašenkem, nebo rozmístěny v afrických zemích, kde má Rusko také své zájmy. Podle dostupných informací se ale nyní vrací zpět na Ukrajinu.

"Wgnerovci se neskrývali. Možná si mysleli (Rusové), že to naše vojáky vyděsí, ale skutečnosti se ukázalo, že Rusko potřebuje nové maso do mlýnku," řekl Politicu Čerevatyi, zástupce velitele ukrajinské východní skupiny pro strategickou komunikaci.

"Wagnerovci jako organizace skončila v Bachmutu. Nyní jsou jejich šťastnější vojáci posláni do Afriky, kde je více peněz. Ti méně šťastní jsou zpátky na Ukrajině," dodal s tím, že návrat bojovníků na Ukrajinu potvrdily i odposlechy.

Původně se předpokládalo, že by do Běloruska mohlo zamířit až 8000 wagnerovců, podle Centra ukrajinského odporu jich tam ale zůstalo méně než 1000. "V současné zůstává 200 z nich instruktory ve speciálních jednotkách ministerstva vnitra a ministerstva obrany Běloruska. Zbytek jsou ti, kteří nechtějí být naverbováni ani do nových PMC, ani pod ruské ministerstvo obrany," uvedlo centrum.

O návratu Wagnerovy skupiny na Ukrajinu se podle CNN spekulovalo už dříve. "Ano, wagnerovci jsou tu také. Vrátili se, rychle vyměnili velitele a vrátili se sem," řekl serveru CNN jeden z pilotů dronů s volacím znakem Groove.

Groove se domnívá, že přítomnost Wagnerovy skupiny na Ukrajině má částečně kompenzovat personální nedostatek na ruské straně. "(Rusko) shromáždilo vojáky z okolních oblastí a přivedlo je sem. Nezbylo jim tu mnoho personálu," míní.

Čerevatyi se domnívá, že Wagnerova skupina ale dnes už není tak mocná, jako dřív, a ti, kteří se vrátili, "zdaleka nemají dobrou bojovou náladu, protože vědí, co zde mohou očekávat." Podle serveru France24 dodal, že wagnerovci nyní "nepředstavují žádnou integrální, systematickou ani organizovanou sílu." "Jsou to ubohé zbytky, nic dobrého je tady nečeká" podotkl.

Analytici o tom ale přesvědčeni nejsou. Institut pro studium války (ISW) už dříve napsal, že obnovená Wagnerova skupina může představovat hrozbu pro Ukrajinu, ať už bude sloužit pod Rosgvardií (Ruská národní garda) nebo pod ruským ministerstvem obrany. V té době záleželo na tom, k jakému veliteli se wagnerovci přikloní.