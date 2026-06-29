"Vždyť v zimě u vás umírá víc lidí." V USA zlehčují extrémně horké počasí v Evropě

Libor Novák

29. června 2026 10:42

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

Americký ministr energetiky Chris Wright na konzervativní konferenci Aliance pro odpovědné občanství zlehčoval dopady současné vlny veder v Evropě a vyzval evropské státy, aby raději nakupovaly více amerického zemního plynu. Wright prohlásil, že v zimě umírá vždy více lidí než v létě, protože chlad je podle něj mnohem větším zabijákem než teplo.

Poukázal přitom na nárůst úmrtnosti v Evropě během zimy roku 2022, kdy ruská invaze na Ukrajinu vyhnala nahoru ceny energií. Jeho vyjádření přišla v době, kdy evropské vlády varují před život ohrožujícími riziky spojenými s rekordními teplotami, a krátce poté, co Evropská unie upozornila na nebezpečí extrémního sucha a veder.

Wrightova slova ostře kontrastují s realitou v Evropě, která se otepluje dvakrát rychleji než globální průměr a potýká se s nedostatkem klimatizací. Vlna veder si vynutila uzavírání škol, narušila dopravu, vedla k přetížení energetických sítí a ve Francii zapříčinila utonutí desítek lidí.

Britský ministr pro energetickou bezpečnost Ed Miliband Wrightovy argumenty odmítl a zdůraznil, že současné červnové teploty v Londýně dosahující 35 stupňů Celsia jasně nutí lidstvo jednat. Evropský komisař pro energetiku Dan Jørgensen potvrdil, že klimatická krize je hlavním důvodem pro zavádění opatření, mezi něž patří legislativa EU požadující devadesátiprocentní snížení emisí do roku 2040 nebo britský plán na snížení emisí o 87 procent do roku 2042.

Vědecká analýza organizace World Weather Attribution navíc ukázala, že současná extrémní horka v Evropě a Velké Británii by byla před několika desetiletími bez klimatických změn způsobených fosilními palivy prakticky nemožná. Téměř polovina z více než 850 analyzovaných měst překonala nebo se chystala překonat své dosavadní červnové rekordy tepelného stresu.

Profesorka klimatických věd Friederike Otto z Imperial College London pro Politico upozornila, že úmrtí z horka a chladu nelze jednoduše srovnávat, protože spojitost mezi vlnami veder a úmrtností je mnohem přímější, a dodala, že počty obětí extrémních veder prudce rostou zejména v zemích globálního Jihu.

Zatímco evropské státy v reakci na energetickou krizi vyvolanou válkou v Íránu urychlují přechod k obnovitelným zdrojům, administrativa Donalda Trumpa vyvíjí na Evropu tlak, aby nakupovala americký zkapalněný zemní plyn (LNG). Sám Trump v minulosti prohlásil, že fosilní paliva zachránila miliony životů a výpadky proudu v oblastech s obnovitelnými zdroji omezují přístup lidí ke klimatizaci či vytápění.

Trumpova administrativa zároveň v USA omezila programy zaměřené na zmírňování rizik horka, zablokovala navrhovanou ochranu pracovníků před vysokými teplotami a navrhla zrušení programu na pomoc nízkopříjmovým rodinám s účty za energie, přestože je teplo v USA nejčastější příčinou úmrtí spojených s počasím a podle statistik CDC v roce 2023 usmrtilo nejméně 2 300 lidí.

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