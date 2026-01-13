Žádný internet, žádné hovory. Íránská vláda vypilovala okamžitý informační blackout celého státu k dokonalosti

Americký prezident Donald Trump vyhlásil nová pětadvacetiprocentní cla pro země, které obchodují s Íránem, čímž riskuje obnovení rozsáhlé obchodní války především s Čínou. Ačkoliv Trump na sociálních sítích uvedl, že tato sekundární cla vstupují v platnost okamžitě, analytici upozorňují na nedostatek konkrétních detailů či oficiálních exekutivních příkazů. Hlavním cílem tohoto kroku je odříznout íránský režim od financí v reakci na brutální potlačování domácích protestů, ovšem prosazení takových opatření v praxi bude podle odborníků mimořádně náročné.
Největší dopad se očekává ve vztazích s Pekingem, který je nejvýznamnějším odběratelem íránské ropy a klíčovým zdrojem příjmů pro Teherán. Je vysoce nepravděpodobné, že by Čína akceptovala diktát Washingtonu ohledně toho, od koho smí nakupovat energetické suroviny. Historická zkušenost navíc ukazuje, že Írán se dokázal sankcím dlouhodobě vyhýbat. Jen v předloňském roce vydělal na exportu ropy desítky miliard dolarů díky využívání stínové flotily tankerů, které je těžké sledovat, a také díky prodejům realizovaným v čínských jüanech namísto amerických dolarů.
Architekti dřívějších amerických sankcí připomínají, že samotné udržování a vymáhání omezení je stejně náročný úkol jako jejich prvotní zavedení. Strana, na kterou jsou sankce uvaleny, totiž okamžitě podniká kroky k jejich obcházení. Pokud Trumpova cla skutečně začnou platit, mohou sice některé země od nákupu íránských energií odradit, ale ambice zcela zastavit financování íránské vlády se pravděpodobně nikdy plně nenaplní.
Zatímco Washington stupňuje ekonomický nátlak, situace v samotném Íránu zůstává kritická kvůli totálnímu vypnutí internetu. Organizace spojených národů varuje, že tyto kroky podkopávají základní lidská práva, zejména svobodu projevu a přístup k informacím. Podle mluvčího úřadu OSN pro lidská práva íránské úřady tímto způsobem brání dokumentování násilností a porušování práv, ke kterým v zemi dochází.
Analytici ze služby NetBlocks, která monitoruje globální konektivitu, uvádějí, že íránský režim své cenzurní mechanismy v posledních letech dovedl k naprosté efektivitě. Zatímco dříve docházelo k postupnému vypínání jednotlivých sítí, dnes jde o okamžitý a centralizovaný proces. Takzvaný „kill switch“, tedy okamžité odpojení celého státu, již není jen metaforou, ale rutinní součástí správy konektivity v zemi. Současný výpadek je navíc mnohem důslednější než ty předchozí, protože zasahuje i standardní telefonní hovory.
Tato informační blokáda výrazně komplikuje ověřování zpráv o rozsahu protestů a počtu obětí. Novináři se k videozáznamům a fotografiím z ulic dostávají často s několikadenním zpožděním, až když se jednotlivcům podaří najít alternativní způsoby připojení. Právě tato nemožnost sdílet záběry v reálném čase brání vytvoření uceleného obrazu o tom, co se za zavřenými hranicemi Íránu skutečně děje.
Důsledky Trumpových cel tak mohou být paradoxní. Zatímco v Teheránu režim dál upevňuje digitální kontrolu nad obyvatelstvem, Washington se dostává do přímého střetu se svými obchodními partnery. Obnova obchodní války s Čínou by mohla mít dalekosáhlé dopady na globální trhy a stabilitu světového obchodu v době, kdy je mezinárodní napětí již tak na velmi vysoké úrovni.
Snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa o získání Grónska nabírá na nebývalé intenzitě. Během nedělního rozhovoru s novináři na palubě Air Force One prezident zdůraznil, že Spojené státy nemají zájem o krátkodobý pronájem, ale o trvalou akvizici tohoto strategického arktického území. Podle jeho slov je tento krok nevyhnutelný pro zajištění bezpečnosti USA i celé Severoatlantické aliance.
Zdroj: Libor Novák