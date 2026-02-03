Zastíní i Lincolnův památník. Trump chce v srdci Washingtonu vybudovat monument, aby na něj lidé nezapomněli

Americký prezident Donald Trump vyvolal vlnu kontroverze svým plánem na výstavbu monumentálního Vítězného oblouku v samém srdci Washingtonu. Stavba s oficiálním názvem „Independence Arch“ má dosahovat výšky až 76 metrů, čímž by výrazně převýšila pařížský Arc de Triomphe i nedaleký Lincolnův památník. Podle kritiků jde o pokus odvést pozornost od nedávno zveřejněných spisů týkajících se finančníka Jeffreyho Epsteina a zajistit si pompézní odkaz v historii, zatímco jiní projekt vnímají jako typický Trumpův způsob řešení úzkosti skrze megalomanskou architekturu.
Nové hnutí kolem takzvaného „Arc de Trump“ nabralo na intenzitě po zveřejnění dokumentů z ministerstva spravedlnosti, které obsahují tisíce zmínek o Trumpově jménu v souvislosti s Epsteinem. Ačkoliv spisy neobsahují přímé důkazy o prezidentově pochybení, jejich načasování se shoduje s Trumpovým stupňujícím se tlakem na co nejrychlejší zahájení stavby. Prezident svou vizi obhajuje jako oslavu 250. výročí americké nezávislosti a tvrdí, že výška „250 stop pro 250 let“ je symbolickým vyjádřením národní velikosti.
Plánovaný oblouk by měl vyrůst na Memorial Circle, strategickém místě mezi Arlingtonským národním hřbitovem a Lincolnovým památníkem. Odborníci na architekturu a památkáři však varují, že takto obrovská struktura by zcela narušila historické panorama hlavního města a zastínila okolní památníky. Kritik Catesby Leigh, který původně navrhoval mnohem skromnější verzi oblouku, nyní projekt odmítá s tím, že v dané lokalitě působí nepatřičně a agresivně.
Financování projektu by mělo být zajištěno ze soukromých darů, přičemž Trump hodlá využít i zbývající prostředky ze sbírky na kontroverzní přístavbu tanečního sálu v Bílém domě. Právě tato záliba v pozlacených a masivních stavbách je podle některých komentátorů prezidentovým tradičním obranným mechanismem v dobách politické nejistoty. Zatímco Trumpovi příznivci vidí v oblouku symbol síly, odpůrci jej přirovnávají k neúspěšným developerským projektům minulosti, jako bylo kasino Taj Mahal v Atlantic City.
Paralelně s Trumpem se pod tlakem ocitly i další vlivné osobnosti zmíněné v Epsteinových spisech. Elon Musk, který se v poslední době věnuje kritice obsazení nových filmových produkcí, musí čelit zveřejněné korespondenci, v níž údajně žádal o pozvání na Epsteinův soukromý ostrov. Podobně jako Trump, i Musk se snaží kontrolovat svůj veřejný obraz skrze odvážná prohlášení na sociálních sítích, zatímco dokumenty odhalují jejich dřívější vazby na odsouzeného sexuálního delinkventa.
Budoucnost projektu Independence Arch zůstává nejasná, neboť vyžaduje schválení několika federálních komisí. Přesto Trump trvá na tom, že konstrukce začne v nejbližších měsících. Diskuse o oblouku se tak stává dalším bodem v širším střetu o to, jak bude vypadat Trumpovo dědictví – zda jako éra národního triumfu zhmotněná v kameni a zlatě, nebo jako období provázené skandály a narušováním zavedených tradic.
Související
Trumpa naštval moderátor cen Grammy. Na Noaha chce poslat právníky
Nic se nezměnilo. Trump chce stále ovládnout Grónsko, varuje premiér
Donald Trump , USA (Spojené státy americké) , Washington, D.C., USA
Aktuálně se děje
před 17 minutami
Zelenskyj po mohutném ruském útoku chystá změny v jednání o míru
před 56 minutami
Zastíní i Lincolnův památník. Trump chce v srdci Washingtonu vybudovat monument, aby na něj lidé nezapomněli
před 1 hodinou
Zbytečná schůze, vykládáte pohádky o hodnotách pro televizní kamery, pustil se Babiš do opozice
před 2 hodinami
Pozor na ledovku a námrazu, varují meteorologové v nové výstraze
před 2 hodinami
Vyšetřovatelé provedli razii v kancelářích sítě X. Musk je předvolán k výslechu
před 3 hodinami
„Poprvé pořádně.“ Kuba oficiálně představil hnutí Naše Česko
před 3 hodinami
Miliony lidí si k AI vytváří citové vazby. Je to zásadní problém, varují vědci politiky
před 4 hodinami
„Vláda nemá být pouťovým autodromem pro Motoristy.“ Sněmovna zahájila jednání o nedůvěře vládě
před 5 hodinami
Bill a Hillary Clintonovi budou vypovídat v Epsteinově kauze
před 6 hodinami
Klid zbraní skončil. Rusko podniklo nejrozsáhlejší letošní raketový a dronový útok na Ukrajinu
před 7 hodinami
Výhled počasí do konce února. Meteorologové řekli, zda nastane změna
včera
Trumpa naštval moderátor cen Grammy. Na Noaha chce poslat právníky
včera
Česká výprava sportovců na olympiádu bude rekordní. Dodatečně se dostala sjezdařka Negri
včera
Odstartovaly turnusy jarních prázdnin. Tady je velký přehled termínů
včera
Slavii se poslední zápas v Lize mistrů nevydařil. Ani na Kypru si výhru nepřipsala
včera
Končí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitosti. Týká se statisíců lidí
včera
Kolář přiznal, že Pavel si s Macinkou volal prostřednictvím jeho telefonu
včera
Počasí má v části Česka dělat do středy potíže. Platí výstraha
včera
Není to jen hybridní konflikt. Rusko je v otevřené válce s Evropou, varuje americký generál
včera
Vláda schválila odsunutí termínu pro vyplácení superdávky. Macinka začne komunikovat jinak, oznámil Babiš
Vláda podpořila plán ministra práce Aleše Juchelky na odsunutí termínu pro vyplácení nové superdávky. Příjemci dosavadních příspěvků na bydlení, živobytí a děti tak budou tyto podpory dostávat podle starých pravidel až do července, místo původně plánovaného dubna. První platby v nové výši by tak lidé měli obdržet v srpnu. Vláda se dnes také pokusila uklidnit vyhrocenou situaci mezi Pražským hradem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou.
Zdroj: Libor Novák