Zastíní i Lincolnův památník. Trump chce v srdci Washingtonu vybudovat monument, aby na něj lidé nezapomněli

Libor Novák

3. února 2026 13:36

Washngton D.C.
Washngton D.C. Foto: Pixmac

Americký prezident Donald Trump vyvolal vlnu kontroverze svým plánem na výstavbu monumentálního Vítězného oblouku v samém srdci Washingtonu. Stavba s oficiálním názvem „Independence Arch“ má dosahovat výšky až 76 metrů, čímž by výrazně převýšila pařížský Arc de Triomphe i nedaleký Lincolnův památník. Podle kritiků jde o pokus odvést pozornost od nedávno zveřejněných spisů týkajících se finančníka Jeffreyho Epsteina a zajistit si pompézní odkaz v historii, zatímco jiní projekt vnímají jako typický Trumpův způsob řešení úzkosti skrze megalomanskou architekturu.

Nové hnutí kolem takzvaného „Arc de Trump“ nabralo na intenzitě po zveřejnění dokumentů z ministerstva spravedlnosti, které obsahují tisíce zmínek o Trumpově jménu v souvislosti s Epsteinem. Ačkoliv spisy neobsahují přímé důkazy o prezidentově pochybení, jejich načasování se shoduje s Trumpovým stupňujícím se tlakem na co nejrychlejší zahájení stavby. Prezident svou vizi obhajuje jako oslavu 250. výročí americké nezávislosti a tvrdí, že výška „250 stop pro 250 let“ je symbolickým vyjádřením národní velikosti.

Plánovaný oblouk by měl vyrůst na Memorial Circle, strategickém místě mezi Arlingtonským národním hřbitovem a Lincolnovým památníkem. Odborníci na architekturu a památkáři však varují, že takto obrovská struktura by zcela narušila historické panorama hlavního města a zastínila okolní památníky. Kritik Catesby Leigh, který původně navrhoval mnohem skromnější verzi oblouku, nyní projekt odmítá s tím, že v dané lokalitě působí nepatřičně a agresivně.

Financování projektu by mělo být zajištěno ze soukromých darů, přičemž Trump hodlá využít i zbývající prostředky ze sbírky na kontroverzní přístavbu tanečního sálu v Bílém domě. Právě tato záliba v pozlacených a masivních stavbách je podle některých komentátorů prezidentovým tradičním obranným mechanismem v dobách politické nejistoty. Zatímco Trumpovi příznivci vidí v oblouku symbol síly, odpůrci jej přirovnávají k neúspěšným developerským projektům minulosti, jako bylo kasino Taj Mahal v Atlantic City.

Paralelně s Trumpem se pod tlakem ocitly i další vlivné osobnosti zmíněné v Epsteinových spisech. Elon Musk, který se v poslední době věnuje kritice obsazení nových filmových produkcí, musí čelit zveřejněné korespondenci, v níž údajně žádal o pozvání na Epsteinův soukromý ostrov. Podobně jako Trump, i Musk se snaží kontrolovat svůj veřejný obraz skrze odvážná prohlášení na sociálních sítích, zatímco dokumenty odhalují jejich dřívější vazby na odsouzeného sexuálního delinkventa.

Budoucnost projektu Independence Arch zůstává nejasná, neboť vyžaduje schválení několika federálních komisí. Přesto Trump trvá na tom, že konstrukce začne v nejbližších měsících. Diskuse o oblouku se tak stává dalším bodem v širším střetu o to, jak bude vypadat Trumpovo dědictví – zda jako éra národního triumfu zhmotněná v kameni a zlatě, nebo jako období provázené skandály a narušováním zavedených tradic.

před 5 hodinami

Bill a Hillary Clintonovi budou vypovídat v Epsteinově kauze

Jens-Frederik Nielsen

Nic se nezměnilo. Trump chce stále ovládnout Grónsko, varuje premiér

Grónský premiér Jens Frederik-Nielsen varoval, že ačkoliv americký prezident Donald Trump vyloučil použití vojenské síly, Washington se v jádru stále snaží ovládnout tento arktický ostrov. Podle premiéra se pohled Spojených států na Grónsko nezměnil a USA stále usilují o to, aby bylo území připojeno k jejich federaci a řízeno přímo odtud.

Donald Trump USA (Spojené státy americké) Washington, D.C., USA

Zdroj: Libor Novák

