Zastřelený Pretti měl konflikt s agenty už dříve, ukazuje nové video

Nové video ukazuje, co předcházelo zastřelení Alexe Prettiho federálními agenty. Muž se s nimi poprvé dostal do konfliktu již 11 dní před svou smrtí, potvrdila to i rodina. I tehdy měl u sebe zbraň, ale vůbec po ní nesahal. Agenti ho v prvním případě nechali jít.
Přibližně dvouminutové video se objevilo ve středu a zachycuje incident ve městě Minneapolis ze 13. ledna. Podle deníku Guardian není jasné, co událostem na zveřejněných záběrech předcházelo. Z klipu je patrné, že Pretti pokřikuje na agenty v neoznačeném autě, do kterého následně opakovaně kope a rozbíjí jedno ze zadních světel.
Agenti na jeho chování reagují. Jeden z nich vystupuje z auta a nastoupí na Prettiho a sráží ho k zemi. Muž se nakonec z rukou agentů vymaní a je ponechán na místě incidentu. Rodina pro zmíněný deník potvrdila, že na videu je opravdu Pretti.
I na nově zveřejněném videu je vidět, že Pretti měl i v tomto případě u sebe zbraň, na kterou ale během konfliktu ani jednou nesáhl.
K tragické střelbě agentů došlo uplynulou sobotu krátce před devátou hodinou ranní místního času po konfrontaci mezi agenty a protestujícími proti vládním zásahům proti přistěhovalcům. Místní policejní šéf Brian O’Hara na tiskové konferenci zmínil, že zastřelený muž byl oprávněným držitelem zbraně s povolením ji nosit.
Už o víkendu to potvrdila i rodina, která navíc označila prvotní popis incidentu ze strany federálních úřadů za lživý. Obětí je sedmatřicetiletý Alex Pretti, který pracoval jako zdravotník na jednotce intenzivní péče.
"Alex chtěl udělat rozdíl na tomto světě. Bohužel, dopad svých činů už s námi neuvidí," uvedli pozůstalí ve zveřejněném prohlášení. Podle rodičů je zřejmé, že syn nedržel zbraň v okamžicích před střelbou. V jedné ruce držel mobil a druhou ruku měl nad hlavou a snažil se ochránit ženu, kterou příslušníci ICE srazili k zemi. "Prosíme o pravdu o našem synovi. Byl to dobrý chlap," dodali blízcí zastřeleného muže.
Jde již o druhou takovou událost během letošního roku. Před několika týdny totiž příslušníci ICE zastřelili Renee Nicole Goodovou ve městě Minneapolis.
