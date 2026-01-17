Zavřené školy, teploty hluboko pod nulou. Ukrajinci čelí jedné z nejnáročnějších zim za poslední desetiletí

Ukrajinci v těchto dnech čelí jedné z nejnáročnějších zim za poslední desetiletí. Kateryna Skurydina z Kyjeva popsala, že do postele uléhá v termoprádle a několika vrstvách oblečení pod tlustými dekami. Jejím netradičním pomocníkem v boji s mrazem je bezsrstý kocour jménem Pušok. Díky své vysoké tělesné teplotě funguje pro svou majitelku jako živý termofor. V jejím bytě se topení téměř nespustilo od masivního ruského útoku na energetiku z počátku ledna.
Venkovní teploty v ukrajinské metropoli klesly až k drsným –19 stupňům Celsia. Podle vládních představitelů není načasování úderů náhodné a agresor využívá nejkrutějších mrazů za posledních dvacet let. Kateryna má sice zásobu powerbank a různých svítilen na USB, ale chybějící teplo je pro ni novou a psychicky vyčerpávající zkušeností. Teplota v jejím domově se pohybuje kolem deseti stupňů, což je hluboko pod doporučeným standardem pro zdravé bydlení.
Kvůli kritické situaci v energetice vyhlásil prezident Volodymyr Zelenskyj v odvětví stav nouze. Následky kombinace mrazivého počasí a ruských raket jsou totiž mimořádně závažné. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uvedl, že bez dodávek tepla zůstaly stovky výškových budov. Přestože se daří dodávky postupně obnovovat, výpadky postihly statisíce domácností, firem i škol po celé zemi. Kromě hlavního města hlásí vážné problémy také Krivyj Rih, Dnipro nebo Žytomyr.
Mnoho provozoven a škol muselo být uzavřeno, protože v nich nebylo možné zajistit bezpečné teploty. V extrémním mrazu selhávají i některé naftové generátory, které jsou pro fungování země v době výpadků klíčové. Stát proto provozuje takzvané „body nezlomnosti“, kde se lidé mohou ohřát a nabít si elektroniku. Kapacity těchto míst se neustále navyšují, aby pomohly co největšímu počtu obyvatel v nouzi.
Iryna Palandina, která jedno z těchto center navštívila, popsala, že doma nemá proud ani vodu. Bez elektřiny nemůže dokonce ani uvařit čaj pro svou rodinu. Přestože se dříve cítila na krizové situace připravená, současné krátké intervaly dodávek proudu nestačí k dobití jejích baterií a měničů. Lidé se proto snaží pomáhat si navzájem a na sociálních sítích sdílejí nabídky azylu pro ty, kteří jsou na tom hůře.
Solidarita se projevuje i přímo v ulicích a na dvorech obytných komplexů. Sousedé se scházejí u otevřených ohňů, společně vaří jídlo a snaží se udržet si dobrou nulu. Internetem kolují videa, na kterých lidé tančí a popíjejí horké nápoje, aby se v mrazu zahřáli. Navzdory popírání ze strany Ruska dokazují ukrajinské tajné služby, že cílených útoků na tepelné systémy byly od podzimu stovky.
Problémy řeší také podnikatelé, jako je Serhij Salata, který v Kyjevě provozuje vertikální farmy na pěstování zeleniny. Rostliny vyžadují stabilní teplotu a světlo, což je v podmínkách neustálých výpadků nesmírně obtížné. Musí neustále experimentovat a propočítávat, jak dlouho prostor udrží teplo, než dojde ke kritickému poklesu. Jeho podnikání je nyní závislé na kombinaci solárních panelů a vlastních generátorů.
Kateryna Skurydina se mezitím snaží svůj vymrzlý byt zútulnit pomocí improvizovaných pomůcek. Pořídila si elektrickou dečku a sestavila si malý ohřívač z hliněného květináče a čajových svíček. Ten sice nevyhřeje celou místnost, ale poskytuje aspoň trochu tepla pro ruce při práci u počítače. Její kočka Pušok dokonce začala jíst teplou polévku, což dříve odmítala.
Navzdory všem útrapám zůstává Kateryna optimistická a věří v odolnost svého národa. Zkušenosti z pandemie i válečného ostřelování ji naučily zvládat situace, které by jinde byly nepředstavitelné. Je přesvědčená, že po této zkušenosti už pro ni žádný běžný problém nebude nepřekonatelný. Předpovídá, že jednou bude tou babičkou, která má pro všechny případy vždy připravenou nabitou powerbanku a zásobu svíček.
Volodymyr Zelenskyj odmítl vyjádření Donalda Trumpa, který mu připsal odpovědnost za váznoucí mírová jednání. Ukrajinský lídr ve svém videoposelství prohlásil, že jeho země neklade uzavření míru žádné překážky. Reagoval tak na dřívější Trumpův výrok, podle kterého je to právě ukrajinský prezident, kdo brání dohodě. Americký prezident navíc naznačil, že Vladimir Putin je k jednání ochotnější než strana napadeného státu.
Zdroj: Libor Novák