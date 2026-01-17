Zavřené školy, teploty hluboko pod nulou. Ukrajinci čelí jedné z nejnáročnějších zim za poslední desetiletí

Libor Novák

17. ledna 2026 14:07

Obyvatelé Kyjeva se před invazí ruské armády schovali do krytů
Obyvatelé Kyjeva se před invazí ruské armády schovali do krytů Foto: Photo Ratynskiy Vyacheslav / UNIAN

Ukrajinci v těchto dnech čelí jedné z nejnáročnějších zim za poslední desetiletí. Kateryna Skurydina z Kyjeva popsala, že do postele uléhá v termoprádle a několika vrstvách oblečení pod tlustými dekami. Jejím netradičním pomocníkem v boji s mrazem je bezsrstý kocour jménem Pušok. Díky své vysoké tělesné teplotě funguje pro svou majitelku jako živý termofor. V jejím bytě se topení téměř nespustilo od masivního ruského útoku na energetiku z počátku ledna.

Venkovní teploty v ukrajinské metropoli klesly až k drsným –19 stupňům Celsia. Podle vládních představitelů není načasování úderů náhodné a agresor využívá nejkrutějších mrazů za posledních dvacet let. Kateryna má sice zásobu powerbank a různých svítilen na USB, ale chybějící teplo je pro ni novou a psychicky vyčerpávající zkušeností. Teplota v jejím domově se pohybuje kolem deseti stupňů, což je hluboko pod doporučeným standardem pro zdravé bydlení.

Kvůli kritické situaci v energetice vyhlásil prezident Volodymyr Zelenskyj v odvětví stav nouze. Následky kombinace mrazivého počasí a ruských raket jsou totiž mimořádně závažné. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uvedl, že bez dodávek tepla zůstaly stovky výškových budov. Přestože se daří dodávky postupně obnovovat, výpadky postihly statisíce domácností, firem i škol po celé zemi. Kromě hlavního města hlásí vážné problémy také Krivyj Rih, Dnipro nebo Žytomyr.

Mnoho provozoven a škol muselo být uzavřeno, protože v nich nebylo možné zajistit bezpečné teploty. V extrémním mrazu selhávají i některé naftové generátory, které jsou pro fungování země v době výpadků klíčové. Stát proto provozuje takzvané „body nezlomnosti“, kde se lidé mohou ohřát a nabít si elektroniku. Kapacity těchto míst se neustále navyšují, aby pomohly co největšímu počtu obyvatel v nouzi.

Iryna Palandina, která jedno z těchto center navštívila, popsala, že doma nemá proud ani vodu. Bez elektřiny nemůže dokonce ani uvařit čaj pro svou rodinu. Přestože se dříve cítila na krizové situace připravená, současné krátké intervaly dodávek proudu nestačí k dobití jejích baterií a měničů. Lidé se proto snaží pomáhat si navzájem a na sociálních sítích sdílejí nabídky azylu pro ty, kteří jsou na tom hůře.

Solidarita se projevuje i přímo v ulicích a na dvorech obytných komplexů. Sousedé se scházejí u otevřených ohňů, společně vaří jídlo a snaží se udržet si dobrou nulu. Internetem kolují videa, na kterých lidé tančí a popíjejí horké nápoje, aby se v mrazu zahřáli. Navzdory popírání ze strany Ruska dokazují ukrajinské tajné služby, že cílených útoků na tepelné systémy byly od podzimu stovky.

Problémy řeší také podnikatelé, jako je Serhij Salata, který v Kyjevě provozuje vertikální farmy na pěstování zeleniny. Rostliny vyžadují stabilní teplotu a světlo, což je v podmínkách neustálých výpadků nesmírně obtížné. Musí neustále experimentovat a propočítávat, jak dlouho prostor udrží teplo, než dojde ke kritickému poklesu. Jeho podnikání je nyní závislé na kombinaci solárních panelů a vlastních generátorů.

Kateryna Skurydina se mezitím snaží svůj vymrzlý byt zútulnit pomocí improvizovaných pomůcek. Pořídila si elektrickou dečku a sestavila si malý ohřívač z hliněného květináče a čajových svíček. Ten sice nevyhřeje celou místnost, ale poskytuje aspoň trochu tepla pro ruce při práci u počítače. Její kočka Pušok dokonce začala jíst teplou polévku, což dříve odmítala.

Navzdory všem útrapám zůstává Kateryna optimistická a věří v odolnost svého národa. Zkušenosti z pandemie i válečného ostřelování ji naučily zvládat situace, které by jinde byly nepředstavitelné. Je přesvědčená, že po této zkušenosti už pro ni žádný běžný problém nebude nepřekonatelný. Předpovídá, že jednou bude tou babičkou, která má pro všechny případy vždy připravenou nabitou powerbanku a zásobu svíček.

včera

Úpadek bývalého prince Andrewa pokračuje. Čeká ho stěhování pryč z luxusu

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump se setkali v Bílém domě. (18.8.2025)

Kyjev podle Trumpa brzdí ukončení války. Zelenskyj mu předložil důkaz, že se plete

Volodymyr Zelenskyj odmítl vyjádření Donalda Trumpa, který mu připsal odpovědnost za váznoucí mírová jednání. Ukrajinský lídr ve svém videoposelství prohlásil, že jeho země neklade uzavření míru žádné překážky. Reagoval tak na dřívější Trumpův výrok, podle kterého je to právě ukrajinský prezident, kdo brání dohodě. Americký prezident navíc naznačil, že Vladimir Putin je k jednání ochotnější než strana napadeného státu.
Ukrajinská armáda střeží své území

Ukrajina přiznává krizi v armádě: 200 tisíc vojáků dezertovalo, další miliony se vyhýbají odvodu

Nově jmenovaný ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov šokoval veřejnost i poslance, když ve středu otevřeně popsal kritický stav lidských zdrojů v tamních ozbrojených silách. Během svého nominačního projevu v parlamentu uvedl, že přibližně 200 tisíc vojáků opustilo své pozice bez povolení a jsou vedeni jako zběhové. Je to vůbec poprvé, kdy vysoký ukrajinský představitel oficiálně potvrdil takto vysoký rozsah dezerce, o kterém se dosud pouze spekulovalo v kuloárech.

Volební sjezd České pirátské strany Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Předsedou Pirátů zůstává Hřib. Pozici obhájil hned v prvním kole

Česká pirátská strana má o svém vedení jasno. Dosavadní předseda Zdeněk Hřib v sobotním hlasování Celostátního fóra v Prachaticích přesvědčivě obhájil svou pozici a stranu povede i v nadcházejících dvou letech. Zvítězil hned v prvním kole, kdy pro něj hlasovalo 469 z celkem 611 přítomných členů. Jeho protikandidát David Witosz obdržel 257 hlasů a Hřibovi k úspěchu pogratuloval s tím, že Piráti i nadále zůstávají živou a demokratickou stranou plnou různých názorů.

Clémence Guetté

Ve Francii se rodí návrh na okamžité vystoupení z NATO

Vztahy mezi Paříží a Washingtonem procházejí jednou z nejhlubších krizí v novodobé historii. To, co bylo dříve považováno za nepředstavitelný politický scénář, se nyní stává reálným tématem veřejné debaty. Vůbec poprvé byl totiž na půdu francouzského Národního shromáždění předložen konkrétní parlamentní návrh, který požaduje okamžité vystoupení Francie ze Severoatlantické aliance. Tato iniciativa, v jejímž čele stojí vlivná levicová poslankyně Clémence Guetté, odráží rostoucí frustraci Francouzů z dominance Spojených států.

Donald Trump

Trump pohrozil uvalením cel na státy, které nesouhlasí s anexí Grónska

Americký prezident Donald Trump přitvrdil ve své rétorice ohledně Grónska a pohrozil uvalením obchodních cel na státy, které nebudou sdílet jeho ambici toto území anektovat. Během pátečního setkání v Bílém domě, které se původně mělo týkat zdravotní péče, prohlásil, že Spojené státy Grónsko nezbytně potřebují pro svou národní bezpečnost. Podle Trumpa existují dvě cesty, jak ostrova dosáhnout – buď „po dobrém“, tedy koupí, nebo „po zlém“, což mnozí interpretují jako hrozbu vojenskou silou.

Petr Fiala na zahájení poslední fáze kampaně koalice SPOLU

Kdo nahradí Fialu a Hřiba? ODS a Piráti si dnes zvolí nové vedení

Pražský hotel Clarion se dnes stane dějištěm 32. kongresu Občanské demokratické strany. Zástupci členské základny z celé republiky se zde sejdou, aby v sobotu a v neděli rozhodli o budoucím kurzu tohoto politického uskupení. Hlavním bodem programu bude personální obměna, při níž delegáti vyberou předsedu i jeho zástupce na další dva roky. Ze stejného důvodu se dnes sejde v jihočeských Prachaticích i Celostátního fórum České pirátské strany, kde delegáti rovněž rozhodnou o novém složení nejužšího vedení. 

Princ Andrew

Úpadek bývalého prince Andrewa pokračuje. Čeká ho stěhování pryč z luxusu

Bývalý princ Andrew loni přišel o několik titulů a letos z rozhodnutí krále Karla III. definitivně přijde i o střechu nad hlavou. Podle nejnovějších informací britských médií odpočítává poslední dny v jednom ze sídel britské královské rodiny. Ještě v lednu by se totiž mladší bratr panovníka měl přestěhovat do vlastního. 

Noční obloha, ilustrační fotografie.

Cimrmanova planetka se našla před 30 lety. Objevil ji astronom Moravec

Čas od času astronomové při svých pozorováních objeví nová tělesa ve vesmíru. Jejich objevitelé pak mají právo navrhnout název svému vesmírnému nálezu. Přesně před 30 lety, dne 16. ledna 1996, objevil jeden český astronom novou planetku, pro kterou vymyslel název Járacimrman. Kuriózní pojmenování bylo později schváleno odbornou komisí. Tato planetka není jediná ve vesmíru s názvem po nějaké české fiktivní postavě.

Mitch McConnell

„To nejhloupější, co jsem kdy slyšel.“ Odpor proti Trumpovi kvůli Grónsku roste, Kongres hrozí impeachmentem

Mezi republikánskými zákonodárci v americkém Kongresu roste odpor vůči plánům prezidenta Donalda Trumpa na ovládnutí Grónska. Zatímco prezident stupňuje svou rétoriku a hovoří o získání dánského území „jakýmikoli nezbytnými prostředky“, řada vlivných členů jeho vlastní strany se snaží tyto ambice krotit. Republikánský kongresman Don Bacon označil prezidentovu posedlost Grónskem za „nejhloupější věc, jakou kdy slyšel“, a varoval, že případný pokus o invazi by mohl vést až k ústavní žalobě na prezidenta (impeachmentu).

Demonstrace v Íránu

Stříleli po všem, co se hýbe. Lidé před mýma očima padali v kaluži krve, popisuje svědek protestů v Íránu

Svědectví z Teheránu, které přinesla stanice France 24, odhaluje mrazivé detaily o brutalitě, s jakou íránský režim potlačuje současnou vlnu protestů. Muž, kterému se podařilo uprchnout do Evropy, popsal, jak se pokojné demonstrace změnily v krvavá jatka. Podle aktivistů si zásahy bezpečnostních složek vyžádaly již nejméně 2 637 mrtvých, přičemž největší násilnosti propukly mezi 8. a 10. lednem, kdy se miliony lidí v Teheránu pokusily postavit teokratické nadvládě.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump selhal. Na lidech mu nezáleží, myslí si většina Američanů

Většina Američanů hodnotí první rok druhého funkčního období prezidenta Donalda Trumpa negativně. Vyplývá to z nového průzkumu televize CNN, který provedla agentura SSRS. Podle výsledků se 58 % respondentů domnívá, že prezident se zaměřuje na špatné priority a dělá příliš málo pro řešení rostoucích životních nákladů. Pro Trumpa i Republikánskou stranu jsou tato čísla varovná, zejména s ohledem na nadcházející poločasové volby do Kongresu (midterms), které se uskuteční v listopadu 2026.

Ilustrační foto

Praktický průvodce měsíčními platbami za plyn a elektřinu

Platby za plyn a elektřinu patří mezi nejčastější pravidelné výdaje domácností i firem. Mnoho odběratelů však platí zálohy jen orientačně, což může vést k nepříjemným překvapením při ročním vyúčtování. Jak správně nastavit zálohy na energie, jak je sledovat a upravovat podle reálné spotřeby?

Kyjev podle Trumpa brzdí ukončení války. Zelenskyj mu předložil důkaz, že se plete

Volodymyr Zelenskyj odmítl vyjádření Donalda Trumpa, který mu připsal odpovědnost za váznoucí mírová jednání. Ukrajinský lídr ve svém videoposelství prohlásil, že jeho země neklade uzavření míru žádné překážky. Reagoval tak na dřívější Trumpův výrok, podle kterého je to právě ukrajinský prezident, kdo brání dohodě. Americký prezident navíc naznačil, že Vladimir Putin je k jednání ochotnější než strana napadeného státu.

