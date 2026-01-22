Zelenskyj dorazil do Davosu, jednání s Trumpem začalo. Putin chce zaplatit členství v Radě míru zmrazenými aktivy

Volodymyr Zelenskyj nakonec v doprovodu svých nejbližších poradců dorazil na Světové ekonomické fórum v Davosu. I když se spekulovalo, že kvůli energetické krizi zůstane v Kyjevě, videozáznamy a oficiální zdroje potvrdily jeho přítomnost ve švýcarském letovisku. Bezprostředně po příletu se ukrajinský lídr odebral na klíčové jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, které je v tuto chvíli v plném proudu.
Trump před schůzkou prohlásil, že věří v rychlé dosažení mírové dohody, ke které jsou podle něj obě strany blízko. Zelenskyj však již dříve avizoval, že do Davosu přijede pouze v případě, že jednání přinesou konkrétní výsledky v oblasti bezpečnostních záruk nebo protivzdušné obrany. Tato schůzka je vnímána jako osudová, neboť Trumpova administrativa současně vyvíjí tlak na Kyjev i Moskvu prostřednictvím svých vyjednavačů.
Zatímco v Davosu probíhá dialog mezi Trumpem a Zelenským, v Moskvě se připravuje paralelní jednání na vysoké úrovni. Americký zmocněnec Steve Witkoff a prezidentův zeť Jared Kushner mají dnes v Kremlu jednat s Vladimirem Putinem. Putin již předem naznačil, že je připraven diskutovat o „velkém obchodu“, který by mohl zahrnovat i využití ruských zmrazených aktiv k financování Trumpovy nové „Rady míru“.
Putinův návrh počítá s tím, že by Rusko zaplatilo miliardu dolarů za stálé křeslo v radě právě z prostředků, které mu Spojené státy zablokovaly po invazi. Ruský prezident tento krok prezentuje jako příspěvek k obnově Pásma Gazy, čímž se snaží vyhovět Trumpově prioritě na Blízkém východě. Witkoff a Kushner mají v Moskvě zjistit, zda je tato nabídka spojena s ochotou Kremlu k reálným ústupkům na ukrajinské frontě.
Kromě poplatku za členství Putin naznačil, že i zbytek zmrazených aktiv v USA (odhaduje se na 4 až 5 miliard dolarů) by mohl najít své využití. Navrhl, aby tyto peníze posloužily k obnově území zasažených válkou na Ukrajině, ovšem až po podpisu finální mírové dohody mezi Moskvou a Kyjevem. Tento krok je vnímán jako snaha naklonit si Donalda Trumpa, který opakovaně slibuje rychlé ukončení konfliktu a tlačí obě strany k ústupkům.
V Davosu a Oslu dnes zazněly klíčové hlasy, které se snaží udržet jednotu Severoatlantické aliance uprostřed hluboké krize vyvolané americkými nároky na Grónsko. Zatímco diplomatické napětí mezi Washingtonem a evropskými metropolemi eskaluje, bezpečnostní představitelé varují, že vnitřní spory nesmí zastínit hrozbu, kterou pro Západ stále představuje Rusko.
Zdroj: Libor Novák