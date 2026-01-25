Zelenskyj označil jednání s Moskvou za konstruktivní, chce v nich pokračovat

Diplomatická jednání delegací z USA, Ukrajiny a Ruska ve Spojených arabských emirátech jsou u konce. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského byly konstruktivní, takže Kyjev je připraven v nich pokračovat.
Zelenskyj informoval, že ukrajinská delegace mu po dvou dnech třístranných rozhovorů ve Spojených arabských emirátech poskytli zprávu o jednáních. Označil je za konstruktivní, podle jeho slov se probralo mnoho témat.
Hlavním bodem diskuzí byly možné parametry pro ukončení války, která trvá už téměř čtyři roky. "Velice si cením pochopení potřeby amerického monitorování a dohledu nad procesem ukončení války a zajištění skutečné bezpečnosti," napsal ukrajinský prezident na síti X.
Američané podle Zelenského zvedli téma budoucích formátů pro formalizaci parametrů ukončení konfliktu a potřebných bezpečnostních záruk.
"V důsledku schůzek konaných v těchto dnech se všechny strany dohodly, že ve svých hlavních městech podají zprávu o každém aspektu jednání a že se svými vedoucími představiteli budou koordinovat další kroky," zmínil lídr napadené země.
Podle Zelenského byl rovněž stanoven seznam otázek pro případnou další schůzku. "Za předpokladu, že budeme připraveni postupovat vpřed – a Ukrajina připravena je – se uskuteční další schůzky, pravděpodobně již příští týden," dodal a poděkoval Spojeným arabským emirátům za pořádání rozhovorů.
Válka na Ukrajině trvá již téměř čtyři roky. Vypukla 24. února 2022, kdy ruská armáda zahájila plnohodnotnou invazi do sousední země.
Ať už jsou výroky Donalda Trumpa o Grónsku míněny jako politický tlak nebo vážná hrozba, narážejí na tvrdou bezpečnostní realitu. Grónsko je klíčovým uzlem americké obrany v Arktidě a USA zde už dnes disponují nástroji, které jim umožňují chránit vlastní území bez napadání spojenců. Agresivní rétorika však nese vysoké systémové riziko, neboť podkopává důvěru uvnitř NATO, vytváří nebezpečný precedent a oslabuje alianční soudržnost. Cena případné eskalace by byla nesmírně vysoká a zaplatily by ji především samotné Spojené státy.
Zdroj: Jakub Jurek