Zelenskyj oznámil zásadní inovaci protivzdušné obrany. Ukrajina chystá anti-dronový dóm

Ukrajina čelí kritickému období války, která trvá již 1 427 dní. Prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na stupňující se ruské útoky na energetickou síť oznámil zásadní inovaci protivzdušné obrany. Klíčem k ochraně ukrajinského nebe se má stát „anti-dronový dóm“, postavený na mobilních palebných skupinách a nově i na masovém nasazení dronových zachycovačů.
Podle Zelenského bude tento systém „transformován“, aby dokázal eliminovat hrozby ještě před jejich dopadem. Do čela této reformy jmenoval Pavla Jelizarova, zkušeného velitele dronových jednotek Národní gardy, jehož tým má na kontě zničení ruské techniky v hodnotě 13 miliard dolarů. Jelizarovovým úkolem je nyní převést lokální úspěchy na celonárodní úroveň a zajistit ochranu měst před roji dálkových bezpilotních letounů.
Varování před novými údery přišlo v době, kdy se Kyjev vzpamatovává z ranního kombinovaného útoku balistických raket a dronů. Starosta Vitalij Kličko potvrdil zásahy v levobřežní části města, které statisíce obyvatel připravily o elektřinu, vodu a teplo v mrazivých lednových teplotách. Úřady varují, že Rusko provádí průzkum rozvoden, které napájejí ukrajinské jaderné elektrárny, což by v případě úspěšného zásahu mohlo vést ke kolapsu celé sítě.
Pozitivní zprávou je zprovoznění záložního elektrického vedení k Záporožské jaderné elektrárně. Oprava linky Ferosplavna-1 proběhla pod záštitou MAAE díky lokálnímu příměří, které agentura vyjednala. Tento krok je kritický pro bezpečnost největší jaderné elektrárny v Evropě, která je v současnosti pod ruskou okupací a závislá na vnějším napájení pro chlazení reaktorů.
Současně s boji na frontě roste mezinárodní tlak na uspořádání ukrajinských voleb. Americký prezident Donald Trump opakovaně apeluje na Kyjev, aby i přes platné stanné právo uspořádal hlasování. Předseda ukrajinské Ústřední volební komise Oleh Didenko však upozorňuje na obrovské logistické překážky – od zničené infrastruktury až po miliony vysídlených občanů, kteří by se voleb nemohli zúčastnit.
Diplomatické napětí se mezitím přesouvá do švýcarského Davosu, kde probíhá Světové ekonomické fórum. Velký rozruch vyvolala zpráva, že se na okraj summitu dostaví zvláštní vyslanec Vladimira Putina Kirill Dmitrijev. Ten má v plánu jednat se zástupci americké delegace, včetně Trumpova zetě Jareda Kushnera a vyslance Steva Witkoffa. Tato schůzka by mohla zásadně ovlivnit další směřování mírových rozhovorů.
Související
Česko může poslat Ukrajině bojové letouny, prohlásil podle tamních médií Pavel v Kyjevě
Zavřené školy, teploty hluboko pod nulou. Ukrajinci čelí jedné z nejnáročnějších zim za poslední desetiletí
Ukrajina , válka na Ukrajině , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)
Aktuálně se děje
před 37 minutami
Zelenskyj oznámil zásadní inovaci protivzdušné obrany. Ukrajina chystá anti-dronový dóm
před 1 hodinou
Pochválí se za bystrost a obratem usne. Co se děje se zdravím Trumpa?
před 1 hodinou
Střelba v Chřibské se vyšetřuje jako vražda. Policisté zřejmě zasáhli zraněnou ženu
před 2 hodinami
Nechápu, co děláš s Grónskem, napsal Macron Trumpovi. Ten mu pohrozil obřím clem na víno
před 2 hodinami
Z Trumpova „šílenství“ není návratu, obává se Evropa. Zvažuje náhradu NATO, bez USA s Ukrajinou
před 3 hodinami
Cesta zpět už neexistuje, řekl Trump Ruttemu o Grónsku. Pak zveřejnil mapu Kanady s vlajkou USA
před 4 hodinami
Projev obrovské hlouposti, nepochopitelný akt slabosti... Trump tvrdě kritizuje krok, který sám podpořil
před 5 hodinami
Počasí a sníh. Meteorologové vysvětlili, co se změnilo v posledních dnech
včera
Český lev představil nominované. Ceny budou předány za dva měsíce
včera
Fico se s Trumpem bavil o EU. Podle obou politiků je v hluboké krizi
včera
Smrt ženy v Jičíně. Podezřelým je cizinec, s partnerkou měl hádku
včera
Neříkejte mu, co má dělat. Fiala na kongresu ODS promluvil o své budoucnosti
včera
Vémolu na kauci propustili z vazby. Podíl na trestné činnosti nadále odmítá
včera
Zlomový okamžik ve válečnictví nastal před 115 lety. Letadlo přistálo na lodi
včera
Výhled počasí do poloviny února. Meteorologové očekávají další sněžení
včera
Experti kroutí hlavou. Ani oni netuší, proč vlastně Trump potřebuje Grónsko
včera
Norsko smetlo Trumpův dopis ze stolu: My o Nobelově ceně nerozhodujeme, vzkázalo
včera
Zemřel známý herec, moderátor a dabér Mojmír Maděrič
včera
Vláda odmítla zálohování PET lahví a plechovek, schválila Den české vlajky
včera
"Koupil jsem si glóbus za 15 tisíc, abych viděl, kde je." Babiš se odmítl postavit za Grónsko
Premiér Andrej Babiš (ANO) se na pondělní tiskové konferenci vyjádřil k aktuálně nejpalčivějšímu tématu světové diplomacie – snaze amerického prezidenta Donalda Trumpa získat do vlastnictví Grónsko. Na přímý dotaz, zda může jednoznačně prohlásit, že Česká republika stojí v tomto sporu za autonomním územím Dánska, Babiš odpověděl negativně. Podle něj není situace černobílá a Praha v tuto chvíli preferuje cestu vyjednávání a vnitroalianční dohody namísto kategorických deklarací.
Zdroj: Libor Novák