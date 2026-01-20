Zelenskyj oznámil zásadní inovaci protivzdušné obrany. Ukrajina chystá anti-dronový dóm

Ukrajina čelí kritickému období války, která trvá již 1 427 dní. Prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na stupňující se ruské útoky na energetickou síť oznámil zásadní inovaci protivzdušné obrany. Klíčem k ochraně ukrajinského nebe se má stát „anti-dronový dóm“, postavený na mobilních palebných skupinách a nově i na masovém nasazení dronových zachycovačů.

Podle Zelenského bude tento systém „transformován“, aby dokázal eliminovat hrozby ještě před jejich dopadem. Do čela této reformy jmenoval Pavla Jelizarova, zkušeného velitele dronových jednotek Národní gardy, jehož tým má na kontě zničení ruské techniky v hodnotě 13 miliard dolarů. Jelizarovovým úkolem je nyní převést lokální úspěchy na celonárodní úroveň a zajistit ochranu měst před roji dálkových bezpilotních letounů.

Varování před novými údery přišlo v době, kdy se Kyjev vzpamatovává z ranního kombinovaného útoku balistických raket a dronů. Starosta Vitalij Kličko potvrdil zásahy v levobřežní části města, které statisíce obyvatel připravily o elektřinu, vodu a teplo v mrazivých lednových teplotách. Úřady varují, že Rusko provádí průzkum rozvoden, které napájejí ukrajinské jaderné elektrárny, což by v případě úspěšného zásahu mohlo vést ke kolapsu celé sítě.

Pozitivní zprávou je zprovoznění záložního elektrického vedení k Záporožské jaderné elektrárně. Oprava linky Ferosplavna-1 proběhla pod záštitou MAAE díky lokálnímu příměří, které agentura vyjednala. Tento krok je kritický pro bezpečnost největší jaderné elektrárny v Evropě, která je v současnosti pod ruskou okupací a závislá na vnějším napájení pro chlazení reaktorů.

Současně s boji na frontě roste mezinárodní tlak na uspořádání ukrajinských voleb. Americký prezident Donald Trump opakovaně apeluje na Kyjev, aby i přes platné stanné právo uspořádal hlasování. Předseda ukrajinské Ústřední volební komise Oleh Didenko však upozorňuje na obrovské logistické překážky – od zničené infrastruktury až po miliony vysídlených občanů, kteří by se voleb nemohli zúčastnit.

Diplomatické napětí se mezitím přesouvá do švýcarského Davosu, kde probíhá Světové ekonomické fórum. Velký rozruch vyvolala zpráva, že se na okraj summitu dostaví zvláštní vyslanec Vladimira Putina Kirill Dmitrijev. Ten má v plánu jednat se zástupci americké delegace, včetně Trumpova zetě Jareda Kushnera a vyslance Steva Witkoffa. Tato schůzka by mohla zásadně ovlivnit další směřování mírových rozhovorů.

Norsko smetlo Trumpův dopis ze stolu: My o Nobelově ceně nerozhodujeme, vzkázalo

